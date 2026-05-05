Nel corso del tempo l’intelligenza artificiale si è progressivamente ritagliata uno spazio sempre più centrale non solo nell’uso consumer, ma anche e soprattutto in ambito professionale ed educativo; è proprio in questa direzione che si muove l’ultima novità annunciata da OpenAI, che ha pubblicato una nuova versione di ChatGPT per iOS dedicata agli utenti business e scolastici.

Si tratta, più nello specifico, di ChatGPT for Intune, una versione distinta dell’app già disponibile su iPhone e iPad, progettata per integrarsi con le esigenze di gestione e sicurezza tipiche delle organizzazioni moderne.

ChatGPT si adatta al mondo enterprise e scolastico

La nuova app nasce per funzionare in sinergia con Microsoft Intune, la piattaforme di gestione dei dispositivi e delle applicazioni ampiamente utilizzata da aziende e istituti scolastici per controllare e proteggere i propri ambienti digitali.

Non è dunque un semplice clone dell’app standard, ma una soluzione pensata appositamente per quegli utenti che, per motivi lavorativi o accademici, devono utilizzare software conformi alle policy IT aziendali; un aspetto che, ovviamente, sta diventando sempre più rilevante con la diffusione capillare di strumenti basati sull’IA.

OpenAI sottolinea come l’app sia gratuita e consenta, tra le altre cose, la sincronizzazione della cronologia tra dispositivi, offrendo al tempo stesso accesso alle funzionalità più recenti sviluppate dall’azienda.

Entrando un po’ più nel dettaglio, ChatGPT for Intune porta con sé un set di funzionalità che ricalca da vicino quello della versione tradizionale, ma con un focus ancora più marcato sulla produttività.

Ad esempio, gli utenti possono generare immagini a partire da descrizioni testuali oppure modificare immagini esistenti, sfruttare la modalità vocale avanzata per interazioni in tempo reale (utile in contesti di brainstorming o durante riunioni), caricare documenti e file per ottenere riassunti o estrarre informazioni chiave, oppure ancora redigere e revisionare contenuti scritti come email e documenti.

Non manca poi la possibilità di organizzare idee, pianificare progetti e ricevere spiegazioni dettagliate su argomenti complessi, rendendo di fatto l’app uno strumento estremamente versatile per l’uso quotidiano in ambito lavorativo o didattico.

Il lancio di ChatGPT for Intune rappresenta, a tutti gli effetti, un passo ulteriore nella strategia di OpenAI per consolidare la propria presenza nel segmento enterprise, un settore che promette margini di crescita enormi nei prossimi anni.

Molte organizzazioni infatti, richiedono che le applicazioni utilizzate dai dipendenti siano gestite tramite soluzioni come Intune, e questo aveva finora rappresentato una barriera all’adozione su larga scala di strumenti come ChatGPT in contesti professionali.

Con questa nuova app, OpenAI prova dunque a colmare il gap, offrendo una soluzione ufficiale e conforme alle policy aziendali, e di conseguenza più facilmente distribuibile su larga scala.

ChatGPT for Intune è già disponibile sull’App Store per iPhone e iPad, segnando di fatto un’evoluzione importante per l’ecosistema dell’intelligenza artificiale in ambito mobile.

L’IA è pronta a diventare uno strumento sempre più integrato nei flussi di lavoro quotidiani, ben oltre l’utilizzo personale; resta ora da capire se, e quando, vedremo un’iniziativa simile anche su altre piattaforme, come Android, dove la gestione dei dispositivi aziendali è altrettanto diffusa.