Il momento giusto per portare il cinema in salotto è finalmente arrivato. Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 65” UE65U7000FUXZT, un televisore di ultima generazione (modello 2025), è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon, crollando a un prezzo che ridefinisce il concetto di rapporto qualità-prezzo per un pannello di queste dimensioni. Con uno sconto così importante, chi era in attesa di un’occasione per un upgrade significativo troverà difficile resistere. Questo modello unisce un design elegante a tecnologie avanzate per l’immagine e il suono, il tutto gestito da una piattaforma smart reattiva e completa. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare al prezzo attuale.

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Samsung Crystal UHD 65”: un’esperienza 4k immersiva e intelligente

Il televisore Samsung Crystal UHD 4K 65” UE65U7000FUXZT si distingue per un pannello da ben 65 pollici con tecnologia LED e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), capace di offrire immagini dettagliate e nitide. Il cuore pulsante del televisore è il Crystal 4K Processor, un processore dedicato che lavora instancabilmente per ottimizzare la qualità visiva: esegue un upscaling efficace dei contenuti a risoluzione inferiore, migliora il contrasto e gestisce la gamma cromatica per un risultato finale sempre all’altezza. Il supporto alla tecnologia HDR (High Dynamic Range) amplifica ulteriormente la resa visiva, garantendo una gamma più ampia di luminosità e colori, per scene più realistiche e vicine alla visione del regista.

L’esperienza non è solo visiva, ma anche sonora. Grazie a tecnologie come OTS Lite (Object Tracking Sound Lite), il suono segue l’azione sullo schermo, creando un effetto tridimensionale coinvolgente. La funzione Adaptive Sound, invece, analizza il contenuto in tempo reale e regola automaticamente l’audio per offrire dialoghi chiari e colonne sonore immersive. La piattaforma smart basata su Tizen OS è rapida e intuitiva, fornendo accesso a tutte le principali app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Il design Metal Stream, con le sue cornici sottili e un’estetica moderna, permette al televisore di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Le specifiche principali includono:

Display: 65 pollici LED, Risoluzione 4K UHD

65 pollici LED, Risoluzione 4K UHD Processore: Crystal 4K Processor

Crystal 4K Processor Tecnologie video: HDR, PurColor

HDR, PurColor Tecnologie audio: OTS Lite, Adaptive Sound

OTS Lite, Adaptive Sound Piattaforma Smart: Tizen OS con assistenti vocali integrati

Tizen OS con assistenti vocali integrati Design: Metal Stream, cornici ridotte

Dettagli dell’offerta: un risparmio da non perdere

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni del momento per acquistare un televisore 4K di grandi dimensioni firmato Samsung. L’offerta è disponibile su Amazon e porta il prezzo del Samsung Crystal UHD 4K Smart TV 65” UE65U7000FUXZT a un livello estremamente competitivo.

Il prezzo di listino di questo modello si attesta a 699€, ma il prezzo precedente su Amazon era di 679,99€. Grazie a questa promozione, è possibile acquistarlo a soli 449€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo precedente. Il risparmio netto è di ben 230,99€, una cifra considerevole che rende l’acquisto ancora più vantaggioso. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, pertanto si consiglia di non attendere troppo per approfittarne. La vendita è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce spedizioni rapide (spesso gratuite per gli utenti Prime) e un’assistenza clienti affidabile.

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