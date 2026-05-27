Il mercato degli smart ring continua a crescere rapidamente e, dopo mesi di indiscrezioni, sembra ormai tutto pronto per il debutto di Oura Ring 5, il nuovo anello intelligente dell’azienda finlandese che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel settore del monitoraggio della salute e del fitness, andando spesso e volentieri a competere direttamente con soluzioni sempre più popolari come Samsung Galaxy Ring.

Nelle scorse ore infatti, sono state condivise alcune immagini promozionali e ulteriori dettagli sul dispositivo, anticipando praticamente tutte le principali caratteristiche del nuovo modello, la cui presentazione ufficiale sarebbe fissata per domani 28 maggio 2026.

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Oura Ring 5 punterà tutto su sensori, autonomia e integrazione software

Secondo quanto emerso, Oura Ring 5 rappresenterà un’evoluzione piuttosto importante rispetto alla generazione precedente, soprattutto dal punto di vista dei sensori e delle funzionalità dedicate alla salute.

L’azienda avrebbe infatti integrato un nuovo sistema di rilevamento capace di raccogliere oltre 50 parametri differenti legati al benessere dell’utente, ampliando ulteriormente le possibilità di monitoraggio offerte dall’anello intelligente. Tra le funzionalità disponibili troveremo il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il tracciamento degli allenamenti, il conteggio dei passi, i livelli quotidiani di stress e persino un sistema chiamato Symptom Radar, pensato per individuare precocemente eventuali segnali di malessere o malattia.

Ovviamente una parte importante dell’esperienza ruoterà ancora attorno all’app proprietaria di Oura, che continuerà a integrarsi con oltre 40 applicazioni di terze parti, tra cui Strava, Flo e Natural Cycles.

Dal punto di vista costruttivo, il produttore definisce il nuovo modello come il più piccolo smart ring al mondo, una dichiarazione che (almeno stando alle indiscrezioni) farebbe riferimento soprattutto alle dimensioni esterne dell’anello. Non mancheranno inoltre certificazioni e caratteristiche ormai fondamentali per questa categoria di prodotto: Oura Ring 5 dovrebbe essere resistente ai graffi e impermeabile fino a 100 metri di profondità.

Interessanti anche i miglioramenti relativi alla batteria, l’autonomia dichiarata dovrebbe infatti arrivare fino a una settimana completa, migliorando di circa due giorni quanto visto con il modello attualmente in commercio.

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Come già accade oggi con i dispositivi dell’azienda, anche Oura Ring 5 continuerà a basarsi su un sistema in abbonamento per sbloccare tutte le funzionalità avanzate dell’app companion.

Il prezzo di partenza dovrebbe essere fissato a 429 euro, con un aumento di circa 30 euro rispetto alla generazione precedente, mentre l’abbonamento mensile costerà 5,99 euro. Una scelta che continua a far discutere gli utenti, soprattutto considerando come alcune funzionalità chiave legate all’analisi avanzata dei dati salute restino accessibili soltanto pagando il servizio ricorrente.

Come spesso accade nel settore degli smart ring, prima dell’acquisto definitivo gli utenti dovranno ordinare anche un apposito kit per misurare la dimensione del dito; il costo del kit verrà poi convertito in uno sconto da utilizzare per l’acquisto dell’anello vero e proprio.

Secondo le informazioni trapelate, Oura Ring 5 sarà disponibile nelle misure comprese tra la 6 e la 13 e potrà essere acquistato in diverse varianti colore, tra cui Argento spazzolato, Rosa intenso, Stealth, Argento classico, oro e Nero.

La fase di preordine dovrebbe partire già domani, 28 maggio 2026, subito dopo la presentazione ufficiale, mentre le prime consegne sarebbero previste a partire dal 4 giugno.