Il panorama delle Smart TV su Amazon vive oggi una giornata di sconti profondi che ridefiniscono il rapporto tra pollici e prezzo. Se state pianificando l’acquisto di un nuovo televisore, la selezione odierna è tra le più variegate dell’anno: si passa dai pannelli OLED di ultima generazione, ideali per chi non accetta compromessi sulla profondità dei neri, ai colossali formati da 85 pollici che crollano a metà prezzo. Le novità non si fermano all’hardware, con l’arrivo dei primi modelli della gamma 2026 di LG dotati di intelligenza artificiale avanzata tramite Gemini e Copilot, affiancati dalle solide proposte 2025 di Samsung, Sony e Hisense. Che cerchiate un monitor gigante per il gaming a 144Hz o una finestra sul cinema d’autore, i cali attuali permettono di risparmiare cifre che, in alcuni casi, superano i 1500 euro. Potete monitorare l’evoluzione di queste promozioni in tempo reale sui nostri canali Telegram indicati in fondo alla pagina.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Dominio Samsung: Tecnologia Neo QLED ai minimi storici

Samsung continua a spingere sulla tecnologia Mini LED, offrendo contrasti elevati e una luminosità di picco difficile da eguagliare, ideale per stanze molto illuminate o per godersi contenuti HDR al massimo del dettaglio.

1. L’offerta shock: Samsung Neo QLED 85” (QN90B)

Il protagonista indiscusso della giornata è il mastodontico QE85QN90B. Questo televisore da 85 pollici, dotato di tecnologia Quantum Matrix e processore Neo Quantum 4K, subisce un taglio di prezzo netto: dai 2999€ di listino crolla a soli 1399€. È l’occasione definitiva per chi vuole un’esperienza cinematografica totale con neri profondi e un design ultra-sottile (NeoSlim), risparmiando oltre 1500 euro.

2. Gaming e Versatilità: Le serie QN74 e QN83 del 2025

Per chi cerca il miglior supporto ai videogiochi di nuova generazione, il Samsung QN74 da 65 pollici a 699€ offre il Motion Xcelerator a 144Hz, fondamentale per la fluidità su PC e console. In alternativa, il modello QN83 da 55 pollici a 579€ introduce la modalità AI Customization, che ottimizza automaticamente i parametri d’immagine in base al contenuto visualizzato, garantendo sempre la resa cromatica più fedele.

LG e Hisense: Tra OLED 2025 e MiniLED 2026

La sfida si sposta poi sulla qualità del nero e sulla superficie di visione, con LG che introduce le sue novità software e Hisense che punta tutto sull’aggressività del prezzo per pollice.

1. LG QNED86B: Un’anteprima del 2026

Interessantissima la comparsa del modello 65QNED86B della gamma 2026 sul mercato. Con uno spessore di soli 29,7 mm, questo TV integra il nuovo webOS con Gemini e Copilot, portando l’assistenza virtuale direttamente sullo schermo. Il processore α8 Gen3 e il sistema Motion Booster 288 garantiscono una gestione del movimento superiore. Il prezzo di 1154,22€ lo posiziona come una delle soluzioni più avanzate sul mercato.

2. L’OLED accessibile e i giganti QLED

Per chi non rinuncia ai pixel auto-illuminanti, l’LG OLED B5 da 48 pollici a 599€ è il punto d’ingresso ideale per il 2025, completo di 4 porte HDMI 2.1 e supporto G-SYNC/FreeSync. Se invece cercate la massima diagonale sotto i mille euro, l’Hisense da 85 pollici (85E7DS) a 999€ è una scelta imbattibile, supportata da Dolby Vision IQ e dal sistema VIDAA OS.

Le migliori offerte Smart TV di oggi

Di seguito trovate la selezione completa dei televisori in promozione su Amazon. Vi consigliamo di verificare la disponibilità, specialmente per i tagli da 85 pollici che tendono ad esaurirsi rapidamente.

In sintesi, la varietà di modelli in offerta oggi su Amazon permette di trovare la Smart TV perfetta per ogni tipo di ambiente e budget. Se puntate al massimo del coinvolgimento, lo sconto sul Samsung QN90B da 85 pollici è un’occasione rara che dimezza il costo di un top di gamma assoluto. Per chi invece guarda alle ultime novità software, il debutto della serie LG 2026 con assistenti AI integrati segna l’inizio di una nuova era per l’intrattenimento domestico. Vi ricordiamo di controllare le dimensioni effettive dei modelli più grandi e di approfittare della spedizione gratuita Prime per assicurarvi una consegna rapida e sicura.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia: https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

Spunta TuttoTech.net come fonte preferita su Google