Doveva essere uno dei momenti più importanti dell’anno per SpaceX e per l’intero settore aerospaziale, ma qualcosa è andato storto proprio nelle fasi finali del conuntdown. L’attesissimo dodicesimo volo di Starship, che avrebbe dovuto segnare il debutto della nuova versione V3, è stato infatti rinviato a pochissimi secondi dalla partenza dopo una serie di interruzioni che hanno costretto l’azienda di Elon Musk a sospendere tutto.

Il conto alla rovescia si è fermato precisamente a T-40 (ossia 40 secondi prima dell’accensione dei motori) e, nonostante diversi tentativi di riprendere la sequenza di lancio, SpaceX ha infine deciso di annullare la missione per motivi di sicurezza; una situazione che, almeno inizialmente, aveva lasciato parecchi dubbi sulle cause dello stop improvviso.

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Problemi alla torre di lancio fermano Starship

Secondo quanto emerso nelle ore successive, il problema non avrebbe riguardato direttamente il razzo o i nuovi motori Raptr 3, bensì alcuni sistemi della torre di lancio. Più nello specifico, l’anomalia avrebbe coinvolto il cosiddetto quick disconnect arm, ovvero il braccio a distacco rapido che collega la torre al velivolo durante le ultime fasi prima del decollo.

A chiarire ulteriormente la situazione è stato Elon Musk, che attraverso X ha spiegato come l’ultima interruzione del conutdown sia stata causata dal blocco di un perno meccanico collegato proprio dal sistema di aggancio del braccio.

SpaceX avrebbe comunque già risolto il problema nel corso della notte e, almeno per il momento, tutto sembrerebbe pronto per un nuovo tentativo di lancio previsto alle 00:30 italiane del 23 maggio. La finestra operativa resterà aperta fino alle 2:00 del mattino.

L’interesse attorno a questo volo di test è particolarmente elevato perché rappresenta il debutto della nuova generazione di Starship. La versione V3 introduce infatti numerosi cambiamenti strutturali sia per il booster Super Heavy sia per la navicella, con aggiornamenti che coinvolgono design, sistemi di bordo e soprattutto la propulsione.

La novità principale è rappresentata dai nuovi motori Raptor 3, profondamente riprogettati rispetto alle generazioni precedenti; SpaceX avrebbe lavorato su un design più leggero, semplificato e innovativo, con modifiche che hanno inevitabilmente influenzato anche parte della struttura complessiva del veicolo.

Molti di voi ricorderanno come i precedenti voli di test di Starship abbiano mostrato progressi importanti ma anche diverse criticità, spesso legate proprio alla gestione delle enormi sollecitazioni generate durante il decollo e le fasi di rientro. Con questa nuova iterazione, SpaceX punta evidentemente a migliorare affidabilità, semplicità produttiva e costi operativi.

Il successo della nuova campagna di test non riguarda soltanto le ambizioni di SpaceX. Da Starship dipende infatti anche una parte fondamentale del programma Artemis della NASA, che punta a riportare gli esseri umani sulla Luna nei prossimi anni.

Parallelamente, l’azienda vede in Starship il mezzo chiave per ridurre drasticamente i costi di accesso allo spazio, mettere in orbita la prossima generazione di satelliti Starlink e, in prospettiva, persino costruire infrastrutture e data center spaziali.

Proprio per questo motivo, ogni test assume ormai un’importanza enorme non soltanto per SpaceX ma per l’intero settore aerospaziale. Gli utenti e gli appassionati dovranno dunque pazientare ancora qualche ora per capire se il nuovo tentativo di lancio riuscirà finalmente a portare in volo Starship V3.