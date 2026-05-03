Nel panorama sempre più affollato delle telecamere di sicurezza wireless, trovare un prodotto che combini copertura a 360 gradi, pannello solare indipendente e zero costi di abbonamento non è scontato. EufyCam C37 di Eufy promette esattamente questo, posizionandosi come alternativa economica alle soluzioni PTZ (Pan-Tilt-Zoom) tradizionalmente costose. Abbiamo installato la telecamera C37 all’esterno della nostra abitazione, puntandola su un angolo buio del giardino che nessuna telecamera fissa riusciva a coprire adeguatamente. Dopo quasi un mese di utilizzo intensivo, possiamo dire che le premesse sono state mantenute.

Abbiamo testato la telecamera attraverso giornate di sole, pioggia e persino alcune mattine di nebbia. Il pannello solare da 3W, montato separatamente dalla camera per massimizzare l’esposizione alla luce, ha sempre garantito una ricarica sufficiente a mantenere la batteria al massimo. In quasi un mese non abbiamo mai avuto problemi di autonomia, e l’indicatore di batteria nell’app Eufy Security non è mai sceso sotto il 60%.

Installazione e primo contatto

La confezione della EufyCam C37 include tutto il necessario: la telecamera stessa, il pannello solare flessibile da 3W con cavo di circa 3 metri, staffa di montaggio, viti e tasselli, e una microSD da 32GB (alcune configurazioni potrebbero non includerla, verificate prima dell’acquisto). La telecamera non ha memoria interna, quindi la microSD è indispensabile per registrare. Eufy supporta fino a 256GB, e consigliamo di investire in una scheda di classe endurance, progettata specificamente per registrazioni continue.

L’installazione fisica richiede circa 20 minuti. Abbiamo fissato la staffa al muro con le viti fornite, quindi agganciato la telecamera con un sistema molto pratico. Il pannello solare, grazie alla sua natura flessibile e al cavo lungo, può essere posizionato indipendentemente dalla telecamera, un dettaglio progettuale fondamentale: non dovete più scegliere tra l’angolo di ripresa migliore e l’esposizione solare ottimale.

La configurazione via app richiede l’aggiornamento alla versione 6.0.10 o successiva dell’app Eufy Security per garantire il corretto funzionamento delle funzioni pan e tilt. Il processo è guidato passo-passo: connessione Wi-Fi (solo 2,4 GHz, attenzione), associazione con HomeBase 3 o HomeBase Mini se li possedete, calibrazione iniziale della telecamera. In meno di dieci minuti eravamo operativi.

La caratteristica distintiva della C37 è la rotazione completa a 360 gradi orizzontali e l’inclinazione verticale, combinata con il tracking AI automatico. Nel nostro angolo di giardino, dove prima servivano almeno due telecamere fisse per coprire tutta l’area, ora ne basta una. Quando qualcuno o qualcosa entra nel campo visivo, la camera individua il movimento, identifica il tipo di soggetto (persona, animale, veicolo) e inizia a seguirlo automaticamente mantenendolo al centro dell’inquadratura.

Il sistema di tracking funziona sorprendentemente bene. Non c’è il classico ritardo o scatto brusco tipico delle PTZ economiche: il movimento è fluido, preciso, quasi cinematografico. Abbiamo testato con persone che attraversavano il giardino a varie velocità, con il nostro cane che correva, e persino con auto che passavano sulla strada visibile in lontananza. In tutti i casi, il tracking ha mantenuto il soggetto centrato senza perdite di aggancio.

L’intelligenza artificiale categorizza automaticamente i rilevamenti: persone, veicoli, animali. Questo significa che potete impostare notifiche selettive, ricevendo alert solo per le categorie che vi interessano. Nel nostro caso, abbiamo disabilitato le notifiche per gli animali (troppi gatti di quartiere) mantenendo attive solo quelle per persone e veicoli. Nessun falso positivo causato da rami mossi dal vento o ombre, un problema frequente con sistemi meno evoluti.

Visione notturna a colori e illuminazione

La risoluzione 2K (2304×1296 pixel) offre il 77% di pixel in più rispetto al Full HD standard. Di giorno, l’immagine è nitida e dettagliata, con colori ben bilanciati e un buon dynamic range. Ma il vero test arriva di notte.

La C37 offre due modalità notturne: infrarossi classici in bianco e nero, o visione a colori con spotlight integrato. La seconda opzione è quella che abbiamo utilizzato maggiormente, e i risultati sono impressionanti. Quando la telecamera rileva movimento di notte, lo spotlight si accende illuminando la scena. Le registrazioni mostrano volti riconoscibili, colori di abbigliamento distinguibili, e persino targhe leggibili fino a circa 5-6 metri di distanza.

Lo spotlight funziona anche come deterrente attivo. Più volte abbiamo notato che l’accensione improvvisa della luce ha fatto fermare persone che si stavano avvicinando alla proprietà, rendendole consapevoli di essere osservate. È un livello di sicurezza proattiva che le normali telecamere IR non offrono.

Eufy dichiara fino a 45 giorni di autonomia con una singola carica, basandosi su 75 eventi di movimento al giorno. Nel nostro caso, installata in un’area relativamente trafficata del giardino, registriamo circa 100-120 eventi giornalieri tra persone, animali e veicoli. Nonostante questo utilizzo superiore alla media, il pannello solare da 3W ha sempre mantenuto la batteria carica.

Durante i giorni di pieno sole, la ricarica è stata costante e la batteria è rimasta al 100%. Anche durante periodi di 3-4 giorni consecutivi nuvolosi o piovosi, la batteria non è mai scesa sotto il 60%, segno che il pannello riesce a catturare abbastanza energia anche in condizioni non ottimali. Eufy specifica che in zone con temperature molto basse o con meno di 2 ore di luce solare al giorno il pannello potrebbe non essere sufficiente, ma nella nostra situazione (Italia settentrionale, primavera) non abbiamo mai avuto problemi.

Il fatto che pannello e camera siano separati è fondamentale: abbiamo orientato il pannello verso sud per massimizzare l’esposizione, mentre la camera punta verso nord-ovest per coprire l’area desiderata. Con telecamere dove pannello e camera sono integrati, questo compromesso sarebbe stato inevitabile.

Funzioni smart e integrazione ecosistema

La C37 funziona in modalità standalone con microSD, ma si integra perfettamente con HomeBase 3 o HomeBase Mini di Eufy. Utilizzando una delle due basi, si sbloccano funzionalità aggiuntive significative:

BionicMind: riconoscimento facciale che distingue tra familiari e sconosciuti, riducendo ulteriormente i falsi positivi. Dopo una settimana di “apprendimento”, il sistema ha iniziato a identificare correttamente i membri della famiglia senza inviarci notifiche, avvisandoci solo per volti sconosciuti.

Zone di attività personalizzate: potete definire aree specifiche da monitorare, ignorando il resto dell’inquadratura. Nel nostro caso, abbiamo escluso la strada pubblica concentrandoci solo sul giardino privato.

Cronologia eventi centralizzata: con HomeBase, tutti gli eventi di tutte le telecamere Eufy sono accessibili da un’unica interfaccia, con ricerca intelligente per tipo di evento, data, e persino volto riconosciuto.

Storage locale crittografato: oltre alla microSD nella camera, HomeBase offre ulteriore storage locale con crittografia bank-grade. I vostri video non finiscono mai su server cloud di terze parti, eliminando rischi di data breach.

Un dettaglio importante: la C37 non supporta registrazione continua 24/7, funziona solo su eventi. Per molti questo è un vantaggio (risparmio di spazio e batteria), ma chi cerca monitoraggio costante deve saperlo prima dell’acquisto. Inoltre, la C37 non è compatibile con HomeBase 2 (solo HomeBase 3 e Mini) né con Apple HomeKit.

L’app Eufy Security è ben progettata e reattiva. Le notifiche arrivano in tempo reale, tipicamente entro 2-3 secondi dal rilevamento del movimento. La miniatura dell’anteprima mostra chiaramente cosa ha innescato l’alert, e con un tap si accede al video completo.

La visualizzazione live è fluida, con latenza minima (circa 1 secondo). I controlli PTZ sono intuitivi: potete trascinare il dito sullo schermo per muovere la camera, o usare i pulsanti direzionali. C’è anche l’audio bidirezionale, funzionante e chiaro, utile per comunicare con chi si trova vicino alla camera.

La ricerca negli eventi registrati è rapida e ben categorizzata. Potete filtrare per tipo (persone/veicoli/animali), per data e ora, o persino per zona di rilevamento se avete configurato più aree. Il player video include tutte le funzioni standard: pausa, avanti/indietro veloce, snapshot, download locale.

Considerazioni finali

EufyCam C37 è un prodotto che mantiene le promesse. Non è perfetta, ma per il prezzo (circa 99 euro di listino, spesso in offerta a 79-89 euro) offre caratteristiche che fino a poco tempo fa richiedevano investimenti tripli o quadrupli.

Il tracking AI funziona meglio della maggior parte delle alternative economiche, il pannello solare mantiene davvero la carica (almeno nelle nostre condizioni di test), e l’assenza di abbonamenti mensili significa che dopo l’acquisto iniziale non ci sono costi nascosti. Eufy stima un risparmio di circa 300 euro in tre anni rispetto a telecamere con abbonamento cloud obbligatorio, e il calcolo regge.

I limiti ci sono: niente registrazione 24/7, incompatibilità con HomeBase 2 e HomeKit, solo Wi-Fi 2,4 GHz. Ma se questi vincoli non vi toccano, la C37 è una scelta solida per chi cerca sicurezza esterna senza cablaggi, senza bollette aggiuntive, e senza compromessi sulla qualità dell’immagine.

Nel nostro angolo buio del giardino, ha trasformato una zona precedentemente non monitorata in un’area completamente coperta, con dettagli nitidi giorno e notte, tracking intelligente, e zero preoccupazioni sulla batteria. Per noi, è stata una delle aggiunte più utili al sistema di sicurezza domestica.

Pro: tracking fluido e preciso



pannello solare per la carica costante



nessun abbonamento richiesto Contro: no registrazione continua



incompatibile con HomeBase 2 e HomeKit



richiede microSD non inclusa