Si è da poco concluso l’evento di lancio con cui OPPO ha presentato al mondo il nuovo top camera-phone, OPPO Find X9 Ultra, ma anche il tablet OPPO Pad 5, lo smartwatch OPPO Watch X3 e le nuove cuffie true wireless OPPO Enco Air5 Pro e OPPO Enco Clip 2.

In questo articolo ci occuperemo proprio delle nuove cuffie: le prime sono cuffie in-ear caratterizzate da un sistema avanzato di cancellazione del rumore vocale, bassi potenti e grande autonomia; le seconde sono cuffie open-ear caratterizzate da un design che strizza l’occhio al mondo della moda ma che, al contempo, offrono una invidiabile qualità audio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

OPPO Enco Air5 Pro

Come anticipato in apertura, OPPO ha ufficializzato le nuove cuffie TWS con cancellazione del rumore OPPO Enco Air5 Pro, evoluzione del modello lanciato sul mercato italiano a giugno 2024.

Le Enco Air5 Pro sono state progettate per “bloccare” le voci umane e isolare l’utente anche nei posti più affollati e caotici. Ciò è reso possibile da un sistema ANC dual-feed che sfrutta tre microfoni per rilevare il rumore su ciascun auricolare e può cancellare il rumore fino a 55 dB su un’ampia gamma di frequenze.

Per rendere ancor più efficace la cancellazione del rumore è stata inserita la funzione Real-time Dynamic ANC che regola il livello di riduzione del rumore studiando l’ambiente circostante e la vestibilità delle cuffie stesse, creando equilibrio tra silenzio (riduzione del rumore ottimale) e comfort (evitando la pressione eccessiva sull’orecchio).

In chiamata la qualità sarà cristallina anche negli ambienti più rumorosi e con vento fino a 25 km/h grazie al sistema Triple-Mic AI Clear Call che sfrutta un’architettura a tre microfoni: due (esterni) identificano e isolano la voce; uno (interno) cattura il segnale vocale pulito per ridurre il rumore residuo.

Dal punto di vista dell’audio, le OPPO Enco Air5 Pro integrano un driver da 12 mm con rivestimento in titanio che offre una gamma dinamica ampia e aumenta l’escursione massima del 100% rispetto alla precedente generazione, potenziando soprattutto i bassi e migliorando la resa nelle gamme media e alta.

Le cuffie sono certificate per LHDC 5.0 Ultra HD e Hi-Res Audio Wireless e sono quindi in grado di riprodurre tracce ad alta risoluzione (fino a 96 kHz) e ad alto bitrate (fino a 1 Mbps). OPPO Alive Audio si preoccupa invece di creare un “palcoscenico sonoro tridimensionale”, avvolgendo l’utente.

Le OPPO Enco Air5 Pro offrono fino a 54 ore di autonomia in riproduzione musicale, sfruttando ovviamente anche la custodia di ricarica: bastano 10 minuti di ricarica per ottenere altre 13 ore di riproduzione combinata. La connessione avviene tramite Bluetooth 6.0, ad ampio raggio e con connessione stabile.

In aggiunta, le cuffie sono progettate per essere indossate tutti i giorni grazie a un peso contenuto in appena 4,4 grammi e a una forma ergonomica che riduce la pressione sull’orecchio. Abbiamo poi la certificazione IP55, ottima notizia perché indica un buon livello di protezione contro gli agenti esterni e le rende compagne perfette anche per la corsa all’aperto e le passeggiate anche in caso di pioggia.

OPPO ha poi spinto forte sul fronte delle funzionalità software, anche sul fronte dell’intelligenza artificiale. Abbiamo la funzione Dual Connection (consente la connessione simultanea a due dispositivi e il passaggio automatico al dispositivo attivo), la possibilità di impostare comandi personalizzati tramite l’app HeyMelody, gestire la riproduzione musicale grazie a Spotify Tap, accedere rapidamente alle funzioni di traduzione IA (Live Translation e Face-to-Face Translation).

Specifiche tecniche di queste cuffie

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle OPPO Enco Air5 Pro.

Dimensioni (custodia di ricarica): 31 x 20 x 17,52 mm

x x Peso: 4,4 grammi (auricolare) e 43 grammi (custodia di ricarica)

(auricolare) e (custodia di ricarica) Certificazione: IP55

Audio: driver dinamico in titanio da 12 mm Golden Sound 2.0 OPPO Alive Audio ANC fino a 55 dB sistema a tre microfoni LHDC 5.0 Ultra HD Hi-Res Audio Wireless

Connettività: Bluetooth 6.0 , BLE Flash Connect Dual Connection

, Funzioni: AI Translate

Comandi: touch (personalizzabili)

(personalizzabili) Batteria: 62 mAh (auricolari) Fino a 54 ore di autonomia (complessiva tra auricolari e custodia di ricarica)

(auricolari) Ricarica: 60 minuti (auricolari) e 90 minuti (custodia di ricarica)

(auricolari) e (custodia di ricarica) Compatibilità: Android e iOS

Immagini di queste cuffie in-ear

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OPPO Enco Clip 2

L’altra novità nel panorama cuffie è rappresentata dalle OPPO Enco Clip 2, erede del modello che il produttore cinese ha lanciato a maggio 2025. Di seguito riportiamo le parole di Eric Xiong, Product Manager di Enco Clip 2, che presenta così le nuove cuffie open-ear esplicitamente attente al design:

“Per OPPO, il design è sempre stato un elemento centrale. Il nostro obiettivo è creare prodotti non solo esteticamente raffinati, ma anche estremamente confortevoli da indossare. Per questo abbiamo introdotto una serie di soluzioni nuove, raramente presenti nella categoria open-ear. Con Enco Clip2, non stiamo semplicemente lanciando un altro prodotto open-ear, ma contribuendo a definire nuovi standard per questa categoria.”

Le OPPO Enco Clip 2 sono disponibili in due finiture a contrasto (Luminous Gold e Slate Gray), entrambe basate sul design proprietario Unibody Ear Cuff per la prima volta nella categoria delle cuffie open-ear.

Le cuffie sono progettate pensando a comfort, salute e sicurezza quotidiana: il peso è contenuto in 5,2 grammi, mentre un arco in nichel-titanio a “memoria di forma” consente alla struttura di adattarsi naturalmente a diverse forme dell’orecchio (OPPO ne ha analizzate oltre 3.500 diverse). Abbiamo poi la nuova struttura ottimizzata Acoustic Ball e Comfort Bean che distribuiscono la pressione uniformemente sui punti di contatto.

Dal punto di vista dell’audio, le OPPO Enco Clip 2 integrano una configurazione acustica a doppio driver dinamico coassiale (9 mm + 11 mm), entrambi alimentati da DAC doppi e indipendenti. In tal modo, le frequenze vengono separate in maniera precisa per produrre bassi profondi e alti morbidi e naturali.

L’audio è messo a punto dalla danese Dynaudio che ha integrato il profilo sonoro Dynaudio Signature, calibrato per riprodurre in maniera fedele, chiara e precisa i brani musicali.

Le OPPO Enco Clip 2 integrano poi le tecnologie Dipole Sound Field (riduce la dispersione sonora per migliorare la privacy degli utenti) e Crystal-Clear Bone Calls (sfrutta un microfono a conduzione ossea e algoritmi IA di riduzione del rumore per assicurare chiamate perfette anche negli ambienti rumorosi).

Alla stregua delle Enco Air5 Pro, anche le Enco Clip 2 offrono svariate funzioni per supportare l’utente nel quotidiano: abbiamo i comandi gestuali personalizzabili (per attivare l’assistente vocale o avviare rapidamente Spotify) e le funzionalità AI Translate (con Live Translation e Face-to-Face Translation).

Abbiamo infine altre potenzialità il controllo remoto della fotocamera e la connessione dual-device, con il Bluetooth 6.1 garantisce connessioni super stabili. La batteria garantisce fino a 40 ore di autonomia complessiva.

Specifiche tecniche di queste cuffie open-ear

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle OPPO Enco Clip 2.

Dimensioni (auricolare): 27,26 x 25,5 x 17,6 mm

x x Dimensioni (custodia di ricarica): 61,3 x 55,3 x 26,3 mm

x x Peso: 5,2 grammi (auricolare) e 46,3 grammi (complessiva)

(auricolare) e (complessiva) Certificazione: IP55

Audio: doppio driver dinamico (11 mm + 9 mm) Golden Sound 2.0 OPPO Alive Audio ANC fino a 55 dB sistema a tre microfoni LHDC 5.0 Ultra HD Hi-Res Audio Wireless

Connettività: Bluetooth 6.1 , BLE Flash Connect Dual Connection

, Funzioni: AI Translate

Comandi: touch (personalizzabili)

(personalizzabili) Batteria: 57 mAh (auricolari) + 530 mAh (custodia di ricarica) Fino a 9,5 ore di autonomia (auricolari) Fino a 40 ore di autonomia (complessiva tra auricolari e custodia di ricarica)

(auricolari) + (custodia di ricarica) Ricarica: 60 minuti (auricolari) e 80 minuti (custodia di ricarica)

(auricolari) e (custodia di ricarica) Compatibilità: Android e iOS

Immagini di queste cuffie in-ear

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Disponibilità e prezzi di OPPO Enco Air 5 Pro ed Enco Clip 2

Arrivati alla fine, non ci resta che analizzare i dettagli legati a disponibilità e prezzi delle nuove cuffie targate OPPO, già acquistabili in Italia.

Le OPPO Enco Air5 Pro sono proposte in due colorazioni (Matte Black e Pearl White) al prezzo consigliato di 89,99 euro Acquista su OPPO Store Acquista da MediaWorld

sono proposte in due colorazioni (Matte Black e Pearl White) al prezzo consigliato di

Promo lancio: Aggiungendo 5,99 euro, sarà possibile ottenere il caricabatterie OPPO SuperVOOC da 33 W.

Le OPPO Enco Clip 2 sono proposte in due colorazioni (Luminous Gold e Slate Gray) al prezzo consigliato di 179,99 euro Acquista su OPPO Store Acquista da MediaWorld

sono proposte in due colorazioni (Luminous Gold e Slate Gray) al prezzo consigliato di