La settimana di annunci di OpenAI prosegue con una novità che, come spesso accade in questi casi, punta a ridefinire il modo in cui utilizziamo l’intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano. Parliamo di nuovi agenti workspace integrati in ChatGPT, una soluzione pensata esplicitamente per team e organizzazioni che, almeno nelle intenzioni dell’azienda, va ben oltre il concetto di semplici chatbot o assistenti.

L’idea di fondo è piuttosto chiara, trasformare l’IA da strumento reattivo (che risponde a richieste puntuali) a sistema proattivo capace di gestire interi flussi di lavoro, operando anche in autonomia e mantenendo il contesto condiviso tra più persone.

Dai GPT personalizzati agli agenti

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, nel corso dello scorso anno, OpenAI abbia introdotto i cosiddetti GPT personalizzati, strumenti costruiti su misura per svolgere compiti specifici all’interno di ChatGPT. Una soluzione interessante, ma che fino a oggi non è mai diventata davvero centrale nell’esperienza d’uso.

Con l’arrivo degli agenti workspace, l’azienda compie dunque un passo ulteriore: questi nuovi strumenti sono progettati per sostituire progressivamente i GPT personalizzati, offrendo un approccio molto più strutturato e soprattutto collaborativo.

La differenza principale sta proprio qui, mentre i GPT erano spesso utilizzati a livello individuale, gli agenti workspace nascono per essere condivisi, riutilizzati e migliorati nel tempo all’interno di un’organizzazione.

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Basati su Codex e pensati per lavorare (anche senza di noi)

Alla base di tutto troviamo la tecnologia OpenAI Codex, che consente agli agenti di andare ben oltre la semplice generazione di testo. Questi sistemi possono infatti scrivere ed eseguire codice, interagire con strumenti esterni, accedere a file e, aspetto tutt’altro che secondario, mantenere memoria delle attività svolte.

In altre parole, non si limitano a rispondere a un prompt, ma sono in grado di portare avanti attività complesse in più passaggi, anche nel tempo; essendo basati sul cloud, possono continuare a lavorare anche quando l’utente non è attivamente presente, un dettaglio che apre scenari piuttosto interessanti in termini di produttività.

Un esempio concreto? Un agente può raccogliere informazioni da note di riunioni, analizzare dati provenienti da diversi sistemi aziendali, generare un report completo e persino inviare comunicazioni di follow up, il tutto senza intervento manuale continuo.

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Integrazione nei flussi di lavoro

Un altro elemento chiave riguarda l’integrazione con gli strumenti già utilizzati dal team. Gli agenti workspace di OpenAI possono essere impiegati direttamente in ChatGPT ma anche all’interno di piattaforme come Slack, inserendosi nelle conversazioni e nei processi esistenti.

Questo significa, nella pratica, che l’IA non è più qualcosa di separato dal lavoro quotidiano, ma diventa parte integrante dei flussi operativi; può rispondere a domande nei canali aziendali, sintetizzare feedback, aprire ticket o collegare documentazione rilevante nel momento giusto.

Come sempre, il valore emerge proprio quando queste funzionalità si inseriscono senza attriti negli strumenti che i team già utilizzano, riducendo il bisogno di coordinamento manuale e velocizzando i processi.

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Automazione avanzata e conoscenza condivisa

Uno degli aspetti più interessanti, e per certi versi più sottovalutati, riguarda la capacità degli agenti di trasformare le best practice aziendali in flussi di lavoro riutilizzabili. Le conoscenze, spesso distribuite tra persone, documenti e sistemi diversi, possono essere incapsulate in un agente che segue procedure definite e utilizza gli strumenti corretti.

Con il tempo questi agenti possono migliorare grazie all’uso continuo, apprendendo dal contesto, vengono corretti nelle conversazioni e diventano progressivamente più efficaci.

In sostanza, si passa da una logica in cui ogni attività viene ricostruita da zero a un modello in cui il lavoro viene standardizzato, condiviso e ottimizzato nel tempo.

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Controllo, sicurezza e governance per ambienti enterprise

Ovviamente, quando si parla di automazione e accesso ai dati aziendali, entrano in gioco anche temi come sicurezza e controllo. OpenAI ha previsto una serie di strumenti per garantire che gli agenti operino nel rispetto delle autorizzazioni definite dall’organizzazione.

Gli utenti possono stabilire quali dati e strumenti son accessibili, quali azioni possono essere eseguite e quando è necessaria un’approvazione umana, soprattutto per operazioni più sensibili come l’invio di email o la modifica di documenti.

A questo si aggiungono funzionalità di monitoraggio e analisi, utili per comprendere come gli agenti vengono utilizzati all’interno del team per intervenire rapidamente in caso di necessità.

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Disponibilità e primi scenari d’uso

Gli agenti workspace sono già disponibili in anteprime per gli utenti dei piani Business, Enterprise, Edu e Teachers in ChatGPT. Come spesso accade con funzionalità di questo tipo, OpenAI prevede inoltre un periodo iniziale gratuito (fino al 6 maggio 2026), seguito da un modello di tariffazione basato sui crediti.

Le prime applicazioni mostrano già il potenziale di questa tecnologia, dalla gestione dei lead alla reportistica automatizzata, passando per l’analisi del feedback e il supporto IT, gli agenti possono ridurre drasticamente il tempo necessario per attività ripetitive e ad alto consumo di risorse.

Uno sguardo al futuro del lavoro assistito dall’IA

Al di là delle singole funzionalità, è piuttosto evidente come questa novità rappresenti un ulteriore passo avanti verso un’idea di intelligenza artificiale sempre più integrata nei processi lavorativi; non più un semplice assistente, ma un vero e proprio collega digitale capace di collaborare, ricordare e agire.

Gli utenti dovranno dunque iniziare a familiarizzare con un paradigma leggermente diverso, in cui il valore non sta solo nelle risposte dell’IA, ma nella sua capacità di portare avanti il lavoro in autonomia, rispettando contesto, regole e obbiettivi condivisi.

Come spesso accade con OpenAI, è lecito aspettarsi ulteriori evoluzioni già nelle prossime settimane, gli agenti workspace sono solo l’inizio di un percorso che punta a rendere l’IA sempre più centrale nel modo in cui lavoriamo ogni giorno.