Occhi puntati alla prossima generazione degli smartphone firmati Apple con iPhone 18, la cui presentazione ufficiale è prevista per il mese di settembre, in linea con quanto avvenuto negli scorsi anni. Ma alcuni case recentemente trapelati in Rete avrebbero già svelato alcuni interessanti dettagli, soprattutto per quel che riguarda il suo comparto fotocamere, che potrebbe portare diverse novità: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPhone 18: arriva l’apertura variabile per il modello Pro?

I case di iPhone 18, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max trapelati in Rete mettono subito in chiaro una cosa: non dovremo aspettarci cambiamenti significativi in termini di design dai prossimi modelli. I cambiamenti più importanti riguarderebbero in particolare il modello Pro, che dovrebbe invece presentare uno spessore leggermente superiore rispetto ai precedenti, grazie all’introduzione dell’atteso sensore ad apertura variabile con risoluzione da 48 megapixel. Alla luce di questo, dunque, i case del precedente iPhone 17 Pro potrebbero non essere compatibili con il modello nuovo: una mossa che a dir la verità non ci stupisce moltissimo, considerando il modello di business della compagnia di Cupertino, spesso rivolto al rinnovo annuale degli accessori. Sul lato anteriore, invece, troveremo forse una Dynamic Island più piccola e rifinita che in passato.

Sotto il cofano troveremo molto probabilmente i chip proprietari A20 e A20 Pro (rispettivamente per il modello standard e iPhone 18 Pro), realizzati con nodo produttivo di TSMC a 2 nanometri, con la promessa di garantire un aumento del 15% delle prestazioni. Il minimo comun denominatore sarà rappresentato dalla RAM, che potrebbe essere unificata a 12 GB per tutti e tre i nuovi modelli, assicurando così un’adeguata potenza di calcolo per le nuove funzionalità di Apple Intelligence (l’intelligenza artificiale proprietaria e in un certo senso “ritardataria” di Apple), che verranno senz’altro mostrate in occasione del prossimo keynote settembrino. Vento di cambiamento anche per la nuova colorazione Dark Cherry, che sostituirà probabilmente la colorazione Orange di quest’anno.

Proprio a proposito di colorazioni, l’informatore Majin Bu aveva recentemente pubblicato alcune foto che ritraevano i presunti componenti dei prossimi iPhone 18, che ne avrebbero mostrato le colorazioni, ma in realtà stando alle ultime ricostruzioni di AppleInsider si tratterebbe di case protettivi per la fotocamera messi a punto da terze parti, che nulla hanno a che fare dunque con le tonalità ufficiali disponibili al lancio. A confermare ulteriormente il “debunking” delle componenti sarebbe il corpo unibody dei prossimi modelli, che non presenterebbe dunque il modulo fotocamere separato dal resto.

Il lancio dei nuovi modelli avverrà presumibilmente in concomitanza con la nuova versione del sistema operativo mobile, iOS 27, che dovrebbe introdurre la nuova Siri (l’assistente vocale proprietaria) potenziata dall’intelligenza artificiale e più proattiva. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze tali informazioni, trattandosi di indiscrezioni non ancora confermate (o smentite) ufficialmente dalla compagnia di Cupertino. Come anticipato sopra, la presentazione ufficiale della nuova lineup di iPhone 18 è verosimilmente prevista per il mese di settembre, con un debutto sul mercato entro il mese di ottobre, almeno per il modello Pro: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.