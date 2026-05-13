MSI torna con una nuova promozione dedicata agli appassionati di gaming e ai creator che stanno pensando di aggiornare la propria configurazione desktop con una GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50. L’azienda ha infatti annunciato “Spring Special Plus“, iniziativa che permette di ottenere fino a 40 euro di credito Steam Wallet acquistando una scheda video MSI selezionata presso i rivenditori aderenti.
La promozione sarà valida fino al 30 giugno 2026 (salvo esaurimento dei codici disponibili) e coinvolge diversi modelli di GPU come GeForce RTX 5070, RTX 5060 Ti e RTX 5060 appartenenti alle linee Gaming Trio, Ventus, Shadow e Inspire. L’obiettivo dell’iniziativa è piuttosto chiaro, ovvero offrire agli utenti un incentivo concreto per aggiornare il proprio PC gaming con le più recenti GPU NVIDIA Blackwell e utilizzare subito il credito ricevuto per acquistare giochi su Steam. Vediamo insieme come funziona nel dettaglio.
Indice:
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MSI Spring Special Plus: ecco come funziona la promozione
Per partecipare alla promo MSI Spring Special Plus bisognerà acquistare una delle schede video idonee presso uno dei partner aderenti all’iniziativa. In Italia la promozione è valida tramite AK Informatica, Amazon e Ollo Store, a patto che il prodotto sia effettivamente venduto e fatturato direttamente dalla piattaforma o dal rivenditore autorizzato.
Una volta completato l’acquisto, l’utente dovrà accedere al portale MSI Member Center oppure creare un nuovo account MSI; successivamente sarà necessario registrare il prodotto selezionando la promozione “Spring Special Plus” e caricare:
- prova d’acquisto o fattura
- foto del seriale presente sulla GPU
- dati richiesti dal portale MSI
La registrazione dovrà essere completata entro il 14 luglio 2026, mentre MSI specifica che la richiesta può essere inviata non prima di 14 giorni dalla data di acquisto della scheda video. Dopo la verifica da parte dell’azienda, che può richiedere fino a 14 giorni lavorativi, il credito Steam Wallet verrà inviato direttamente all’utente idoneo.
MSI sottolinea che la promozione è valida fino a esaurimento codici e non può essere combinata con altre iniziative promozionali del brand; inoltre, la promo è disponibile solo nei Paesi ufficialmente aderenti all’iniziativa, Italia inclusa, e i prodotti devono essere acquistati e registrati nello stesso Paese associato all’account MSI utilizzato per la richiesta del premio.
Fino a 40 euro Steam Wallet con le GeForce RTX Serie 50
È bene evidenziare che l’importo del voucher Steam varia in base alla GPU acquistata; MSI per questo ha pensato di suddividere l’iniziativa in tre fasce differenti:
40 euro Steam Wallet con tutte le MSI GeForce RTX 5070 aderenti alla promo, incluse:
- GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
- GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC WHITE
- GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
- GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE
- GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
25 euro Steam Wallet con alcune MSI GeForce RTX 5060 Ti, tra cui:
- GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC
- GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE
- GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC
- GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC
- GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC WHITE PLUS
- GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS
- GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS
- GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC
- GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
20 euro Steam Wallet con le MSI GeForce RTX 5060 selezionate:
- GeForce RTX 5060 8G GAMING OC
- GeForce RTX 5060 8G INSPIRE 2X OC
- GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
- GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE
- GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
MSI Spring Special Plus: un incentivo interessante per chi vuole aggiornare il PC gaming
Con Spring Special Plus, MSI punta chiaramente a incentivare il passaggio alle nuove GeForce RTX Serie 50 offrendo un bonus immediato spendibile liberamente su Steam, senza vincolare l’utente a un singolo gioco incluso nel bundle. Si tratta di una formula che negli ultimi anni sta diventando sempre più diffusa tra le aziende di settore, ovvero lasciare piena libertà all’utente di scegliere come utilizzare il credito ricevuto, senza “forzarlo” su un titolo specifico.
Per chi sta già valutando l’acquisto di una nuova GPU MSI basata su architettura NVIDIA Blackwell, la promozione può quindi rappresentare un piccolo valore aggiunto, soprattutto considerando i costi ballerini degli ultimi tempi.
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