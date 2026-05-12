In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da qualche tempo).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di maggio 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e (di solito) che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Windows 11: arriva il Patch Tuesday di maggio 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di maggio 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11 e giunge a ormai svariati mesi dall’arrivo della versione 25H2 e a pochi mesi dal rilascio della versione 26H1 (riservata ai PC basati su architettura Arm).

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per i PC “Windows on ARM” che eseguono la più recente versione 26H1, arriva la build 28000.2113 (codice di aggiornamento KB5089548); per coloro che eseguono la versione 25H2 arriva la build 26200.8457 (codice aggiornamento KB5089549); per coloro che eseguono la versione 24H2 arriva la build 26100.8457 (codice aggiornamento KB5089549); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.7079 (codice aggiornamento KB5087420).

Le novità sul fronte della sicurezza (maggio 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di aprile 2026 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte ben 265 vulnerabilità (di cui 137 scovate da Microsoft e 128 scovate da terzi). Di queste, nessuna (fortunatamente) risulta contrassegnata come “sfruttate attivamente” da malintenzionati.

Le altre novità del Patch Tuesday di maggio 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di maggio 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 30 aprile 2026, rilasciato tramite la build 28000.1896 (codice KB5083806) per la versione 26H1 e tramite le build 26200.8116 e 26100.8328 (codice KB5083631) per le versioni 25H2 e 24H2. La versione meno recente (23H2) non riceve più da qualche tempo aggiornamenti facoltativi.

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento di sicurezza include correzioni e miglioramenti qualitativi rispetto agli aggiornamenti KB5083769 (rilasciato il 14 aprile 2026) e KB5083631 (rilasciato il 30 aprile 2026). Il seguente riepilogo illustra i principali problemi risolti da questo aggiornamento. Sono incluse anche le nuove funzionalità disponibili. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area della modifica. [Secure Boot] Con questo aggiornamento, gli aggiornamenti qualitativi di Windows includono ulteriori dati di targeting per dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di Avvio protetto. I dispositivi ricevono i nuovi certificati solo dopo aver dimostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riuscito, mantenendo un’implementazione controllata e graduale.

Con questo aggiornamento, gli aggiornamenti qualitativi di Windows includono ulteriori dati di targeting per dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di Avvio protetto. I dispositivi ricevono i nuovi certificati solo dopo aver dimostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riuscito, mantenendo un’implementazione controllata e graduale. [Boot manager servicing update] Questo aggiornamento migliora l’affidabilità dell’avvio dopo gli aggiornamenti dei file di avvio, consentendo ai dispositivi di avviarsi normalmente senza dover accedere alla modalità di ripristino di BitLocker. (Problema noto) Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui alcuni dispositivi potrebbero entrare in modalità di ripristino BitLocker dopo l’aggiornamento dei file di avvio su sistemi con determinate impostazioni di convalida del Trusted Platform Module (TPM), incluse configurazioni PCR7 (Platform Configuration Register 7) non valide. Questo problema potrebbe verificarsi dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2026 (KB5083769).

[Connettività] Questo aggiornamento migliora l’affidabilità delle notifiche del Simple Service Discovery Protocol (SSDP) per evitare che il servizio smetta di rispondere. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (26H1, 25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windows 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Security Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già negli ultimi quattro mesi, la storia si ripete anche a marzo 2026.

Microsoft sta distribuendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.7291 (per la versione 21H2) e la 19045.7291 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5087544 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi:

Windows 11: “Impostazioni > Windows Update > Verifica disponibilità aggiornamenti”

Windows 10: “Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Verifica disponibilità aggiornamenti”

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