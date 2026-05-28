Xiaomi ha da poco presentato una marea di nuovi prodotti. Oltre agli smartphone della serie Xiaomi 17T, allo smartwatch Xiaomi Watch S5 46 mm e alla smartband Xiaomi Smart Band 10 Pro, il produttore cinese ha ufficializzato due nuovi dispositivi audio: le cuffie Xiaomi Buds 6 e lo speaker Bluetooth Xiaomi Sound Play.

I nuovi dispositivi audio sono pensati per offrire esperienze d’uso fluide e intuitive, per integrarsi nelle routine quotidiane e negli stili diversi di vita degli utenti. In aggiunta, Xiaomi ha presentato anche la Violet Collection, che comprende Xiaomi 17T, le Xiaomi Buds 6 e Xiaomi Sound Play, per esaltare la sfumatura viola dei nuovi dispositivi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Xiaomi Buds 6

Xiaomi Buds 6 sono un paio di cuffie semi-in-ear di Xiaomi, già presentate in Cina a fine 2025, che offrono prestazioni audio di alto livello sfruttando la combinazione di hardware e software.

Le cuffie sono dotate di un driver dinamico a triplo magnete da 11 mm che garantisce bassi potenti ed è abbinato a un diaframma placcato in oro 24k che rende più nitide e chiare le note alte.

A questo hardware, il produttore cinese ha affiancato una serie di algoritmi e ottimizzazioni software, a partire dalla messa a punto da parte del Harman Golden Ear Team che introduce la Harman Master Mode e la Harman AudioEFX; abbiamo inoltre la tecnologia Qualcomm aptX Lossless che abilita l’audio ad alta risoluzione e senza perdite.

Le Xiaomi Buds 6 sfruttano poi l’audio adattivo per far sì che le frequenze medio-basse mantengano una certa “consistenza” a prescindere dalla forma dell’orecchio. Abbiamo poi l’audio dimensionale indipendente con tracciamento della testa che trasforma l’esperienza d’ascolto in qualcosa di immersivo a 360 gradi.

Sempre in ambito audio, le cuffie possono godere di un sistema di riduzione del rumore potenziato dall’IA che sfrutta i 3 microfoni presenti su ciascuna cuffia per sopprimere il rumore di fondo fino a 95 dB, mantenendo la chiarezza della voce anche in presenza di vento fino a 12 m/s. Non manca poi la cancellazione attiva del rumore (ANC) con doppia modalità: Bilanciata e Profonda.

Xiaomi ha fatto in modo che le Xiaomi Buds 6 siano progettate per garantire comfort e connettività senza soluzione di continuità: le cuffie sono leggere (solo 4,4 grammi ciascuna) e, grazie al design semi-in-ear, seguono la curva naturale dell’orecchio, eliminando i disagi associati alle classiche cuffie in-ear. La custodia di ricarica, compatta e portatile, fa sì che l’autonomia sia più che soddisfacente.

Dal punto di vista della connettività, le cuffie si integrano alla perfezione con gli altri dispositivi dell’ecosistema HyperOS, offrendo capacità di abbinamento e passaggio fluido tra tutti i dispositivi targati Xiaomi. Le Xiaomi Buds 6 hanno inoltre la compatibilità con Dov’è di Apple e con Find Hub di Google per consentire agli utenti la localizzazione in caso di smarrimento.

Immagini delle Xiaomi Buds 6

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Xiaomi Sound Play

Oltre alle cuffie, come anticipato in apertura, Xiaomi ha presentato anche il nuovo speaker Bluetooth Xiaomi Sound Play, dispositivo che vuole espandere il linguaggio di design della linea Sound dell’azienda fondendo audio immersivo, illuminazione dinamica e corpo rivestito in tessuto.

Dal punto di vista dell’audio, questo speaker “pompa” 18 W di potenza e un suono che riempie l’ambiente, adattandosi a un’ampia varietà di scenari quotidiani, al chiuso o all’aperto che siano, per il lavoro o per il relax.

Xiaomi Sound Play presenta una luce “a specchio infinito” nella parte superiore e un’illuminazione ambientale circolare nella parte inferiore: gli utenti possono scegliere tra cinque effetti di colore e tre modalità di illuminazione (chiamate Drumbeat, Water ripple e Always-on) per trovare il giusto mood a seconda di luogo e contesto.

Lato connettività, lo speaker vanta la tecnologia TWS (True Wireless Stereo) che gli consente di funzionare all’unisono (come canali sinistro e destro separati) in combinata con un secondo speaker. Abbiamo poi la modalità party con Auracast che supporta fino a 100 altoparlanti compatibili per farli suonare in sincronia e creare un’esperienza audio e luminosa coordinata, pensata ad hoc per i grandi eventi.

Xiaomi Sound Play non teme le intemperie e i contesti più difficili: è in grado di resistere a polvere e acqua con certificazione IP68. La batteria integrata è da 2.600 mAh e offre fino a 14 ore in riproduzione continua con una singola carica.

Immagini di Xiaomi Sound Play

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Disponibilità e prezzi delle Xiaomi Buds 6 e di Xiaomi Sound Play

Le Xiaomi Buds 6 sono già disponibili all’acquisto in Italia sul sito ufficiale del produttore cinese, su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo. Le cuffie arrivano nelle colorazioni Graphite Black, Pearl White, Nebula Purple e Titan Gray e sono proposte a partire da 119,99 euro.

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Anche Xiaomi Sound Play è già disponibile all’acquisto in Italia, esclusivamente sul sito ufficiale del produttore cinese e su Amazon. Lo speaker arriva nelle colorazioni Black, Green, White e Purple e viene proposto a partire da 49,99 euro. Alcune colorazioni saranno disponibili nelle prossime settimane.

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