Noctua ha annunciato le nuove NF-A12x25 G2 PWM chromax.black, versione total black delle già note ventole premium da 120 mm della serie NF-A12x25 G2. Disponibili sia in variante singola sia nel kit dual-fan Sx2-PP, le nuove soluzioni mantengono le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni della versione standard, introducendo un design completamente nero dedicato alle configurazioni PC stealth e minimaliste.

Le nuove proposte ereditano il progetto della NF-A12x25 G2 introdotta nel 2025, un modello che ha ricevuto oltre 70 riconoscimenti internazionali tra gli addetti ai lavori. Il produttore austriaco conferma un focus specifico sulle prestazioni acustiche e sull’efficienza aerodinamica sia per il raffreddamento dei case sia per l’utilizzo su radiatori AIO e dissipatori.

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Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black: caratteristiche tecniche e novità

Le Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black adottano una struttura aerodinamica evoluta con design Progressive Bend, hub Centrifugal Turbulator, Flow Acceleration Channels e winglets laterali; il sistema sfrutta inoltre una distanza estremamente ridotta di appena 0,5 mm tra pale e telaio per incrementare pressione statica ed efficienza.

Come altri modelli dell’azienda che abbiamo avuto già modo di provare, la ventola è realizzata in Sterrox LCP (Liquid Crystal Polymer), progettato per ridurre vibrazioni e deformazioni termiche mantenendo elevata rigidità strutturale anche ad alte velocità operative.

Tra le novità principali troviamo anche il motore etaPERF con controller NE-FD6 PWM IC e tecnologia SupraTorque, sviluppata da Noctua per mantenere stabile la velocità di rotazione anche in presenza di elevata contropressione, come nei radiatori per sistemi a liquido.

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Le altre caratteristiche si allineano ai prodotti top del produttore austriaco; anche la versione chromax.black propone infatti supporto PWM con arresto completo (0%), cuscinetto premium SSO2, guarnizioni antivibrazione integrate, compatibilità con accessori chromax personalizzabili e non per ultime certificazioni CE, TÜV, UKCA e UL.

Il kit NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black include invece due ventole con velocità leggermente sfalsata (+/- 50 RPM) per ridurre fenomeni armonici e vibrazioni nelle configurazioni push-pull o multi-fan.

Specifiche tecniche Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black

Formato: 120 x 120 x 25 mm

Velocità massima: 1.800 RPM

Velocità con L.N.A.: 1.500 RPM

Velocità minima PWM: 360 RPM

Stop completo: supportato a 0% PWM

Flusso d’aria massimo: 107,3 m³/h

Pressione statica massima: 3,14 mmH2O

Rumorosità massima: 22,5 dB(A)

Rumorosità con L.N.A.: 18,1 dB(A)

Connettore: 4-pin PWM

Tensione nominale: 12 V

Potenza massima assorbita: 1,8 W

Cuscinetto: SSO2

Materiale: Sterrox LCP GF30

Certificazione IP: IP50

MTTF: oltre 150.000 ore

Garanzia: 6 anni

Disponibilità e prezzi

Le nuove Noctua NF-A12x25 G2 PWM chromax.black sono già disponibili con un prezzo suggerito di 34,90 euro per la versione singola e 64,90 euro per il kit dual-fan Sx2-PP. Come da tradizione Noctua, il costo si posiziona nella fascia premium del mercato, risultando superiore rispetto a molte alternative da 120 mm attualmente disponibili.

Tuttavia, il brand austriaco continua a puntare su qualità costruttiva elevata, lunga durata operativa, tecnologie proprietarie avanzate e prestazioni ai vertici sia in termini di pressione statica che di silenziosità, elementi che finora hanno reso la serie NF-A12x25 un riferimento assoluto nel panorama del raffreddamento PC enthusiast.

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