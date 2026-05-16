Il mercato delle cuffie sta vivendo un momento particolare: da una parte le cuffie cablate — mai messe da parte dalla nicchia degli audiofili — stanno tornando di moda anche tra gli utenti più giovani, dall’altra sempre più produttori si stanno cimentando con modelli wireless nel formato a clip e anche Xiaomi vuole essere della partita: il produttore cinese ha condiviso le prime immagini delle sue inedite cuffie a clip, che si distingueranno per un design particolarmente curato.

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Trasparenze e finitura lucida: scopriamo le cuffie a clip di Xiaomi

Un numero crescente di produttori di cuffie sta inserendo nel proprio listino dei modelli a clip: probabilmente avete letto le nostre recensioni delle Huawei FreeClip 2 e delle Sony LinkBuds Clip; forse sapete anche delle OPPO Enco Clip 2 e delle Sennheiser ACCENTUM Clip. Ebbene, Xiaomi non poteva essere da meno e in queste ore sta diffondendo varie immagini che anticipano il lancio delle sue nuove cuffie wireless a clip, che si presentano con un design open-ear pensato per favorire un’esperienza di ascolto confortevole e, al contempo, per far sì che l’utente resti sempre consapevole dell’ambiente circostante.

Le immagini mostrate dalla casa cinese — condivise dal dirigente Lu Weibing su Weibo — ritraggono delle cuffie dalle forme sinuose e dal design ricercato: la scelta di una finitura lucida unita ad elementi trasparenti, specialmente nella colorazione dorata visibile nelle immagini sottostanti, non le farà di certo passare inosservate. Xiaomi menziona una sezione trasparente per l’emissione del suono, combinata con una texture metallica che richiama un disco in vinile.

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La seguente immagine mostra le cuffie a clip di Xiaomi anche in colorazione bianca, che appare più sobria ed elegante.

Altri dettagli trapelati riguardano la custodia di ricarica e includono la porta USB-C per la ricarica, indicatori luminosi, un tasto fisico e persino uno speaker integrato (che verrà probabilmente sfruttato per funzioni di localizzazione), ma in questo caso si tratta di informazioni prive di conferma ufficiale.

Queste saranno a tutti gli effetti le prime cuffie a clip di Xiaomi, visto che le precedenti OpenWear Stereo Pro puntavano su un più classico archetto.

In attesa di maggiori informazioni su dotazione tecnica e commercializzazione, giova ricordare che queste nuove cuffie dovrebbero debuttare in Cina entro la fine del mese di maggio, in compagnia del gigante Xiaomi 17 Max.

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