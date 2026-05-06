SwitchBot presenta oggi un nuovo prodotto per la casa intelligente: si tratta di SwitchBot Standing Circulator Fan, un ventilatore smart progettato per un utilizzo quotidiano flessibile. Può infatti essere usato sia come ventilatore da tavolo, sia come ventilatore a piantana, combinando silenziosità, portabilità e controllo intelligente: scopriamolo insieme.

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SwitchBot Standing Circulator Fan è un nuovo ventilatore smart portatile

SwitchBot Standing Circulator Fan può essere posizionato a tre livelli di altezza (47,3 cm, 73,6 cm o 100 cm) e integra una batteria ricaricabile da 2400 mAh che garantisce fino a 28 ore di autonomia. Può anche essere alimentato attraverso un semplice power bank grazie alla porta USB Type-C, così che possa essere spostato da una stanza all’altra con facilità. Parliamo infatti di una soluzione a basso consumo energetico, dato che la potenza nominale è di 24 W.

Il produttore ha adottato la tecnologia SwitchBot SilenTech e un motore brushless DC ad alte prestazioni, che contribuiscono a offrire un basso livello di rumorosità (in modalità Baby si scende fino a 22 dB) e offrono una velocità dell’aria fino a 6,1 metri al secondo. Il ventilatore offre un’oscillazione automatica a destra e a sinistra di 90° e una regolazione verticale di 100°, che contribuiscono a distribuire l’aria in modo più uniforme in tutta la stanza. Integra pure una luce notturna con due livelli di luminosità, ideali per l’uso notturno.

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SwitchBot Standing Circulator Fan è un ventilatore smart, come anticipato: dispone di connettività Bluetooth e può essere abbinato a un hub SwitchBot compatibile con Matter, può essere utilizzato con Apple Home e Home Assistant e può essere controllato tramite i comandi vocali di Google e Alexa. L’app SwitchBot (disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store) permette di regolare la velocità dall’1 al 100% e di impostare timer con maggiore precisione, ma viene fornito anche un apposito telecomando.

Qualche numero di SwitchBot Standing Circulator Fan: dimensioni: 335 x 290 x 1000 mm, peso di 3,45 kg

batteria: 2400 mAh

rumorosità (a 1 metro): tra 28 e 44 dB, 22 dB in modalità Baby

velocità aria fino a 6,1 m/s

distanza aria: fino a 27 m

potenza: 24 W

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Il nuovo ventilatore non è pensato solo per l’estate: oltre a favorire una rapida circolazione dell’aria fresca durante i mesi più caldi, può aiutare a far circolare l’aria calda verso il basso durante l’inverno, mentre in primavera e in autunno può essere abbinato a un purificatore d’aria per una migliore ventilazione e un’aria più confortevole.

Prezzo e uscita del nuovo ventilatore SwitchBot

SwitchBot Standing Circulator Fan è disponibile all’acquisto da subito tramite il sito ufficiale al prezzo consigliato di 99,99 euro. Con il coupon FORHER10 potete avere uno sconto del 10%.