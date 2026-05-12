Negli ultimi tempi abbiamo imparato a osservare con sempre maggiore attenzione l’evoluzione della cosiddetta space economy, un settore che, come spesso accade quando entrano in gioco nuove tecnologie, sta vivendo una fase di espansione rapidissima, tra investimenti crescenti, nuovi attori e progetti decisamente ambiziosi. Proprio in questo scenario si inserisce Stampede, la nuova costellazione satellitare annunciata da Cowboy Space Corp., pensata per portare l’intelligenza artificiale direttamente in orbita.

Un’idea che, almeno sulla carta, punta a risolvere uno dei problemi più discussi del momento: il consumo energetico dei data center dedicati all’IA, sempre più elevato e, in prospettiva, difficilmente sostenibile con le infrastrutture terrestri attuali.

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Data center nello spazio, la visione di Stampede

Stampede si presenta come un sistema integrato che combina satelliti, vettori spaziali e infrastrutture di trasmissione dati, con l’obbiettivo di creare veri e propri data center in orbita terrestre bassa. L’idea alla base del progetto è quella di generare energia direttamente nello spazio e utilizzarla per alimentare capacità di calcolo ad alte prestazioni, evitando così il peso energetico sulle reti terrestri.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, la rete elettrica sulla Terra non può tenere il passo con l’IA, motivo per cui spostare il problema fuori dal pianeta rappresenterebbe una soluzione potenzialmente efficace; un concetto che, tra l’altro, non è del tutto isolato: anche realtà come SpaceX e Blue Origin stanno esplorando approcci simili, con progetti che guardano sempre più spesso all’integrazione tra infrastrutture spaziali e calcolo avanzato.

Come spesso accade in questi casi però, all’entusiasmo iniziale si affiancano anche numerosi dubbi sulla reale fattibilità. Stampede non si limita infatti alla creazione di una costellazione satellitare, ma include anche lo sviluppo di una nuova generazione di vettori parzialmente riutilizzabili.

Il primo stadio dovrebbe rientrare sulla Terra per essere riutilizzato, mentre lo stadio superiore diventerebbe esso stesso il carico utile, integrando un data center da circa 1 MW; una scelta progettuale che punta a eliminare massa inutile e ottimizzare il rapporto tra energia e capacità computazionale portata in orbita.

Tuttavia, costruire un razzo riutilizzabile è una sfida che, come molti di voi sapranno, è stata superata operativamente solo da pochissime aziende, tra cui ancora una volta SpaceX e Blue Origin. Integrare a questo anche la realizzazione di data center orbitali su larga scala rende il progetto estremamente complesso, soprattutto considerando le tempistiche dichiarate.

La roadmap condivisa da Cowboy Space Corp. per Stampede prevede già alcune tappe chiave nei prossimi mesi: entro la fine dell’anno dovrebbe essere lanciato un primo satellite dimostrativo, con l’obbiettivo di testare la trasmissione di energia dallo Spazio alla Terra; successivamente, una seconda missione dovrebbe validare la trasmissione dati tramite collegamenti laser, utilizzando satelliti equipaggiati con GPU.

Per quanto riguarda invece il vettore spaziale vero e proprio, il primo lancio sarebbe previsto per il 2028, una tempistica che lascia intendere quanto il progetto sia ancora nelle fasi iniziali, nonostante i proclami piuttosto ambiziosi.

Dal punto di vista finanziario, la startup ha dichiarato di aver raccolto circa 275 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione complessiva di 2 miliardi; numeri sicuramente rilevanti, che testimoniano l’interesse crescente verso tutto ciò che ruota attorno all’intelligenza artificiale, ma che potrebbero non essere sufficienti per competere con colossi già affermati nel settore aerospaziale.

Cowboy Space Corp. sottolinea inoltre la presenza, nel proprio team, di figure provenienti da realtà di primo piano come NASA, NASA Jet Propulsion Laboratory e aziende come NVIDIA, un elemento che certamente contribuisce a dare credibilità al progetto, ma che potrebbe non bastare da solo.

Quello dei data center nello spazio è, senza dubbio, uno dei trend più affascinanti, e al tempo stesso controversi, del momento. Da un lato troviamo la necessità sempre più pressante di sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale, dall’altro le enormi sfide tecniche, economiche e logistiche legate a progetti di questo tipo.

Stampede rappresenta dunque una visione estremamente ambiziosa, che prova a spingersi oltre i limiti attuali delle infrastrutture terrestri. Non ci resta che attendere per scoprire se questa visione riuscirà davvero a trasformarsi in realtà o se, come già accaduto in passato con altri progetti simili, dovrà scontrarsi con ostacoli ben più complessi del previsto.

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