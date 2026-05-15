Il futuro del razzo SpaceX Starship passa, inevitabilmente, da un’espansione su larga scala delle infrastrutture e, stando alle ultime informazioni, l’azienda sembra avere le idee piuttosto chiare: costruire più siti di lancio, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, per sostenere un ritmo operativo che, almeno nelle intenzioni, sarà senza precedenti.

Una strategia ambiziosa che si inserisce in un momento chiave per lo sviluppo del progetto Starship, sempre più centrale non solo per i piani dell’azienda, ma anche per missioni istituzionali e commerciali di ampia portata.

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La strategia di SpaceX per Starship prevede più lanci e più siti

Cresce l’attesa per il dodicesimo volo di test di Starship, attualmente previsto per il 20 maggio alle 00:30 (ora italiana); il lancio avverrà dal Pad 2 di Starbase, in Texas, una struttura che sarà inaugurata proprio con questa missione.

Si tratta, com’è facile immaginare, di un test particolarmente importante: l’obbiettivo è dimostrare la maturità della terza generazione del vettore completamente riutilizzabile, con miglioramenti hardware che dovrebbero consentire di aumentare sensibilmente la frequenza dei lanci.

Un passaggio cruciale non solo per SpaceX, ma anche per il programma Artemis, in vista della terza missione prevista per la seconda metà del 2027.

Entrando nel cuore della notizia, la società guidata da Elon Musk ha confermato di essere alla ricerca (e in alcuni casi già in fase di acquisizione) di nuovi terreni per costruire ulteriori pad di lancio dedicati a Starship.

Attualmente, le infrastrutture principali si trovano a Starbase, in Texas, con Pad 1 e Pad 2 (quest’ultimo ormai al debutto operativo); tuttavia, i piani sono decisamente più ampi e includono diverse località:

Florida, con sviluppi previsti presso il launch Complex 39A del Kennedy Space Center

nuove strutture presso Cape Canaveral Space Force Station (SLC-37)

Louisiana, dove emergono conferme sull’interesse per l’area di Pecan Island

California, con un sito previsto alla Vandenberg Space Force Base

A questi si potrebbero aggiungere, in futuro, anche siti internazionali (si parla ad esempio dell’Australia), anche se su questo fronte non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il punto centrale della strategia, come sottolineato da SpaceX, è uno, ossia aumentare drasticamente la cadenza dei lanci; l’azienda punta infatti a raggiungere migliaia di voli all’anno, un obbiettivo che richiede inevitabilmente una rete distribuita di siti di lancio.

Questo permetterebbe a Starship di coprire diversi scenari operativi: missioni in orbita terrestre bassa, esplorazione dello spazio profondo (Luna e Marte), nonché trasporto punto-punto sulla Terra (una possibilità che interessa anche il Dipartimento della Difesa statunitense).

Si tratta di un cambio di paradigma piuttosto evidente rispetto al passato, dove anche i razzi riutilizzabili, come Falcon 9, operano con ritmi decisamente più contenuti.

Guardando ancora più avanti, torna sullo sfondo anche un’idea già emersa in passato, ovvero l’utilizzo di piattaforme petrolifere riconvertite in basi di lancio offshore. Un progetto che SpaceX aveva avviato tra il 2020 e il 2021, salvo poi metterlo in pausa nel 2023; tuttavia, con l’aumento previsto del numero di lanci, questa soluzione potrebbe tornare d’attualità, soprattutto per operare lontano dalle coste e ridurre l’impatto sulle aree abitate.

Come spesso accade quando si parla di Starship, le prospettive sono tanto affascinanti quanto complesse. Il progetto promette infatti una capacità di carico elevatissima e riutilizzabilità estremamente rapida, elementi che potrebbero rivoluzionare non solo l’esplorazione spaziale, ma anche l’intera economia legata allo spazio.

Naturalmente, restano ancora diverse incognite, sia tecniche che operative, e le tempistiche potrebbero subire variazioni. Tuttavia, la direzione intrapresa da SpaceX appare ormai piuttosto chiara, rendere l’accesso allo spazio (e non solo) sempre più frequente, scalabile e, almeno nelle intenzioni, sostenibile.

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