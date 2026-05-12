Dreame ha costruito negli ultimi anni una gamma di prodotti per la pulizia domestica che copre diverse esigenze: dal Dreame Z30 puro aspirapolvere ai modelli H15, le lavapavimenti più recenti della gamma. Lo Z30 Pro Aqua-A si colloca esattamente nel mezzo, cercando di portare in un unico corpo le caratteristiche distintive di entrambe le categorie. Non è un esperimento isolato, ma il risultato di un’evoluzione progettuale che parte dal modello Z30 e aggiunge l’intera componente di lavaggio a umido, mantenendo lo snodo pieghevole a 90° e introducendo un ciclo di autopulizia che riduce sensibilmente la manutenzione manuale.

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Design, costruzione e caratteristiche

Dreame Z30 Pro Aqua-A si presenta come un aspirapolvere senza fili a tutti gli effetti, con la struttura allungata e il manico tipici della categoria, ma con un’architettura più articolata rispetto a una scopa elettrica tradizionale. Il corpo ospita un motore ad alta velocità da 150.000 giri al minuto con potenza nominale di 855 W, capace di generare una depressione di 28.000 Pa e una potenza di aspirazione di 310 AW. Sono numeri da fascia alta, in un prodotto che però non rinuncia alla funzione di lavaggio.

L’autonomia è garantita da un pacco batteria LiPo rimovibile da 8 celle per 3.200 mAh: con un’autonomia massima di 90 minuti in modalità Eco, il prodotto è dimensionato per coprire abitazioni fino a 200-300 m² con una singola sessione. Il tempo di ricarica completa si attesta intorno alle 4 ore. La rimovibilità della batteria è un dettaglio pratico non banale: chi ha esigenze particolari può acquistarne una di ricambio e raddoppiare il tempo d’uso senza interruzioni.

Il sistema di filtrazione a cinque strati include un filtro HEPA H14 con efficienza dichiarata del 99,99%, capace di trattenere particelle fino a 0,1 µm. Il contenitore per la polvere secca ha una capienza di 0,6 litri. Sia il vano polvere che il filtro e i rulli sono rimovibili e lavabili, il che semplifica la manutenzione ordinaria nel tempo.

Dal punto di vista della struttura, uno degli elementi più rilevanti è la combinazione tra l’estensione in piano a 180° della testina e l’asta di prolunga pieghevole a 90°. Insieme, questi due snodi permettono di far scorrere il prodotto quasi in orizzontale, raggiungendo lo spazio sotto letti e divani senza doversi abbassare. È un dettaglio che nelle lavapavimenti di fascia analoga non è affatto scontato, e che nella pratica quotidiana fa una differenza concreta.

L’illuminazione CelesTect proietta un raggio di luce grandangolare a 140° che, secondo le specifiche, rende visibili le particelle di polvere fino a 16 volte più chiaramente su un’area larga fino a 45 cm. Risulta utile soprattutto nelle stanze meno illuminate e lungo i battiscopa, dove lo sporco leggero tende a depositarsi senza essere immediatamente visibile.

Sul fronte delle spazzole, la dotazione comprende due teste principali. La spazzola multisuperficie TangleCut è progettata per la pulizia a secco e integra due lame motorizzate che tagliano attivamente peli e capelli durante il funzionamento, prevenendo del tutto il problema dell’avvolgimento attorno al rullo. La spazzola AquaCycle 2.0 è invece dedicata alla pulizia a umido e lavora secondo un ciclo in quattro fasi: spruzza, raschia, strofina e aspira. L’acqua viene erogata attraverso un umidificatore a 8 fori con distribuzione a pioggia, pensata per ammorbidire le macchie secche prima del passaggio del rullo. Il sistema utilizza due serbatoi separati: 400 ml per l’acqua pulita e 320 ml per quella sporca, quest’ultimo dotato di un modulo di separazione solido-liquido per limitare residui e odori.

La confezione include, oltre alle due spazzole principali e alla base multifunzione, anche un’asta di prolunga pieghevole, un utensile da spolvero per imbottiti, una bocchetta per fessure e uno strumento multifunzione combinato. Si tratta di una dotazione completa, adatta a diversi tipi di pulizia.

C’è però un piccolo limite costruttivo da segnalare: il tasto per aprire e svuotare il contenitore della polvere è posizionato vicino al pulsante di sgancio dell’asta pieghevole. In alcuni momenti, soprattutto chi usa il prodotto per la prima volta, può premere il pulsante sbagliato, rischiando di aprire accidentalmente il vano polvere. Non è un problema grave, ma è un dettaglio che nella progettazione avrebbe potuto essere risolto meglio (un limite che, peraltro, avevamo già notato nella recensione del Dreame Z30, il modello a secco da cui questa gamma discende).

Come lava e si usa Dreame Z30 Pro Aqua-A

Nella routine quotidiana, Dreame Z30 Pro Aqua-A si distingue per la sua capacità di gestire in modo fluido sia la pulizia a secco sia quella a umido, passando dall’una all’altra semplicemente cambiando la spazzola. Non si tratta di due modalità sovrapposte in modo approssimativo, ma di due sistemi pensati separatamente e poi integrati in un corpo unico. Questo si percepisce già dal primo utilizzo: il prodotto non sembra un aspirapolvere con una funzione di lavaggio aggiunta in fretta, ma un dispositivo in cui le due anime convivono con una certa coerenza progettuale.

L’esperienza d’uso a secco è quella più immediata. Con la spazzola TangleCut montata, il prodotto scorre bene sul pavimento e la maneggevolezza è buona, favorita dal doppio snodo che consente di inclinare liberamente il manico e di raggiungere gli angoli più difficili senza cambiare posizione. L’illuminazione frontale aiuta a non perdere di vista i residui lungo i bordi e sotto i mobili. In ambienti con animali domestici o in presenza di capelli, le lame motorizzate fanno il loro lavoro in modo efficace: i grovigli vengono raccolti senza che si formi l’accumulo tipico dei rulli convenzionali. Vale la pena sottolineare che il comportamento di fronte a grandi detriti o briciole di dimensioni superiori alla media può prevedere un iniziale trascinamento prima della raccolta, ma la conclusione è comunque positiva.

Il sistema di rilevamento intelligente dello sporco, basato su sensori a infrarossi, regola automaticamente la potenza passando tra le modalità Eco, Auto e Turbo in base alla quantità e alla dimensione delle particelle rilevate. Nella pratica, questo significa che non è necessario intervenire manualmente quando si passa da una zona con poco sporco a una più critica: il prodotto adatta la potenza in autonomia, mostrando i dati in tempo reale sul display LCD integrato nel manico. Il passaggio sui tappeti a pelo medio e sulla moquette viene gestito con un aumento automatico della potenza che garantisce una pulizia in profondità anche in queste superfici.

Quando si passa alla pulizia a umido, montando la spazzola AquaCycle 2.0, il comportamento cambia in modo sostanziale. Il ciclo in quattro fasi funziona in sequenza a ogni passaggio: l’acqua viene spruzzata per ammorbidire lo sporco, il raschiatore interno rimuove l’acqua sporca dal rullo prima che torni a contatto con il pavimento, il rullo strofina la superficie e infine l’aspirazione raccoglie i residui liquidi. Il risultato nella pulizia quotidiana è un pavimento visibilmente pulito con pochi passaggi, senza ristagno d’acqua e con un’asciugatura molto rapida della superficie.

Nelle zone di maggior traffico, dove si accumulano tracce umide o residui semi-aderenti, il sistema si dimostra efficace già al primo passaggio. L’erogazione dell’acqua attraverso i fori distribuiti in stile doccia contribuisce ad ammorbidire le macchie senza inzuppare eccessivamente la superficie, il che è particolarmente utile su pavimenti che non tollerano un’umidità prolungata. Su versamenti di liquidi più estesi, la combinazione tra raschiatura e aspirazione permette di raccogliere lo sporco senza dover tornare indietro più volte.

Quando lo sporco è più intenso, con residui secchi più aderenti o incrostazioni leggere, il sistema AquaCycle 2.0 si avvantaggia della fase di spruzzatura iniziale, che ammorbidisce il deposito prima che il rullo entri in contatto con la superficie. In queste condizioni, un secondo passaggio lento sulle zone critiche completa generalmente il lavoro in modo soddisfacente.

Un aspetto che emerge nell’uso continuativo riguarda i serbatoi. I 400 ml di capacità per l’acqua pulita sono sufficienti per le sessioni ordinarie in un appartamento di metratura media, ma in ambienti molto grandi possono richiedere uno o più rabbocchi. Lo stesso vale per il serbatoio dell’acqua sporca da 320 ml. Non è un limite che compromette l’efficacia del prodotto, ma è utile sapere che in case molto grandi la routine includerà qualche interruzione in più rispetto a quanto si farebbe con una lavapavimenti dedicata a serbatoio più capiente.

Il peso percepito in uso a umido è leggermente superiore rispetto alla configurazione a secco: il modulo idrico nella parte inferiore abbassa il baricentro, rendendo il prodotto un po’ meno agile da spingere rispetto a una scopa elettrica convenzionale. Non è un problema in condizioni normali, ma in sessioni lunghe può risultare leggermente più affaticante rispetto all’uso senza la spazzola lavapavimenti montata. Per chi è abituato a pulizie brevi e frequenti, questa caratteristica è del tutto trasparente. Per chi invece preferisce sessioni prolungate con copertura estesa di molte stanze in sequenza, è un fattore da considerare.

Manutenzione e autonomia

Dopo ogni sessione di pulizia a umido, il momento più delicato è la gestione del rullo e dei serbatoi. Posare il prodotto sulla base multifunzione e avviare il ciclo di autopulizia con un singolo tasto è tutto ciò che serve: la base immette un getto d’acqua pulita sul rullo, rimuovendo i residui di sporco accumulati durante la pulizia. A quel punto, parte il ciclo di asciugatura ad aria calda a 70 °C per 30 minuti, che igienizza il rullo e lo lascia completamente asciutto al termine del processo. Il risultato è un rullo pronto per l’uso successivo, senza odori e senza necessità di interventi manuali aggiuntivi. Il ciclo è piuttosto rumoroso nella fase iniziale, ma l’efficienza del risultato finale compensa abbondantemente l’inconveniente.

Le operazioni che restano a carico manuale riguardano principalmente il rabbocco e lo svuotamento dei serbatoi, la pulizia periodica del filtro HEPA e lo svuotamento del contenitore della polvere secca. Tutte le componenti coinvolte, inclusi filtro, rulli e vano polvere, sono rimovibili e lavabili, il che semplifica la manutenzione ordinaria senza richiedere strumenti o operazioni complicate.

Sul fronte dell’autonomia, i 90 minuti dichiarati in modalità Eco coprono senza problemi le esigenze di un appartamento di metratura media, con margine sufficiente per ambienti più grandi. In modalità Turbo, come è prevedibile, i tempi si riducono sensibilmente. Il tempo di ricarica di circa 4 ore è nella norma per la categoria. La rimovibilità della batteria aggiunge una flessibilità concreta: chi vuole evitare qualsiasi interruzione può tenere una batteria di ricambio carica e procedere senza pause.

Nel complesso, la gestione del prodotto nel medio periodo risulta poco impegnativa. Il ciclo automatico di autopulizia e asciugatura è il vero elemento che riduce il carico di manutenzione rispetto a molte lavapavimenti tradizionali, dove la pulizia del rullo resta quasi sempre un’operazione manuale. Con qualche piccola attenzione ai serbatoi e al filtro, la routine di cura si mantiene semplice e compatibile con l’uso quotidiano.

Controlli e funzioni smart

Il sistema di rilevamento intelligente dello sporco è l’elemento più rilevante sul piano delle funzioni automatizzate. I sensori a infrarossi analizzano in continuo la dimensione e la quantità delle particelle presenti sul pavimento e adeguano la potenza di aspirazione passando tra le modalità Eco, Auto e Turbo senza richiedere intervento manuale. Nella pratica, questo significa che il prodotto regola la propria intensità in modo trasparente, offrendo più potenza dove serve e riducendola nei tratti più puliti, con un effetto diretto sull’autonomia complessiva della batteria.

Il display LCD integrato nel manico mostra in tempo reale i dati rilevati dai sensori, inclusa la modalità attiva e le informazioni sulla batteria. È uno strumento utile soprattutto per avere una percezione immediata di quanto sporco viene raccolto nelle diverse zone della casa, senza dover interpretare segnali sonori o luminosi distinti.

Per la pulizia a umido, il sistema permette di scegliere tra due modalità operative: Standard e Aspirazione. La differenza riguarda il modo in cui il prodotto bilancia l’erogazione d’acqua e la raccolta dei residui liquidi, con la modalità Aspirazione più orientata alla gestione di versamenti o superfici con umidità in eccesso.

Non sono presenti app di controllo remoto né connettività wireless. Tutti i comandi sono fisici e diretti, gestiti tramite i tasti sul manico. Per chi preferisce una gestione semplice e immediata senza configurazioni software, si tratta di un approccio coerente con l’utilizzo quotidiano del prodotto.

Prezzo, conclusioni e dove acquistarlo

Con un prezzo di listino di 599 euro e una disponibilità frequente a 499 euro, Dreame Z30 Pro Aqua-A si posiziona in una fascia alta che richiede una valutazione attenta. Per un aspirapolvere senza fili standard, il prezzo sarebbe difficile da giustificare. Ma il prodotto non è un aspirapolvere standard: è un ibrido che integra in un unico corpo la potenza di aspirazione tipica delle scope elettriche premium e un sistema di lavaggio a umido con stazione di autopulizia e asciugatura del rullo. Questa combinazione, nel mercato attuale, non è affatto comune a questo livello di efficacia.

Rispetto al modello precedente della gamma, Dreame R20 (reperibile intorno ai 200 euro), il salto è netto su più fronti: la potenza passa da 22.000 a 28.000 Pa, la filtrazione HEPA H14 sostituisce un sistema meno avanzato, e soprattutto viene introdotta l’intera componente di lavaggio a umido, che nell’R20 è completamente assente. Non si tratta di un aggiornamento marginale, ma di un cambio di categoria funzionale.

Il confronto con le alternative della stessa gamma aiuta a capire per chi questo prodotto ha senso. Dreame Z30 (recensione), pur condividendo l’ossatura tecnica, è votato alla sola aspirazione a secco e si trova a prezzi di mercato molto inferiori. Dreame H15 Pro Heat, invece, è una lavapavimenti progettata principalmente per lo sporco umido pesante, con serbatoi più capienti ma senza la versatilità dello snodo pieghevole e senza la possibilità di convertirsi in aspirapolvere aereo. Il Z30 Pro Aqua-A occupa lo spazio nel mezzo: non è la soluzione migliore in assoluto per chi ha grandi metrature con sporco prevalentemente umido, ma è la più equilibrata per chi vuole un solo prodotto capace di fare entrambe le cose senza compromessi evidenti nell’una o nell’altra funzione.

A chi lo consigliamo

Dreame Z30 Pro Aqua-A è pensato per chi vive in un appartamento di metratura media o medio-grande con pavimenti prevalentemente duri, e cerca un unico prodotto capace di gestire sia la polvere quotidiana sia il lavaggio regolare dei pavimenti senza dover acquistare e conservare due dispositivi separati. La combinazione tra snodo a 90°, testina a 180° e il ciclo automatico di autopulizia del rullo lo rende particolarmente adatto a chi ha poco tempo da dedicare alla manutenzione del prodotto stesso. L’autonomia fino a 90 minuti e la batteria rimovibile sono elementi che rendono il prodotto adatto anche a chi ha ambienti distribuiti su più livelli o zone.

Chi ha case molto grandi o un pavimento che richiede passate frequenti con molta acqua potrebbe trovare limitanti i serbatoi da 400 e 320 ml. Allo stesso modo, chi usa quasi esclusivamente tappeti e moquette troverà più senso in un aspirapolvere a secco puro, magari della stessa gamma ma a un prezzo inferiore. Il peso leggermente maggiore nella configurazione a umido è un fattore da considerare per chi preferisce una pulizia molto agile e rapida. Per orientarsi al meglio nella scelta, può essere utile consultare anche la nostra guida alle migliori scope elettriche, dove il panorama completo della categoria è aggiornato regolarmente.

Per chi invece cerca un prodotto capace di sostituire davvero due dispositivi in modo efficace, con una stazione di autopulizia che riduce al minimo la manutenzione manuale e uno snodo che consente di raggiungere gli spazi più difficili, Dreame Z30 Pro Aqua-A offre un equilibrio generale difficile da trovare nella stessa fascia di prezzo.

In definitiva un prodotto che sfida apertamente la Dyson Clean+Wash Hygiene superandola ampiamente sugli aspetti pratici e di pulizia con l’unico compromesso di risultare meno agevole.

Pro: Potenza di aspirazione da 28.000 Pa con filtrazione HEPA H14



Sistema AquaCycle 2.0 con due serbatoi separati



Stazione di autopulizia con asciugatura ad aria calda a 70 °C



Snodo doppio (testina a 180° e asta pieghevole a 90°)



Autonomia fino a 90 minuti con batteria rimovibile e sostituibile



Spazzola TangleCut con lame motorizzate Contro: Serbatoi dell'acqua relativamente piccoli



Il ciclo di autopulizia nella fase iniziale è piuttosto rumoroso



Posizione ravvicinata tra il tasto di svuotamento del vano polvere e il pulsante di sgancio dell'asta



Tempo di ricarica completa di circa 4 ore

Voto finale: 8.5

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