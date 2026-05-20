Lidl torna a sorprendere con un’offerta nel settore dell’energia solare domestica: la catena tedesca ha messo in vendita in Germania una batteria fotovoltaica da 2,24 kWh al prezzo promozionale di 299 euro per gli utenti dell’app Lidl Plus. Chi non ha l’app paga il prezzo pieno di 399 euro.

Il prodotto viene commercializzato con il marchio Tronic, il brand proprio di Lidl per l’elettronica, ma secondo quanto riportato da ESS News si tratterebbe in realtà di una batteria in white-label del produttore cinese Marstek, con specifiche corrispondenti al modello Marstek B2500. Un portavoce dell’azienda ha confermato l’esistenza di un accordo commerciale con Lidl, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Le batterie sono disponibili nei negozi fisici per soli tre giorni, mentre online la promozione si estende fino al 27 maggio. Esiste anche una versione con integrazione completa tramite app, proposta a 399 euro per tutti, con un sovrapprezzo di 100 euro rispetto alla versione base.

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Specifiche tecniche e cosa non è incluso

Dal punto di vista tecnico, la batteria è realizzata con celle al litio ferro fosfato (LFP), una chimica nota per la lunga durata e la maggiore sicurezza rispetto ad altre tecnologie agli ioni di litio. L’unità offre una potenza in ingresso di 1.000 W e una potenza in uscita di 800 W, con una corrente massima di ingresso di 13,5 A per ciascun canale e un intervallo di tensione tra 12 V e 59 V in corrente continua, il che consente di collegare fino a due pannelli solari da 500 W. Le dimensioni sono compatte (310 × 170 × 350 mm) per un peso di circa 19,8 kg, e la garanzia copre ben 10 anni.

Il sistema supporta connettori MC4 e prese Schuko standard ed è dichiarato compatibile con il 99% dei microinverter e degli impianti fotovoltaici da balcone. È dotata di un display LED per monitorare lo stato di carica e di un cavo di prolunga per i pannelli. Tramite l’app Lidl Home, con connettività Bluetooth 4.2 e Wi-Fi a 2,4 GHz, è possibile visualizzare i dati di generazione e consumo e gestire i flussi energetici direttamente dallo smartphone.

Per ulteriori dettagli vi invitiamo a visionare il manuale con schema elettrico presente sul sito Lidl (che tra l’altro include la lingua italiana).

C’è però un aspetto importante da tenere a mente: la batteria non include un inverter integrato. Si tratta di un sistema lato DC, in cui i pannelli si collegano da un lato e il microinverter dall’altro, con la batteria che funge da buffer energetico. Chi non dispone già di un microinverter dovrà mettere in conto una spesa aggiuntiva di circa 150-200 euro per rendere il sistema effettivamente funzionante. Pannelli solari e strutture di montaggio non sono inclusi nell’offerta, ma Lidl li commercializza separatamente sul mercato tedesco insieme ad altri componenti per l’autoconsumo da balcone. Come dicevamo al momento è disponibile solo in Germania, vedremo se arriverà anche in Italia.