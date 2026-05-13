Con l’avvicinarsi della WWDC 2026, in programma per l’8 giugno prossimo venturo, continuano a emergere indiscrezioni sempre più interessanti su iOS 27 e, come spesso accade in questi casi, alcune delle novità più rilevanti sembrano riguardare proprio le app di sistema più utilizzate dagli utenti ogni giorno. Tra queste, l’app Fotocamera potrebbe essere protagonista di un cambiamento piuttosto significativo, destinato a modificare (e non poco) il modo in cui si scattano foto e registrano video sugli iPhone.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman sulle pagine di Bloomberg, Apple starebbe lavorando su una vera e propria revisione dell’app Fotocamera, puntando su un concetto che finora è sempre rimasto piuttosto limitato nell’ecosistema iOS: la personalizzazione dell’interfaccia.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un’app Fotocamera più flessibile e personalizzbile

La novità più importante riguarderebbe la possibilità di modificare l’interfaccia della Fotocamera in base alle proprie esigenze, un approccio che, se confermato, segnerebbe un cambio di passo piuttosto netto rispetto alla filosofia tradizionale di Apple, storicamente orientata a offrire un’esperienza fortemente guidata e poco modificabile.

In pratica, pur mantenendo un layout predefinito pensato per la maggior parte degli utenti, iOS 27 dovrebbe introdurre una nuova sezione Aggiungi widget che consentirà di sostituire o riorganizzare i controlli rapidi presenti nell’app, intervenendo su elementi come risoluzione, flash, Live Photos e altre impostazioni. Si tratta di un cambiamento che molti di voi potrebbero accogliere con particolare favore, soprattutto coloro che utilizzano l’iPhone anche per scopi creativi o professionali.

Accanto a questa maggiore libertà, Apple starebbe introducendo anche controlli più avanzati direttamente nell’interfaccia principale, includendo parametri come profondità di campo, esposizione e gli Stili fotografici, che fino a oggi risultano spesso meno immediati da gestire nel flusso di scatto quotidiano.

Interfaccia rivista e controlli più immediati

Le modifiche non si fermerebbero però alla sola personalizzazione, l’interfaccia stessa dell’app Fotocamera dovrebbe essere ritoccata per risultare più intuitiva e accessibile, con piccoli ma significativi cambiamenti nella disposizione dei comandi: ad esempio, l’interruttore per visualizzare tutti i controlli disponibili verrebbe spostato in una posizione più comoda, accanto al pulsante di scatto.

Allo stesso tempo, Apple starebbe lavorando per migliorare strumenti già esistenti ma spesso sottovalutati, come la griglia e il livellamento durante lo scatto, rendendoli più visibili e utili nell’utilizzo quotidiano. Anche il sistema di interazione tramite touchscreen, che già oggi rappresenta uno dei punti di forza degli iPhone, dovrebbe diventare ancora più rapido e naturale rispetto all’uso del pulsante dedicato al controllo della fotocamera.

L’intelligenza artificiale entra (davvero) nella Fotocamera

Come ormai prevedibile quando si parla delle future versioni dei sistemi operativi Apple, anche iOS 27 dovrebbe puntare con decisione sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, e l’app Fotocamera non farà eccezione.

Una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione di una vera e propria modalità legata a Siri all’interno della Fotocamera, che dovrebbe permettere di accedere rapidamente a funzionalità basate sull’IA come la ricerca visiva o la traduzione di testi inquadrati con la fotocamera. In altre parole, si passerebbe da un sistema separato (oggi accessibile tramite controlli specifici) a un’integrazione più diretta e coerente con l’esperienza d’uso complessiva.

L’intelligenza artificiale dovrebbe inoltre giocare un ruolo chiave anche nel fotoritocco, con nuovi strumenti pensati per semplificare operazioni che oggi richiedono app di terze parti o interventi manuali più complessi.

Siri cambia volto e posizione

Parallelamente alle novità della Fotocamera, iOS 27 dovrebbe portare con sé anche un’evoluzione significativa di Siri, non solo dal punto di vista delle capacità, ma anche dell’interfaccia.

L’assistente infatti dovrebbe diventare più intelligente e versatile, ma anche visivamente diverso; la classica animazione luminosa verrebbe spostata all’interno della Dynaimc Island, rendendo l’interazione più integrata con il resto del sistema. Inoltre, Apple starebbe lavorando a una nuova esperienza denominata Cerca o Chiedi, destinata a sostituire l’attuale Spotlight con un’interfaccia a schede capace non solo di mostrare risultati, ma anche di avviare vere e proprie conversazioni con Siri.

A questo si aggiungerebbe la possibilità di digitare richieste, consultare una cronologia delle chat e accedere a risultati provenienti dal web, avvicinando sempre di più Siri a un assistente conversazionale completo.

Piccoli ritocchi anche per altre app

Come spesso accade con gli aggiornamenti di questo tipo, le novità non si limiteranno a un’unica app. iOS 27 dovrebbe infatti includere anche una serie di miglioramenti minori ma comunque interessanti, tra cui una nuova pagina iniziale per Safari, un’app Meteo più ricca di informazioni e un redesign per Image Playground pensato per semplificarne l’utilizzo.

Si tratta di interventi meno appariscenti, ma che contribuiscono a rafforzare l’idea di un aggiornamento ampio e trasversale, in cui Apple sembra voler lavorare contemporaneamente su più fronti: prestazioni, intelligenza artificiale e, come nel caso di Fotocamera, una maggiore flessibilità per l’utente.

iOS 27 punta a cambiare davvero l’esperienza fotografica

In definitiva, se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, iOS 27 potrebbe rappresentare uno degli aggiornamenti più interessanti degli ultimi anni per quanto riguarda l’esperienza fotografica su iPhone; più controllo, più personalizzazione e un’integrazione dell’IA finalmente concreta e utile nel quotidiano.

Come sempre però, sarà necessario attendere la WWDC 2026 per scoprire quali di queste novità diventeranno realtà e in che forma verranno implementate.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google