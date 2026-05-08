OpenAI ha spesso ribadito la propria ambizione di costruire un’infrastruttura di base per l’IA che sia non solo potente, ma anche e soprattutto sicura. In questo contesto si inseriscono le ultime novità legate a GPT-5.5 e alla nuova versione GPT-5.5-Cyber, che introducono un approccio decisamente più strutturato, e per certi versi anche più granulare, alla sicurezza informatica basata sull’intelligenza artificiale.

Il punto di partenza è piuttosto chiaro, ossia democratizzare la difesa cyber senza però spalancare la porta a utilizzi impropri, ed è proprio qui che entra in gioco un elemento chiave, ovvero il framework Trusted Access fo Cyber (TAC), che ridefinisce in maniera piuttosto netta chi può fare cosa, e in quali condizioni.

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Trsuted Access for Cyber: accesso sì, ma con fiducia verificata

Il cuore dell’intero sistema è rappresentato dal cosiddetto accesso affidabile, un meccanismo basato su identità e verifica che consente di sbloccare funzionalità avanzate solo a utenti autorizzati. Non si tratta dunque di una semplice opzione tecnica, ma di un vero e proprio filtro che distingue tra utilizzo generico e attività difensive legittime.

In termini pratici, GPT-5.5 nella sua versione standard mantiene protezioni piuttosto rigide (come è giusto che sia), limitando alcune richieste potenzialmente pericolose; tuttavia, quando entra in gioco il TAC, il modello diventa sensibilmente più utile per i professionisti della sicurezza: meno rifiuti automatici, maggiore libertà operativa, ma sempre all’interno di un perimetro controllato.

Parliamo, tanto per fare qualche esempio concreto, di attività come analisi del malware, reverse engeneering, valutazione delle vulnerabilità o validazione delle patch, che vengono abilitate proprio grazie a questo livello di accesso verificato.

Un aspetto interessante (e non è un dettaglio da poco) riguarda anche i requisiti di sicurezza, a partire dal 1° giugno 2026, gli utenti con accesso avanzato dovranno adottare protezioni resistenti al phishing (oppure attestare sistemi equivalenti in ambito aziendale). Un passaggio che sottolinea, ancora una volta, come la sicurezza non sia demandata solo al modello, ma anche all’ecosistema che lo utilizza.

Tre livelli di accesso, tre comportamenti diversi

Entrando un po’ più nel dettaglio, il sistema si articola su tre livelli distinti, ciascuno con caratteristiche ben precise.

Il primo è quello standard di GPT-5.5, pensato per attività generiche e sviluppo; qui le barriere restano alte, soprattutto quando si tratta di richieste ambigue o potenzialmente dannose.

Il secondo livello è rappresentato da GPT-5.5 con TAC che, come anticipato, costituisce il vero punto di equilibrio per la maggior parte dei team di sicurezza. In questo scenario il modello riesce a supportare praticamente tutto il ciclo difensivo, dalla scoperta delle vulnerabilità fino alla loro mitigazione.

Infine troviamo GPT-5.5-Cyber, attualmente in anteprima limitata, che introduce un comportamento ancora più permissivo; attenzione però, questa maggiore libertà non è generalizzata, ma riservata a contesti altamente controllati, come il penetration testing autorizzato o il red teaming.

Confrontando le risposte del modello nei diversi scenari emergono le differenze più evidenti: laddove la versione standard si rifiuta di generare exploit, quella con TAC propone alternative difensive, mentre GPT-5.5-Cyber, in ambienti autorizzati, può arrivare a simulare flussi di sfruttamento completi per validare vulnerabilità.

Prestazioni e posizionamento: non solo potenza, ma controllo

Un altro punto che merita attenzione riguarda il posizionamento dei modelli. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, GPT-5.5-Cyber non nasce per essere più potente in senso assoluto rispetto a GPT-5.5, ma piuttosto per essere più permissivo in contesti specifici.

Questo significa che, almeno in questa fase iniziale, il modello principale resta quello consigliato per la maggior parte dei flussi di lavoro; GPT-5.5-Cyber invece rappresenta una sorta di estensione controllata, utile quando le esigenze operative superano i limiti del comportamento standard.

Una scelta che riflette un approccio piuttosto prudente, invece di aumentare indiscriminatamente le capacità, si preferisce modulare l’accesso, introducendo livelli progressivi di autorizzazione e monitoraggio.

Un ecosistema più ampio: dal codice alla rete

Ovviamente, tutto questo non si esaurisce nel modello in sé, l’obbiettivo dichiarato è quello di rafforzare l’intero ecosistema della sicurezza informatica, coinvolgendo partner e aziende lungo tutto il ciclo di vita della difesa.

Si parte dalla ricerca delle vulnerabilità (dove il modello aiuta a comprendere codice e individuare problemi), passando per il rilevamento e il monitoraggio (con analisi della telemetria e degli incidenti), fino ad arrivare alla sicurezza della supply chain software e alla protezione a livello di rete.

Non a caso, tra i partner citati troviamo realtà di primo piano come Cisco, Intel e Snyk, a dimostrazione di come il progetto punti a integrarsi, in maniera piuttosto capillare, nei flussi di lavoro reali.

Il concetto chiave è quello del circolo virtuoso della sicurezza: individuazione delle vulnerabilità, sviluppo delle patch, distribuzione delle protezioni e monitoraggio continuo, il tutto accelerato dall’intelligenza artificiale.

Cosa cambia davvero per i professionisti

Arrivati a questo punto la domanda è inevitabile, cosa cambia davvero per chi lavora nella sicurezza informatica? La risposta, in realtà, è duplice. Da un lato GPT-5.5 con TAC diventa uno strumento estremamente potente per velocizzare attività già esistenti, migliorando produttività e capacità di analisi; dall’altro GPT-5.5-Cyber apre la porta a scenari più avanzati, ma solo per una platea ristretta e in contesti rigorosamente controllati.

Non è dunque una rivoluzione improvvisa, quanto piuttosto un’evoluzione progressiva (e per certi versi inevitabile) verso modelli sempre più integrati nei processi di difesa. Resta però un elemento di incertezza che, come sempre in questi casi, merita di essere sottolineato: non è ancora del tutto chiaro come evolverà l’accesso a GPT-5.5-Cyber, né quali saranno i criteri definitivi per la sua diffusione su larga scala.

L’intelligenza artificiale sta diventando un alleato sempre più centrale nella sicurezza informatica, ma il vero valore risiede nel modo in cui viene integrata, controllata e governata; per ora, tutto lascia intendere che la direzione intrapresa sia quella di un equilibrio sempre più raffinato tra potenza e responsabilità.

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