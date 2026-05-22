Xiaomi ha lanciato in Cina la Smart Band 10 Pro, e la domanda che ci facciamo subito è la stessa che probabilmente vi state ponendo anche voi: vale davvero la pena aggiornare, oppure il modello 9 Pro è ancora una scelta sensata? La risposta corta è che Xiaomi Smart Band 10 Pro non è una rivoluzione, ma è un miglioramento ben calibrato di una formula già solida. La risposta lunga è quella che trovate qui di seguito.

Il contesto è importante. La Smart Band 9 Pro era già un dispositivo che si comportava meglio del suo prezzo, specialmente per il GPS e il monitoraggio della frequenza cardiaca. Non era un fitness tracker economico che faceva finta di fare le cose bene: le faceva davvero, almeno per gli standard della sua fascia. Xiaomi non aveva quindi bisogno di stravolgere tutto, e infatti non lo ha fatto. Ha preso quello che funzionava, l’ha lucidato, ha aggiunto qualche metrica che mancava e ha migliorato dove il miglioramento era maggiormente percepibile dall’utente.

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Design e display: meno peso, più luminosità

Il form factor di Xiaomi Smart Band 10 Pro è riconoscibile: siamo ancora in quella zona di confine tra un fitness tracker grande e uno smartwatch piccolo, esattamente dove stava il modello precedente. La differenza si vede nei dettagli costruttivi. Il nuovo modello usa un telaio in lega di alluminio aeronautico 6M46, e per la prima volta Xiaomi introduce anche un’edizione in ceramica, oltre alla versione con cinturino in pelle genuina. La Smart Band 9 Pro usava un telaio in alluminio con retro in fibra polimerica: ancora dignitoso, ma sicuramente meno premium al tatto.

Le dimensioni cambiano leggermente. Il modello in metallo misura 42,84 × 32,16 × 9,7 mm contro i 46 × 33,35 × 9,99 mm della 9 Pro. Il peso scende da 24,5 grammi a 21,6 grammi senza cinturino. Non è una differenza enorme, ma su un dispositivo che portate al polso tutto il giorno e anche di notte, quei tre grammi si sentono nel tempo.

Il display è il punto dove la versione 10 Pro fa il salto più visibile. Entrambi i modelli montano un pannello AMOLED da 1,74 pollici con risoluzione 336 × 480 pixel, quindi la dimensione non cambia. Quello che cambia è la luminosità di picco: 2000 nit contro i 1200 nit di 9 Pro. Il pannello del 10 Pro è anche micro-curvato, con un profilo ultrasottile che gli dà un aspetto più vicino a quello di uno smartwatch. In piena luce solare, 800 nit di differenza si notano, e se la Smart Band 9 Pro era già leggibile fuori, il nuovo modello dovrebbe fare ancora meglio.

Salute e sport: arriva finalmente l’HRV

Sul fronte della salute, la lista dei sensori è la stessa su entrambi i dispositivi: accelerometro, sensore di luce ambientale, giroscopio, sensore ottico per la frequenza cardiaca e sensore geomagnetico. La differenza sta nella qualità dell’hardware e nei dati che Xiaomi sceglie di elaborare.

Xiaomi Smart Band 10 Pro usa un nuovo setup dual-light, doppio fotodiodo per il monitoraggio del battito. Xiaomi cita una precisione del 98,2%, un numero che merita cautela: le dichiarazioni di laboratorio raramente raccontano la storia completa quando il polso si muove, il sudore entra in gioco e l’allenamento diventa intenso. Quello che potremo valutare meglio dopo il test sul campo è se questo upgrade si traduca in letture più stabili durante l’attività.

La novità più concreta è l’HRV nel sonno. Xiaomi Smart Band 9 Pro copriva le basi: frequenza cardiaca, SpO2, stress, sonno, salute femminile. Ma l’HRV mancava, e la sua assenza era uno dei limiti più evidenti per chi usa il dispositivo anche come strumento di recupero. La versione 10 Pro aggiunge questo valore, dando a Xiaomi una base più solida per costruire indicazioni sul recupero nell’app. Se l’interpretazione lato software sarà curata, questo potrebbe essere uno degli upgrade più utili nella pratica quotidiana.

Per lo sport, la struttura rimane identica: oltre 150 modalità, GNSS con BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS. La 9 Pro su questo fronte si comportava già bene, con tracciamento GPS vicino a dispositivi molto più costosi nelle nostre sessioni di corsa. La 10 Pro aggiunge una modalità ciclismo con sincronizzazione dei dati in tempo reale sullo smartphone, utile per chi monta il telefono sul manubrio e vuole dati live senza acquistare un computer da bici separato.

Batteria e ricarica: stessa autonomia, tempi dimezzati

La batteria sale da 350 mAh a 380 mAh, con una cella silicon-carbon nel modello 10 Pro. L’autonomia dichiarata resta uguale: fino a 21 giorni. Questo significa che la capacità extra serve probabilmente a compensare il display più luminoso e le funzioni aggiuntive, non ad allungare l’autonomia nominale. Con la 9 Pro, in uso intensivo con GPS attivo, monitoraggio continuo e display always-on, ci si attestava comunque oltre i 10 giorni: ci aspettiamo un comportamento simile sulla 10 Pro.

Dove Smart Band 10 Pro fa un passo avanti netto è la ricarica. Il nuovo modello supporta la ricarica rapida magnetica e raggiunge l’80% in 25 minuti. La 9 Pro richiedeva circa 75 minuti per una carica completa. Per chi porta la smartband tutto il giorno, inclusa la notte per il tracciamento del sonno, avere una ricarica veloce durante la doccia mattutina cambia la routine in modo concreto.

Specifiche a confronto

Caratteristica Smart Band 10 Pro Smart Band 9 Pro Disponibilità Cina, maggio 2026 Ottobre 2024 Materiale scocca Lega alluminio aeronautico 6M46, opzione ceramica Alluminio con retro in fibra polimerica Dimensioni 42,84 × 32,16 × 9,7 mm (metallo) 46 × 33,35 × 9,99 mm Peso senza cinturino 21,6 g 24,5 g Display AMOLED micro-curvato 1,74″ AMOLED 1,74″ con vetro 2.5D Risoluzione 336 × 480 pixel 336 × 480 pixel Luminosità 2000 nit 1200 nit Sensori Acc., luce ambientale, giroscopio, HR ottico, geomagnetico Acc., luce ambientale, giroscopio, HR ottico, geomagnetico Sensore HR Dual-light, dual-PD (precisione dichiarata 98,2%) Sensore ottico HR e pulsossimetro Monitoraggio salute HR, SpO2, stress, sonno, HRV sonno, salute femminile HR, SpO2, stress, sonno, salute femminile Modalità sport 150+ 150+ GNSS BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Batteria 380 mAh silicon-carbon 350 mAh Autonomia dichiarata Fino a 21 giorni Fino a 21 giorni Ricarica Magnetica rapida, 80% in 25 minuti Magnetica, ~75 minuti per carica completa Resistenza all’acqua 5 ATM 5 ATM Connettività Bluetooth 5.4, NFC (dipende da versione/regione) Bluetooth 5.4, NFC (dipende da versione/regione) Haptics Motore lineare Motore lineare Sistema operativo HyperOS 3 HyperOS 2 Prezzo (Cina) Da circa 60 dollari Circa 80 dollari

Xiaomi cita HyperOS 3, migliore compatibilità con l’ecosistema Apple, notifiche da doppio dispositivo, NFC, modalità gioco e 5 ATM di resistenza all’acqua. La compatibilità migliorata con iPhone è probabilmente l’aggiunta più concreta per chi non è dentro l’ecosistema Xiaomi: le smartband della casa sono sempre state più a loro agio con Android, e un’apertura verso gli utenti Apple allarga la platea potenziale.

L’avvertimento che vale come sempre con i prodotti Xiaomi per il mercato cinese riguarda l’NFC: le funzioni di pagamento dipendono dalla regione e dalla versione. Chi acquista fuori dalla Cina non dovrebbe dare per scontato di trovare le stesse funzionalità mostrate nel materiale di lancio. Era un punto debole della 9 Pro, e probabilmente lo sarà anche per la 10 Pro finché non avremo conferma della configurazione della versione globale.

La modalità gaming, che include visualizzazione dello stato della partita e report di battaglia, è un’aggiunta curiosa. Potrebbe avere senso per un segmento specifico di utenti, ma non è il motivo per cui la maggior parte delle persone compra un fitness band.

Vale la pena aggiornare?

Se avete già Xiaomi Smart Band 9 Pro e funziona bene, la risposta onesta è: probabilmente no, almeno per ora. Il modello 10 Pro non cambia l’esperienza fondamentale. Il display è più luminoso, il corpo è leggermente più leggero, la ricarica è molto più rapida e l’HRV nel sonno è un’aggiunta benvenuta. Ma non è un salto generazionale.

Se invece state valutando un primo acquisto, o se state cambiando una smartband più datata, Xiaomi Smart Band 10 Pro è la scelta ovvia: costa meno della 9 Pro al lancio in Cina, fa di più e sembra più rifinito. Le domande che restano aperte riguardano la precisione reale del nuovo sensore HR, la qualità dell’interpretazione HRV nell’app e quante funzioni sopravvivranno nella versione globale. Quando avremo un’unità tra le mani, vi diremo com’è andata davvero.