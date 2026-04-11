Ci eravamo lasciati qualche settimana fa con il lancio, avvenuto in Cina, di Xiaomi Book Pro 14 2026, un laptop premium potenziato dal chip Intel Pantel Lake Core Ultra X7 358H. Nel corso delle ultime ore, Xiaomi ha presentato ufficialmente Redmi Book Pro 2026 , una serie simile di laptop che intende rivaleggiare con MacBook Pro (il top di gamma di Apple), con specifiche di tutto rispetto ma ad un prezzo più ragionevole rispetto al modello lanciato in Cina: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Redmi Book Pro 2026: tutti i dettagli della nuova serie

Entrando nel merito, Xiaomi ha annunciato che la serie Redmi Book Pro 2026 sarà composta da due modelli, rispettivamente da 14 e 16 pollici di diagonale. Entrambi monteranno al loro interno il chip Intel Core Ultra X7 358H (lo stesso montato sul sopracitato Xiaomi Book Pro 14 2026, tanto per intenderci), con un form factor decisamente compatto e una batteria dall’ampia capacità, nonostante le dimensioni ridotte.

Nonostante la stessa Xiaomi non abbia condiviso nessuna delle specifiche tecniche riguardanti le dimensioni, ha comunque confermato che Redmi Book Pro 16 2026 implementeranno una batteria da 99 Wh, che scenderanno leggermente a 92 Wh nel caso del modello specifico da 14 pollici di diagonale, comunque più ampia della batteria attualmente montata su Xiaomi Book Pro 14 2026.

La compagnia ha inoltre aggiunto che la versione da 14 pollici offrirà fino a 37 ore di riproduzione video, oltre a confermare che presenterà il supporto alla ricarica rapida da 90 W di potenza: non è al momento chiaro se la controparte da 16 pollici di diagonale presenterà la stessa classificazione.

Sulla base di tutte queste specifiche presentate dalla compagnia, dunque, la nuova serie Redmi Book Pro 2026 si configura a tutti gli effetti come rivale del recente MacBook Pro con chip proprietario M5 di Apple. Sono inoltre previste alcune configurazioni entry-level per gli utenti meno esigenti, di cui una con chip Intel Core Ultra 5 325, fattore che lo metterebbe in competizione diretta con MacBook Neo, il primo laptop “economico” lanciato da Apple, oltre che un’altra configurazione dotata di chip Intel Core Ultra 5 338H al suo interno.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per entrambi i modelli, anche se la stessa compagnia ha dichiarato che la serie Redmi Book Pro 2026 verrà lanciata in contemporanea a Redmi K90 Max, lo smartphone top di gamma previsto per la fine di aprile, almeno per il mercato cinese: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito da parte della stessa Xiaomi, che siamo certi arriveranno nel corso dei prossimi giorni o settimane.