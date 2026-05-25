Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo condizionatore d’aria targato Xiaomi: stiamo parlando di Xiaomi Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026.

Già apparso sul sito JD.com, questo nuovo condizionatore farà il suo esordio sul mercato in tempo per l’ormai imminente estate: sarà disponibile, infatti, a partire dal 30 maggio.

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Le caratteristiche di Xiaomi Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026

Tra i principali punti di forza del nuovo condizionatore d’aria di Xiaomi vi sono i consumi ridotti, ciò grazie ad un compressore da 9,8 cc, un evaporatore a doppia fila e una ventola a flusso incrociato da 108 mm.

Stando ai dati forniti dal produttore, il dispositivo è in grado di spostare fino a 760 metri cubi d’aria all’ora ed impiega circa tre minuti per raggiungere la temperatura desiderata in una stanza di dimensioni “standard”.

Ed ancora, il condizionatore d’aria usa il motore di controllo Mijia Lingyun, che sfrutta l’apprendimento basato sul cloud per regolare il raffreddamento o il riscaldamento in base alle abitudini di ciascun utente (per esempio, può regolare automaticamente la temperatura durante il sonno per risparmiare energia e mantenere la stanza confortevole), si connette all’app Mijia e supporta HyperOS Connect di Xiaomi per l’integrazione con altri dispositivi smart home.

Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto agli aggiornamenti OTA (attraverso i quali il produttore continuerà a perfezionare gli algoritmi di risparmio energetico e ad aggiungere funzionalità), un sistema di diagnostica integrato che esegue 122 diversi controlli e una funzione autopulente che lava e asciuga i componenti interni per prevenire la formazione di muffa e batteri.

In Cina Xiaomi Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026 viene venduto a 1.899 yuan, pari a circa 240 euro.