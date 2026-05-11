Uno dei punti di forza di Apple è rappresentato dal supporto software che il suo team di sviluppatori è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e in funzionalità sempre nuove.

Stando alle indiscrezioni riportate da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, il colosso di Cupertino starebbe testando una nuova funzionalità per il browser Safari, studiata per organizzare le schede in modo automatico.

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La nuova funzione in arrivo su Safari

A dire di Gurman, il team di sviluppatori di Apple sarebbe al lavoro su una funzionalità chiamata Organize Tabs, che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27.

Così come suggerisce il suo nome, la nuova funzionalità organizzerà in modo automatico le schede di Safari e, pur essendo probabile che sia basata sull’intelligenza artificiale, non non farà parte del pacchetto di feature di Apple Intelligence.

Una volta che la funzionalità sarà effettivamente disponibile, gli utenti di Safari potranno scegliere se desiderano che il raggruppamento sia automatico o meno.

Google ha già presentato una funzionalità simile su Chrome un paio di anni fa, promuovendola come una delle sue nuove soluzioni di intelligenza artificiale generativa ed Apple pare che sia finalmente pronta a recuperare terreno con una funzione analoga per il suo browser.

Stando a Mark Gurman, un’anteprima della funzione Organize Tabs potrebbe essere mostrata dal team del colosso di Cupertino all’inizio del prossimo mese: lunedì 8 giugno, infatti, prenderà il via l’edizione 2026 della Worldwide Developers Conference, appuntamento che l’azienda sfrutta ogni anno per presentare le sue più importanti novità software.

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