Xiaomi continua a rafforzare la propria presenza nel segmento dei monitor gaming e, dopo il lancio iniziale avvenuto nei mesi scorsi in Australia, porta finalmente sul mercato globale il nuovo Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Al pari di altre proposte dell’azienda, si tratta di una soluzione pensata per chi vuole entrare nel mondo dei display ultrawide ad alto refresh-rate senza affrontare la spesa richiesta dai modelli premium più blasonati, il tutto però senza rinunciare troppo a qualità e prestazioni.

Il monitor era comparso già a fine 2025 sul sito ufficiale dell’azienda, lasciando intuire un lancio imminente, ma solo ora la distribuzione sta iniziando a espandersi concretamente anche ad altri mercati. Precisiamo che attualmente il G34WQi 2026 risulta disponibile in Regno Unito, Malesia e Singapore, oltre ovviamente all’Australia, mentre non ci sono ancora indicazioni precise riguardo l’arrivo ufficiale in altri Paesi europei (dove comunque non dovrebbe tardare).

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Xiaomi G34WQi 2026: ultrawide UWQHD, pannello curvo e refresh-rate a 180 Hz

Entrando nel dettaglio tecnico, il nuovo Xiaomi G34WQi 2026 punta tutto su un pannello di tipo VA curvo da 34 pollici in formato 21:9 e curvatura 1500R, soluzione ormai molto apprezzata dagli utenti che utilizzano simulatori, titoli open-world o semplicemente desiderano una maggiore immersione durante il proprio gioco preferito.

La risoluzione UWQHD, ovvero 3440 × 1440 pixel, permette di ottenere un buon compromesso tra qualità visiva e carico sulla scheda grafica, mentre il refresh-rate massimo di 180 Hz rappresenta sicuramente uno dei punti di forza principali del prodotto. A questo si abbina un tempo di risposta dichiarato di 1 ms GtG e supporto FreeSync Premium, caratteristiche che puntano a migliorare la fluidità nelle scene più rapide e nei giochi competitivi.

Xiaomi dichiara inoltre una luminosità tipica di 400 nit e un contrasto pari a 3500:1, valori tipici per un VA che dovrebbero garantire una resa soddisfacente sia in gaming che nella fruizione di contenuti multimediali. Il pannello supporta inoltre la visualizzazione di 1,07 miliardi di colori e offre anche angoli di visione fino a 178 gradi; aggiungiamo anche che sulla scheda tecnica viene dichiarata una copertura sRGB del 100% e fino al 95% dello spazio colore DCI-P3.

Dal punto di vista del design, pur puntando ai gamer il monitor Xiaomi mantiene un’impostazione piuttosto minimalista, con cornici relativamente sottili e un supporto che consente la regolazione dell’inclinazione; se ve lo state chiedendo, vi confermiamo che il display offre il supporto VESA 100 × 100 mm per eventuali configurazioni con braccio esterno o montaggio a parete.

Riguardo la connettività infine, Xiaomi sceglie una soluzione essenziale ma comunque adeguata alla fascia di prezzo e alle specifiche del pannello. A bordo troviamo infatti due porte DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 e uscita audio dedicata, mentre il compromesso col prezzo si paga sul reparto USB, praticamente assente per contenere i costi.

Scheda tecnica Xiaomi G34WQi Curved 2026

Display VA curvo da 34 pollici

Curvatura 1500R

Risoluzione 3440 × 1440 pixel

Formato 21:9

Refresh-rate massimo 180 Hz

Tempo di risposta 1 ms GtG

Supporto AMD FreeSync Premium

Luminosità 400 nit

Contrasto 3500:1

Angolo di visione 178° / 178°

Supporto 1,07 miliardi di colori

Gamut: sRGB 100%, DCI-P3 95%

Porte: 2 × DisplayPort 1.4 2 × HDMI 2.0 jack audio

Alimentazione 65 watt

Peso con stand 6,5 kg

Dimensioni con supporto: 811,3 × 277,3 × 521,5 mm

Stand ergonomico

Compatibilità VESA 100 × 100 mm

Quanto costa il nuovo monitor da gaming Xiaomi?

Sul fronte prezzi, il monitor viene attualmente commercializzato a 259,99 sterline nel Regno Unito, unico prezzo che per il momento potremmo considerare per fare un veloce confronto con un eventuale cambio in euro (circa 300 euro). A questo prezzo, non di più precisiamo, il nuovo G34WQi 2026 risulterebbe particolarmente interessante nel panorama dei monitor gaming ultrawide economici.

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