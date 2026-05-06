A distanza di una decina di giorni dal suo rilascio, OpenAI ha deciso di promuovere il suo ultimo modello GPT-5.5 Instant, rendendolo quello predefinito all’interno del chatbot di intelligenza artificiale. Da quando OpenAI ha deciso di rimuovere i modelli legacy, su ChatGPT non è più possibile scegliere il modello da usare per le proprie attività. Ce n’è solo uno ed è quello predefinito deciso da OpenAI. Ora è GPT-5.5 Instant a ricoprire questo ruolo.

Un modello più preciso e personalizzabile

Per quel che riguarda l’affidabilità, OpenAI dichiara che nei test interni il nuovo modello ha prodotto il 52,5% in meno di affermazioni allucinatorie rispetto a GPT-5.3 Instant. I test sono stati condotti su prompt ad alto rischio in ambiti come medicina, diritto e finanza. Sempre nei test interni, le affermazioni imprecise si sono ridotte del 37,3% nelle conversazioni che gli utenti avevano già segnalato per errori fattuali. I miglioramenti riguardano anche ambiti più tecnici come il ragionamento visivo, la matematica e le scienze. Nei test su problemi di matematica competitiva e su quesiti scientifici di livello universitario avanzato, il nuovo modello ha ottenuto risultati sensibilmente migliori rispetto al predecessore.

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Il modello è stato progettato per dare risposte più dirette e compatte, riducendo verbosità, formattazione eccessiva e uso delle emoji senza perdere la naturalezza della conversazione. OpenAI segnala anche una riduzione delle domande di chiarimento non necessarie. Si tratta di un obiettivo su cui l’azienda ha lavorato a lungo. Ricordiamo infatti che già con GPT-5.2 erano stati introdotti controlli su calore ed entusiasmo delle risposte, proprio per rispondere alle critiche degli utenti che avevano trovato i modelli precedenti troppo rigidi o assertivi.

Il terzo ambito di miglioramento riguarda la personalizzazione. GPT-5.5 Instant è ora in grado di consultare più rapidamente i file caricati, gli account Gmail collegati e la cronologia delle conversazioni precedenti. Un approccio che genera risposte contestualizzate senza che l’utente debba ripetere informazioni già fornite in precedenza. Il modello decide autonomamente quando il contesto disponibile può migliorare una risposta, evitando personalizzazioni superflue. Questo si traduce in un’esperienza più fluida, soprattutto quando si cerca un consiglio in linea con le proprie abitudini, si lavora a un progetto nel tempo o si riprende una conversazione già avviata in precedenza.

La funzione memory sources

A completare questa direzione, OpenAI introduce su tutti i modelli di ChatGPT una funzione chiamata “memory sources”, che permette di visualizzare quali informazioni sono state usate per personalizzare una risposta, come i ricordi salvati o le conversazioni passate, e di modificarle o cancellarle. Le informazioni non vengono condivise con altri in caso di chat condivise. Nella versione attuale la funzione non mostrerà necessariamente tutti i fattori che hanno influenzato una risposta, ma nel tempo questo aspetto verrà migliorato.

GPT-5.5 Instant è disponibile da oggi per tutti gli utenti di ChatGPT e diventa anche il modello predefinito nelle API, identificato come “chat-latest”. Chi ha un abbonamento a pagamento potrà continuare a usare GPT-5.3 Instant per altri tre mesi, prima che venga dismesso. Le funzioni di personalizzazione avanzata, quelle che attingono a file, Gmail e conversazioni passate, arrivano per ora solo agli abbonati Plus e Pro nella versione web, mentre gli utenti dei piani Free, Go, Business ed Enterprise dovranno aspettare le prossime settimane. La funzione “memory sources” è invece in distribuzione da subito su tutti i piani consumer via web, e a breve arriverà anche nell’app mobile di ChatGPT.