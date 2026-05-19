Ad oggi Apple è sicuramente indietro rispetto alle principali aziende concorrenti per quanto riguarda le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e il lancio di Apple Intelligence non ha colmato il gap.

La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare con il lancio di iOS 27 e iPadOS 27, attese prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, con le quali dovrebbero essere introdotti importanti miglioramenti per quanto riguarda l’IA.

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Le presunte novità IA di iOS 27 e iPadOS 27

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, tra le funzionalità che dovrebbero essere introdotte vi sono nuovi strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale, la possibilità di creare scorciatoie a livello di sistema utilizzando il linguaggio naturale e la generazione di sfondi personalizzati.

Si tratta di novità non ancora annunciate ufficialmente da Apple, che dovrebbe sfruttare a tal fine l’attesa Worldwide Developers Conference 2026, manifestazione in programma all’inizio del prossimo mese e in occasione della quale saranno presentate le nuove versioni dei sistemi operativi dell’azienda.

Sempre secondo le indiscrezioni, Apple sarebbe pronta a lanciare un assistente Siri completamente rinnovato, con un’interfaccia ridisegnata, più possibilità di controllo delle applicazioni e una nuova modalità per l’analisi dei dati visivi tramite l’app Fotocamera.

Per quanto riguarda gli strumenti di scrittura, tra le funzionalità in lavorazione vi sarebbe un correttore grammaticale che ricorda il software Grammarly: il sistema ideato si basa su un menu traslucido che scorre dal basso dello schermo e mostra il testo originale insieme ai suggerimenti di revisione, con la possibilità per gli utenti di accettare singoli suggerimenti, approvarli tutti o ignorarli completamente.

Tra le altre novità in arrivo con iOS 27 e iPadOS27 vi sarebbero un interruttore “Scrivi con Siri” nella parte superiore della tastiera e un’opzione “Aiutami a scrivere” che appare quando gli utenti attivano Siri mentre lavorano in un campo di testo.