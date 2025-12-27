Xiaomi ha da poco ufficializzato in Cina le nuove Xiaomi Buds 6, delle cuffie true wireless semi-in-ear di fascia alta che puntano a combinare comfort, qualità audio e funzioni intelligenti. Il nuovo modello porta in dote tantissimi miglioramenti rispetto alle cuffie della scorsa generazione, con un prezzo accessibile e specifiche tecniche di tutto rispetto.

Il design delle Xiaomi Buds 6 è stato pensato per migliorare la vestibilità nel lungo periodo. Ogni auricolare pesa infatti circa 4,4 grammi e adotta una forma curva che mira a ridurre l’affaticamento dell’orecchio durante le sessioni di ascolto più lunghe. Il gambo e il condotto audio risultano più sottili rispetto alle Buds 5 Pro di vecchia generazione, mentre la superficie di contatto è stata ampliata per distribuire meglio la pressione sull’orecchio. La stessa filosofia è stata applicata anche alla custodia di ricarica, che ora si presenta in un formato più compatto e arrotondato che sta comodamente nel palmo della mano.

Specifiche tecniche delle Xiaomi Buds 6

Sul fronte audio, le Xiaomi Buds 6 utilizzano un sistema di driver dinamici personalizzati a triplo magnete, con un diaframma placcato in oro 24K. Secondo l’azienda, questa soluzione consente un netto miglioramento dell’audio alle basse e alle alte frequenze, con una risposta che copre un range che va da 16 Hz fino a 40 kHz. Questa soluzione audio è stata realizzata da Xiaomi in collaborazione con il team Golden Ear di Harman, che ha contribuito includendo anche diverse modalità di ascolto, come Harman Audio EFX per voci più definite e una modalità Master per suoni più caldi e bassi più profondi.

Passando alle specifiche tecniche, invece, le Xiaomi Buds 6 supportano audio a 24 bit e 48 kHz fino a 2,1 Mbps e sono compatibili con i codec SBC, AAC, aptX Adaptive e aptX Lossless, oltre a vantare le certificazioni Snapdragon Sound e Hi-Res Audio Wireless. Non mancano inoltre la cancellazione attiva del rumore, affiancata da un sistema a tre microfoni con intelligenza artificiale per mantenere le chiamate chiare anche in condizioni di vento intenso, e l’audio spaziale con tracciamento della testa integrato, che promette un effetto surround più immersivo.

Tra le funzioni più interessanti troviamo la possibilità di registrare audio direttamente dagli auricolari o persino dalla custodia, anche quando quest’ultima è chiusa. Se abbinate ad uno smartphone Xiaomi compatibile, inoltre, le Buds 6 possono offrire trascrizioni in tempo reale, riassunti automatici basati sull’intelligenza artificiale e traduzione simultanea faccia a faccia. Le cuffie sono infine dotate di certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua e sono compatibili con il sistema di tracciamento Xiaomi Find e Dov’è di Apple.

Per quanto riguarda l’autonomia, Xiaomi dichiara che le Buds 6 possono offrire fino a 6 ore di ascolto con una singola carica e fino a 35 ore complessive con la custodia, a patto che si disattivi la cancellazione attiva del rumore. In caso contrario, invece, l’autonomia scende a 3,5 ore per singola carica e fino a 20 ore includendo la custodia. La ricarica, infine, è possibile tramite porta USB di tipo C.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Buds 6

Le Xiaomi Buds 6 sono disponibili in Cina nelle colorazioni Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold e Moon Shadow Black al prezzo di 699 yuan, circa 90 euro al cambio attuale. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sul prezzo e sulla disponibilità anche negli altri mercati.