Xiaomi ha confermato che i suoi nuovi auricolari saranno lanciati a livello globale: stiamo parlando di Open Earphones Pro, che al di fuori della Cina saranno venduti con il nome di Xiaomi OpenWear Stereo Pro.

Le nuove cuffie auricolari di Xiaomi saranno disponibili in due colorazioni, beige e grigia, pronte a conquistare chi è alla ricerca di una soluzione che garantisca non soltanto un audio di qualità ma anche una certa attenzione per il design.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le principali caratteristiche di Xiaomi OpenWear Stereo Pro

Presentate lo scorso giugno insieme a Xiaomi Mix Flip 2 e Redmi K80 Ultra, le nuove cuffie auricolari di Xiaomi possono contare su un sistema acustico aperto a cinque unità, che include un woofer dinamico 1813 personalizzato per i bassi, un doppio modulo tweeter dinamico in ferro e un driver piezoelettrico ceramico per le frequenze più alte, il tutto con la tecnologia audio garantita dalla collaborazione con Harman.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi OpenWear Stereo Pro vi sono diversi preset di equalizzazione, il supporto all’audio spaziale e al tracciamento della testa a 360°, ganci auricolari flessibili in filo di titanio da 0,6 mm (in grado, a dire del produttore, di sopportare oltre 5.000 piegamenti) con un guscio in silicone liquido e un sistema di adattamento ergonomico a tre punti. I ganci hanno anche una lunghezza deformabile di 45 mm, in modo da potersi adattare meglio a diverse forme dell’orecchio.

Dato che si tratta di auricolari di tipo aperto (e quindi non sigillano il condotto uditivo), potrebbero essere soggetti a perdite di suono e per ridurre il problema Xiaomi ha integrato un sistema audio che emette onde sonore in fase inversa.

Ed ancora, gli utenti potranno contare sul supporto ai controlli gestuali, sulla resistenza al sudore e alla pioggia (con certificazione IP54) e su un‘autonomia da 8,5 ore con una singola carica.

Appuntamento al 24 settembre per scoprire prezzo e disponibilità in Europa di Xiaomi OpenWear Stereo Pro.