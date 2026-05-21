Luna apre oggi la waitlist per Luna Band, il braccialetto senza schermo che punta a diventare qualcosa di più di un semplice fitness tracker: un vero e proprio sistema operativo per la salute personale.

Chi segue il mondo dei wearable sa già che Luna non è un nome nuovo. L’azienda health-tech di origini indiane, fondata da Amit Khatri, lo stesso che ha trasformato Noise in uno dei brand di wearable più grandi al mondo con oltre 45 milioni di dispositivi venduti, ha già fatto parlare di sé con il suo smart ring. Se volete farvi un’idea di quanto sia maturo l’ecosistema Luna, potete leggere la nostra recensione del Luna Ring 2.0: un prodotto che già oggi si difende egregiamente contro colossi come Oura. Con il Luna Band, però, l’ambizione sale di livello.

Il device era già stato presentato alla stampa al CES di gennaio 2026, dove aveva attirato l’attenzione come alternativa credibile a Whoop: nessun abbonamento mensile, un sensore ottico di grado research e un IMU a sei assi capace di rilevare pattern che i tracker convenzionali spesso si perdono, come le micro-fasi di recupero, le fluttuazioni circadiane e le firme di stress emotivo. La versione che apre la waitlist oggi rappresenta un aggiornamento significativo sia nel design che nelle funzionalità rispetto al prototipo mostrato a Las Vegas.

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LifeOS: una giornata pianificata ora per ora

Il cuore di Luna Band è LifeOS, il motore di intelligenza della salute sviluppato da Luna e addestrato su dati provenienti da oltre 30 milioni di utenti smartwatch. LifeOS legge il corpo in continuo attraverso Luna Band e incrocia quei dati con altre fonti: marcatori ematici, contesto medico, abitudini alimentari, dati da device di terze parti come Apple Health e Google Fit.

Il risultato non è una dashboard piena di numeri: è una giornata pianificata ora per ora. LifeOS decide cosa suggerire e quando, e lo comunica attraverso una vibrazione aptica al polso nel momento giusto, non quando aprite l’app. Man mano che il vostro corpo cambia e i vostri obiettivi evolvono, il piano si aggiorna di conseguenza. LifeOS è incluso gratuitamente con Luna Band, senza abbonamento e senza paywall sulle funzionalità avanzate.

La filosofia dietro al progetto è dichiarata senza mezzi termini dal fondatore: ogni persona ha una quantità finita di energia ogni giorno, ogni settimana, in tutta la vita, e la maggior parte di questa energia viene spesa nell’ordine sbagliato. Luna Band è stato pensato per correggere quell’ordine.

Un’app invece di sette, per chi vuole davvero ottimizzare

Una delle promesse più concrete di Luna è sostituire il caos di app separate che la maggior parte di noi usa oggi, ognuna con i suoi dati e i suoi suggerimenti scollegati dagli altri. L’app Luna arriverà con una libreria crescente di micro-app integrate: stress, nutrizione, allenamento, produttività, supplementi, integrazione con device di terze parti e altro ancora. Ogni micro-app lavora sui dati personali dell’utente, sul suo contesto e sui suoi biomarcatori, costruendo un modello di salute individuale. Sarà anche possibile creare moduli personalizzati.

Luna Band è progettata esplicitamente per individui ad alte prestazioni: chi vuole evitare il jet lag in una settimana intensa, mantenersi al picco durante una raccolta fondi, prepararsi a una HYROX. Non è un tracker per chi vuole contare i passi. L’interazione è principalmente vocale, tramite integrazione con Siri su iOS, e permette di registrare pasti, stati d’umore e sintomi senza aprire l’app o guardare uno schermo.

Il Drop 1 è invite-only, con spedizioni previste per fine luglio 2026 e la waitlist apre oggi su lunazone.com. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul prezzo, ma il posizionamento, senza abbonamento e con un target premium, suggerisce una fascia analoga a quella di Luna Ring 2.0. Se quell’anello aveva già dimostrato che Luna sa costruire hardware serio con un’AI che funziona davvero, Luna Band è il tentativo di portare quella filosofia su un form factor diverso, con ambizioni più grandi. Ve ne parleremo ancora, anche con la recensione completa del prodotto che arriverà nel corso delle prossime settimane.