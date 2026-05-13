Noctua ha annunciato le nuove NF-A12x25 G2 PWM chromax.black, versione total black delle già note ventole premium da 120 mm della serie NF-A12x25 G2. Disponibili sia in variante singola sia nel kit dual-fan Sx2-PP, le nuove soluzioni mantengono le stesse caratteristiche tecniche e prestazioni della versione standard, introducendo un design completamente nero dedicato alle configurazioni PC stealth e minimaliste.
Le nuove proposte ereditano il progetto della NF-A12x25 G2 introdotta nel 2025, un modello che ha ricevuto oltre 70 riconoscimenti internazionali tra gli addetti ai lavori. Il produttore austriaco conferma un focus specifico sulle prestazioni acustiche e sull’efficienza aerodinamica sia per il raffreddamento dei case sia per l’utilizzo su radiatori AIO e dissipatori.
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Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black: caratteristiche tecniche e novità
Le Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black adottano una struttura aerodinamica evoluta con design Progressive Bend, hub Centrifugal Turbulator, Flow Acceleration Channels e winglets laterali; il sistema sfrutta inoltre una distanza estremamente ridotta di appena 0,5 mm tra pale e telaio per incrementare pressione statica ed efficienza.
Come altri modelli dell’azienda che abbiamo avuto già modo di provare, la ventola è realizzata in Sterrox LCP (Liquid Crystal Polymer), progettato per ridurre vibrazioni e deformazioni termiche mantenendo elevata rigidità strutturale anche ad alte velocità operative.
Tra le novità principali troviamo anche il motore etaPERF con controller NE-FD6 PWM IC e tecnologia SupraTorque, sviluppata da Noctua per mantenere stabile la velocità di rotazione anche in presenza di elevata contropressione, come nei radiatori per sistemi a liquido.
Le altre caratteristiche si allineano ai prodotti top del produttore austriaco; anche la versione chromax.black propone infatti supporto PWM con arresto completo (0%), cuscinetto premium SSO2, guarnizioni antivibrazione integrate, compatibilità con accessori chromax personalizzabili e non per ultime certificazioni CE, TÜV, UKCA e UL.
Il kit NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black include invece due ventole con velocità leggermente sfalsata (+/- 50 RPM) per ridurre fenomeni armonici e vibrazioni nelle configurazioni push-pull o multi-fan.
Specifiche tecniche Noctua NF-A12x25 G2 chromax.black
- Formato: 120 x 120 x 25 mm
- Velocità massima: 1.800 RPM
- Velocità con L.N.A.: 1.500 RPM
- Velocità minima PWM: 360 RPM
- Stop completo: supportato a 0% PWM
- Flusso d’aria massimo: 107,3 m³/h
- Pressione statica massima: 3,14 mmH2O
- Rumorosità massima: 22,5 dB(A)
- Rumorosità con L.N.A.: 18,1 dB(A)
- Connettore: 4-pin PWM
- Tensione nominale: 12 V
- Potenza massima assorbita: 1,8 W
- Cuscinetto: SSO2
- Materiale: Sterrox LCP GF30
- Certificazione IP: IP50
- MTTF: oltre 150.000 ore
- Garanzia: 6 anni
Disponibilità e prezzi
Le nuove Noctua NF-A12x25 G2 PWM chromax.black sono già disponibili con un prezzo suggerito di 34,90 euro per la versione singola e 64,90 euro per il kit dual-fan Sx2-PP. Come da tradizione Noctua, il costo si posiziona nella fascia premium del mercato, risultando superiore rispetto a molte alternative da 120 mm attualmente disponibili.
Tuttavia, il brand austriaco continua a puntare su qualità costruttiva elevata, lunga durata operativa, tecnologie proprietarie avanzate e prestazioni ai vertici sia in termini di pressione statica che di silenziosità, elementi che finora hanno reso la serie NF-A12x25 un riferimento assoluto nel panorama del raffreddamento PC enthusiast.
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