Sennheiser allarga la famiglia di prodotti ACCENTUM e lancia un nuovo prodotto: si tratta delle Sennheiser ACCENTUM Clip, nuove cuffie open-ear wireless pensate per chi vuole godersi la propria musica senza isolarsi troppo dal mondo. Diamogli un’occhiata più da vicino e vediamo peculiarità, prezzo e disponibilità per il mercato italiano.

Sennheiser ACCENTUM Clip ufficiali: ecco le nuove cuffie wireless con design open-ear

Non tutti vogliono avere un eccessivo isolamento durante l’utilizzo delle proprie cuffie senza fili, e proprio qui entrano in gioco modelli come le ACCENTUM Clip di Sennheiser. Le nuove cuffie open-ear vogliono portare l’esperienza sonora del marchio a un livello tutto nuovo di libertà e comfort, unendo suono ad alta fedeltà, stile discreto e tecnologia intelligente.

Le ACCENTUM Clip dispongono di driver dinamici da 12 mm e promettono un suono potente, definito e ricco di dettagli, con bassi profondi, medi chiari e alti brillanti. Integrano la tecnologia Dynamic EQ che adatta automaticamente la risposta in frequenza al volume, e la funzione Sound Check nell’app Smart Control Plus per la personalizzazione della resa in base ai gusti.

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Il design aperto a clip del nuovo modello è studiato per abbracciare l’orecchio, offrendo una vestibilità stabile e quasi impercettibile grazie al peso contenuto, ideale per l’utilizzo continuato nel corso della giornata. La speciale geometria acustica e il sistema di smorzamento interno impediscono la dispersione del suono, mantenendo la musica privata nonostante l’aspetto open. A disposizione la certificazione IP54 contro gli schizzi d’acqua e la polvere, perfetta per non avere problemi nemmeno con l’uso durante l’attività fisica e con il sudore.

Ogni auricolare funziona in modo indipendente, con comandi touch e Bluetooth 6.0 multipoint, utile per collegare eventualmente due dispositivi nello stesso momento. Per le chiamate entra in gioco la riduzione del rumore AI, che isola la voce anche negli ambienti rumorosi con l’intento di regalare telefonate sempre nitide.

Lato autonomia, le Sennheiser ACCENTUM Clip possono arrivare fino a 36 ore di utilizzo sfruttando le ricariche della custodia.

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Prezzo e disponibilità della nuove cuffie wireless

Le nuove cuffie Sennheiser ACCENTUM Clip saranno disponibili all’acquisto nei prossimi giorni nelle colorazioni Black, Cream e Ice Blue al prezzo consigliato di 179 euro.