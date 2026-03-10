Xiaomi continua ad ampliare il proprio ecosistema di prodotti smart per la casa con un nuovo condizionatore che punta tutto sull’intelligenza artificiale e sul rilevamento della presenza umana.

Si chiama Mijia Air Conditioner Human-Sensing Wind 1.5HP, è appena stato lanciato in Cina, e, come si potrebbe intuire dal suo complesso nome, può contare su alcune funzioni di rilevamento molto interessanti che gli consentono di regolare parametri e flussi d’aria in base al contesto della stanza. Scopriamolo nel dettaglio.

Un radar millimetrico per rilevare le persone

La caratteristica distintiva di questo condizionatore è il sistema di rilevamento basato su doppio radar a onde millimetriche, in grado di individuare la presenza e la posizione delle persone nella stanza in tempo reale. In base a questi dati, il dispositivo regola dinamicamente il flusso d’aria per meglio adattarlo al contesto della stanza.

Le modalità disponibili sono diverse: il condizionatore può evitare di soffiare direttamente addosso a chi si trova di fronte, ridurre l’intensità del flusso quando qualcuno è nelle vicinanze, oppure seguire gli utenti con un raffreddamento direzionale. Inoltre, l’ultima chicca è che quando la stanza è vuota, passa automaticamente alla modalità risparmio energetico.

Prestazioni e comfort

Dal punto di vista tecnico, Xiaomi ha dotato il condizionatore di un pannello deflettore da 908 cm² e di una ventola a flusso incrociato da 108 mm. Questi componenti permettono di erogare fino a 780 m³/h di flusso d’aria, garantendo raffreddamento o riscaldamento rapido entro tre minuti dall’accensione.

Il sistema mantiene una differenza di temperatura inferiore a 0,5 °C in tutta la stanza e supporta una portata del flusso d’aria fino a 10 metri, risultando adatto anche a spazi più ampi.

Sul fronte della rumorosità, Xiaomi dichiara livelli di soli 16 dB(A), il che lo rende particolarmente silenzioso. Sono presenti anche modalità pensate per il comfort: il flusso “a baldacchino” dirige l’aria fredda lungo il soffitto, mentre il flusso “a tappeto” distribuisce l’aria calda verso il basso.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Intelligenza artificiale e risparmio energetico

Il condizionatore è alimentato dal motore di controllo intelligente Mijia Lingyun, che sfrutta l’AI per apprendere le preferenze degli utenti nel tempo e ottimizzare i pattern di raffreddamento. La tecnologia Lingyun Energy Saving promette un miglioramento dell’efficienza energetica fino al 25%.

Il dispositivo si integra con Xiaomi HyperOS, supporta l’app Mi Home e consente il controllo vocale tramite XiaoAi. Ha una classificazione energetica di livello 1 con un valore APF di 5,32 e secondo Xiaomi può far risparmiare 207 kWh di elettricità all’anno rispetto a modelli meno efficienti.

Non mancano funzioni pensate per la manutenzione: autopulizia per le unità interna ed esterna, filtri antibatterici e diagnostica cloud che monitora le prestazioni e suggerisce interventi quando necessario.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Mijia Air Conditioner Human-Sensing Wind 1.5 HP dove è disponibile su Xiaomi Mall al prezzo promozionale di 2.399 yuan (circa 298 euro), scontato rispetto al listino di 3.899 yuan (484 euro).

Al momento della stesura di questo articolo il condizionatore è, come accennato in apertura, disponibile solo in Cina. L’azienda non ha fornito informazioni su un eventuale lancio in altri mercati.