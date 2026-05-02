Le lavapavimenti smart di fascia alta si sono evolute rapidamente negli ultimi anni, ma il problema degli aloni d’acqua dopo il passaggio del rullo è rimasto a lungo una costante scomoda. La Tineco FLOOR ONE S9 Scientist arriva come risposta concreta a questa criticità, collocandosi nella parte alta della nuova lineup del brand con un approccio orientato alla resa visiva sul pavimento, alla manovrabilità estrema e a un’autonomia tra le più generose della categoria.

Rispetto alla precedente generazione S7 Pro, attualmente disponibile a circa 569 euro, la S9 Scientist introduce aggiornamenti strutturali e tecnologici sostanziali che giustificano il salto di prezzo. Vale la pena, a 799 euro, sceglierla rispetto alle altre varianti della stessa serie S9? Ecco cosa emerge da un’analisi approfondita.

Com’è fatta Tineco FLOOR ONE S9 Scientist: design e specifiche

La S9 Scientist si presenta con una colorazione grigia e una cura costruttiva che si percepisce già a prima vista: i materiali scelti trasmettono solidità e l’estetica generale si distacca dall’aspetto plasticoso di molte proposte concorrenti. Le dimensioni del corpo sono di 267 x 243 x 1102 mm per un peso netto di 5,8 kg, un valore che rientra nella norma per la categoria ma che, come si vedrà nell’uso pratico, viene bilanciato dal sistema di trazione integrato.

Il dato costruttivo più significativo riguarda lo spessore del corpo: 11 cm. Questa misura permette alla S9 Scientist di sdraiarsi completamente in posizione orizzontale a 180 gradi, consentendo di raggiungere il piano sotto letti, divani e mobili bassi senza dover spostare nulla.

Si tratta di una caratteristica insolita per la fascia, che sulla generazione S7 Pro semplicemente non era presente: quel modello adottava un design rigido tradizionale che non permetteva questo tipo di inclinazione, se volete approfondire le differenze generazionali, la nostra recensione completa della Tineco FLOOR ONE S7 Pro ripercorre in dettaglio i punti di forza del modello precedente e le novità che aveva introdotto rispetto alle generazioni ancora più vecchie.

Il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere garantisce che le prestazioni di lavaggio rimangano invariate anche in posizione completamente piatta, evitando perdite o cali di efficienza.

Sul fronte della maneggevolezza, la S9 Scientist monta la tecnologia SmoothDrive con ruote motorizzate che rilevano la direzione di spinta e assistono il movimento a 360 gradi. Lo snodo girevole a 90 gradi completa il quadro, consentendo di manovrare con disinvoltura nei passaggi stretti e di girare attorno agli ostacoli senza sforzo. Nell’uso pratico, questa combinazione riduce sensibilmente l’affaticamento del polso e del braccio rispetto a una lavapavimenti tradizionale.

Il pannello frontale ospita un LED Headlight integrato per illuminare le zone in ombra o i passaggi a scarsa luminosità, utile soprattutto sotto i mobili o negli angoli più bui della stanza. L’interfaccia è affidata a due componenti distinte: il Pixel Light Display, con indicatori cromatici dinamici che cambiano colore in base alla modalità attiva e al livello di sporco rilevato, e il Thumb Screen, che mostra lo stato del prodotto in tempo reale. Entrambi contribuiscono a rendere leggibile a colpo d’occhio lo stato della lavapavimenti durante l’uso.

Il motore brushless ha una potenza nominale di 230 W e una potenza di aspirazione massima di 22.000 Pa, valori che la collocano nella parte alta della gamma per le lavapavimenti combinate. Il sistema di filtraggio è affidato a un filtro a secco, incluso in confezione insieme a un rullo spazzola aggiuntivo, uno strumento per la pulizia manuale e la base di ricarica e asciugatura.

I serbatoi hanno capacità di 0,85 litri per l’acqua pulita e 0,72 litri per quella sporca. Il serbatoio dell’acqua pulita è stato riposizionato rispetto al progetto precedente per ottimizzare la distribuzione del peso e aumentare la pressione di pulizia. Vale segnalare che non è presente un dosatore automatico separato per il detergente: la soluzione va inserita manualmente nel serbatoio dell’acqua pulita prima dell’uso.

Come funziona Tineco FLOOR ONE S9 Scientist nella pulizia quotidiana

Nell’uso quotidiano, la S9 Scientist trasmette subito la sensazione di un prodotto bilanciato e riflessivo nella progettazione. Il movimento sul pavimento è fluido e assistito, il passaggio del rullo è regolare, e il risultato visivo alla fine di ogni sessione è quello che distingue davvero questo modello dai predecessori e da molte alternative di fascia: il pavimento risulta asciutto, uniforme e privo di aloni visibili, anche in controluce.

Questo effetto è il risultato di due sistemi che lavorano in parallelo. Il primo è il raschietto StreakFree, una soluzione mobile che aderisce al pavimento durante il movimento in avanti e si solleva quando la lavapavimenti arretra, eliminando l’acqua in eccesso e lasciando solo un sottile strato che evapora rapidamente.

Il secondo è il sistema iLoop Smart Sensor, che monitora in continuo il livello di sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base a ciò che rileva. In pratica, questo significa che nelle zone più pulite il prodotto consuma meno energia e acqua, mentre nelle aree più sporche aumenta automaticamente l’intensità senza che sia necessario intervenire manualmente. Per chi preferisce un controllo diretto, sono disponibili anche modalità manuali con parametri regolabili via app.

La manovrabilità è uno degli aspetti più apprezzabili nella routine pratica. La trazione SmoothDrive riduce lo sforzo fisico in modo percepibile, soprattutto nelle case con molti arredi ravvicinati o corridoi stretti. Lo snodo a 90 gradi permette di cambiare direzione senza rallentare, e il profilo ultrasottile consente di scivolare sotto il tavolo della cucina o sotto il bordo del letto senza dover sollevare il prodotto o spostare i mobili. La pulizia a filo dei battiscopa è garantita dal sistema Triple-sided Edge Cleaning, che porta il rullo fin negli angoli laterali con continuità, evitando i margini non raggiunti che spesso restano visibili dopo il passaggio.

Per lo sporco quotidiano leggero, briciole, polvere fine o tracce di calpestio, la S9 Scientist si comporta in modo efficiente e rapido. Il sensore adatta il flusso d’acqua in automatico mantenendo il rullo umido il giusto per raccogliere senza lasciare umidità eccessiva. Il risultato è una pulizia completa in un unico passaggio, senza dover ripercorrere le stesse zone più volte.

Quando si passa alle tracce umide più consistenti, come liquidi rovesciati, impronte umide o residui di cibo appiccicoso, entra in gioco più evidentemente il sistema iLoop, che aumenta la potenza e il flusso d’acqua. Il raschietto StreakFree fa qui la differenza più significativa: in condizioni normali, una lavapavimenti che distribuisce acqua abbondante tende a lasciare residui lucidi o strisce visibili una volta asciutto il pavimento. Con questo sistema, il pavimento si presenta uniforme già pochi secondi dopo il passaggio.

Per le macchie più ostinate, quelle secche da più tempo o composte da sostanze che aderiscono al pavimento, la S9 Scientist può contare sulla tecnologia HydroBurst. Si tratta di un getto d’acqua ad alta pressione inclinato a 15 gradi che colpisce la macchia prima del passaggio del rullo, ammorbidendola e preparando la superficie alla raccolta. Il risultato, su macchie di cioccolata, caffè o latte essiccato, è una rimozione efficace già al primo passaggio senza dover applicare forza manuale o trattamenti preliminari. È qui che la S9 Scientist dimostra la differenza rispetto alla S7 Pro, che con il suo raschietto fisso tradizionale non riusciva ad agire preventivamente sullo sporco aderente.

Vale anche la pena citare il sistema Backtrack Water Erasure: quando la lavapavimenti viene spenta, arretra automaticamente per aspirare eventuali residui d’acqua rimasti sul pavimento, evitando una delle situazioni tipicamente scomode delle lavapavimenti, ovvero la pozza lasciata sul punto di arresto. È un dettaglio, ma contribuisce alla sensazione di pulizia totale e senza intervento supplementare.

Sul fronte dei capelli e dei peli, il sistema DualBlock Anti-Tangle si occupa di prevenire i grovigli attorno al rullo tramite un doppio raschietto interno. Non è dichiarato che il sistema sia infallibile su quantità molto abbondanti, ma nella gestione ordinaria di una casa con animali domestici o capelli lunghi la riduzione del problema è concreta.

L’unica considerazione da tenere presente nell’uso intensivo riguarda la capacità dei serbatoi: 0,85 litri di acqua pulita e 0,72 di acqua sporca sono misure nella media, ma su superfici molto estese potrebbe essere necessaria una sosta per lo svuotamento e il riempimento. Questo non è un limite esclusivo di questo modello, ma è utile sapere che la S9 Scientist non è progettata per pulizie ininterrotte di spazi commerciali, bensì per appartamenti e case di medie dimensioni.

FlashDry, SilentDry e autonomia: cosa sapere sulla S9 Scientist

Finita la sessione di pulizia, la S9 Scientist si appoggia alla base di ricarica inclusa in confezione, che diventa anche il punto in cui avviene la manutenzione automatizzata. Il sistema FlashDry Self-Cleaning lava il rullo spazzola e i condotti interni con acqua pulita riscaldata a 85 gradi, seguita da un ciclo di asciugatura ad aria calda della stessa temperatura della durata di cinque minuti.

Durante l’autopulizia, il rullo ruota in entrambe le direzioni per raggiungere tutte le fibre, rimuovere residui più profondi, mantenere le setole più morbide e ridurre la formazione di odori sgradevoli. Questo ciclo ad alta temperatura, assente nella S7 Pro che si limitava a un’autopulizia a temperatura ambiente o con centrifuga, cambia sensibilmente l’igiene del rullo nel medio periodo, prevenendo la proliferazione batterica e l’accumulo di cattivi odori.

Il momento più rumoroso dell’intera routine è proprio la fase automatizzata finale, ma il prodotto include la modalità SilentDry, che abbassa il livello di rumorosità a meno di 45 dB durante l’asciugatura. Si tratta di un valore contenuto, compatibile con l’uso in ore serali o in ambienti con bambini a riposo, e rappresenta un differenziale reale rispetto a molti altri sistemi di autopulizia che non prevedono questa opzione.

Le operazioni manuali residue si limitano al controllo periodico del filtro a secco e allo svuotamento del serbatoio dell’acqua sporca dopo ogni sessione. La gestione del detergente, come accennato, richiede di aggiungere manualmente la soluzione al serbatoio dell’acqua pulita, poiché non è presente un dosatore automatico separato. Non si tratta di un passaggio complesso, ma è un’operazione che va ricordata prima di ogni sessione se si lavora con prodotti detergenti.

Sul fronte dell’autonomia, la batteria da 6250 mAh in configurazione Pouch a sei celle garantisce 60 minuti di utilizzo continuo in modalità Auto, anche mantenendo la posizione orizzontale a 180 gradi. La ricarica completa avviene in circa 3,5 ore tramite il sistema Flash Charging. Sessanta minuti in modalità Auto sono sufficienti per coprire planimetrie domestiche di medie e grandi dimensioni in un’unica sessione senza interruzioni. La S7 Pro si fermava a circa 40 minuti, un valore che nella pratica richiedeva soste anticipate nelle case più estese: la S9 Scientist elimina questo limite in modo netto.

App Tineco e sensore iLoop: le funzioni smart della S9 Scientist

La S9 Scientist si connette all’app Tineco tramite Smart App Integration, che aggiunge un livello di personalizzazione alla gestione del prodotto oltre ciò che è direttamente accessibile dai comandi fisici. Le quattro modalità disponibili sono Auto, Max, Aspirazione e Quiet, ma non tutte sono ugualmente personalizzabili.

Le modalità Max e Aspirazione permettono di regolare la potenza direttamente dall’app, scegliendo tra 120 W e 150 W. La modalità Aspirazione consente anche di gestire il volume dello spruzzo d’acqua, risultando utile quando si lavora su superfici che richiedono meno umidità o quando si vuole aspirare a secco senza attivare il circuito dell’acqua. Le modalità Auto e Quiet, invece, mantengono impostazioni predefinite che non è possibile modificare: la prima gestisce autonomamente potenza e flusso d’acqua tramite il sensore iLoop, la seconda abbassa intensità e rumorosità per l’uso in ambienti silenziosi.

L’app permette anche di accedere allo storico delle pulizie, utile per tenere traccia della frequenza di utilizzo e monitorare nel tempo le sessioni completate. Non è una funzione essenziale, ma per chi gestisce la pulizia della casa in modo strutturato rappresenta un riferimento pratico.

I due display fisici, il Pixel Light Display con cromatismi dinamici e il Thumb Screen, offrono un feedback immediato senza dover consultare lo smartphone: il colore degli indicatori cambia in base alla modalità attiva e al livello di sporco rilevato dal sensore, rendendo leggibile lo stato del prodotto con un solo sguardo anche durante il movimento. In questo senso, i comandi smart si integrano nell’uso quotidiano senza richiedere una dipendenza costante dall’app per le operazioni ordinarie.

Quanto costa Tineco FLOOR ONE S9 Scientist e conviene comprarla?

A 799 euro, la Tineco FLOOR ONE S9 Scientist si posiziona nella fascia premium delle lavapavimenti smart, un segmento in cui la differenza tra i modelli non si gioca più sulle prestazioni di base ma sulle tecnologie specifiche che ciascuno porta in dote. Rispetto alla S7 Pro, che oggi si trova a circa 569 euro, il salto di prezzo si giustifica con il lay-flat a 180 gradi, il raschietto StreakFree mobile, il FlashDry ad alta temperatura, l’autonomia quasi raddoppiata e il sistema SmoothDrive con trazione assistita: si tratta di aggiornamenti che cambiano concretamente l’esperienza d’uso, non solo la scheda tecnica.

All’interno della serie S9, la scelta è invece più sfumata. La S9 Master, disponibile a prezzi variabili in promozione, introduce il lavaggio con acqua riscaldata internamente, che in modalità Heat porta il flusso a circa 52 °C sciogliendo più efficacemente lo sporco grasso, una funzione utile soprattutto in cucina, approfondita nella nostra recensione Tineco Floor One S9 Master.

La S9 Artist Steam e Steam Pro portano invece il vapore fino a 160 gradi per una disinfezione profonda senza detergenti chimici. La S9 Scientist non ha né l’acqua calda né il vapore: la sua forza pulente si affida al getto HydroBurst ad alta pressione e alla meccanica del rullo, risultando eccellente per lo sporco quotidiano, le macchie secche e le tracce umide, ma meno indicata per chi ha necessità specifiche di igienizzazione termica o di contrasto al grasso accumulato.

Il risultato estetico sul pavimento, invece, è quello su cui la S9 Scientist non ha rivali all’interno della gamma: nessun altro modello della serie dispone del raschietto StreakFree nella sua versione dinamica, e la differenza si vede sul pavimento.

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist vs S9 Master e S9 Artist Steam Pro: le differenze

La Tineco FLOOR ONE S9 Scientist si posiziona come uno dei modelli più completi della gamma FLOOR ONE S9, puntando su pulizia intelligente, asciugatura senza aloni e buona autonomia. Per capire meglio dove si colloca, l’abbiamo confrontata con due alternative della stessa famiglia: la FLOOR ONE S9 Master, più orientata al lavaggio con acqua calda, e la FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, che aggiunge invece la pulizia a vapore.

Caratteristica Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Tineco FLOOR ONE S9 Master Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro Posizionamento Modello top gamma orientato a pulizia intelligente, asciugatura anti-alone e manovrabilità avanzata Modello premium focalizzato sul lavaggio con acqua calda e sulla rimozione dello sporco ostinato Modello premium pensato per chi cerca anche la pulizia a vapore Tecnologie principali StreakFree, DualBlock Anti-Tangle, HydroBurst StreakFree, ThermoBlast, lavaggio continuo ad acqua calda ReverseScrub, FlashDry, DualBlock Anti-Tangle, HyperSteam Aspirazione 22.000 Pa 23.000 Pa 22.000 Pa Lavaggio caldo / vapore Non usa il vapore; sfrutta HydroBurst con getto d’acqua ad alta pressione per le macchie ostinate Lavaggio ad acqua calda con tecnologia ThermoBlast Vapore HyperSteam fino a 160 °C Funzione anti-alone Raschietto StreakFree intelligente, pensato per ridurre l’acqua residua durante il movimento all’indietro Raschietto StreakFree per migliorare l’asciugatura e ridurre gli aloni Non è il focus principale del modello, più orientato alla pulizia a vapore Rimozione dello sporco ostinato HydroBurst, con getto ad alta pressione per ammorbidire lo sporco secco prima del passaggio del rullo ThermoBlast, con getto localizzato di acqua calda HyperSteam e ReverseScrub, con vapore e movimento inverso del rullo Autonomia Fino a 80 minuti Fino a 65 minuti Fino a 90 minuti in modalità Quiet, 75 minuti in Auto e 30 minuti in Steam Design reclinabile Lay-flat a 180°, con corpo basso per passare sotto i mobili Lay-flat a 180°, con spessore di circa 9,9 cm Design lay-flat, con altezza di circa 12,85 cm Manovrabilità SmoothDrive, rilevamento direzionale e rotazione fino a 90° Autopropulsione e buona maneggevolezza durante l’uso quotidiano Self-traction a 360° e design girevole Sistema anti-groviglio DualBlock Anti-Tangle Non indicato come caratteristica principale DualBlock Anti-Tangle Pulizia dei bordi Su tre lati Su tre lati Su tre lati Display e feedback Pixel Light Display, Thumb Screen e tecnologia iLoop per regolare automaticamente acqua e potenza Display LED e illuminazione frontale per evidenziare lo sporco Display LCD con modalità Auto, Max, Steam e Suction Serbatoio acqua pulita Dato non chiaramente indicato nelle specifiche disponibili 0,85 litri 0,88 litri Serbatoio acqua sporca Dato non chiaramente indicato nelle specifiche disponibili 0,7 litri 0,75 litri Autopulizia e asciugatura rullo FlashDry a 85 °C, con asciugatura rapida del rullo FlashDry a 85 °C, con asciugatura rapida in circa 5 minuti FlashDry a 85 °C, con asciugatura rapida in circa 5 minuti Peso Circa 5,95 kg Circa 5 kg Dato non chiaramente indicato nelle specifiche disponibili Prezzo indicativo Circa 799 euro al lancio Circa 699 euro di listino Variabile in base al mercato e alle offerte disponibili

In sintesi, la FLOOR ONE S9 Scientist è il modello più interessante per chi cerca un lavapavimenti smart completo, con particolare attenzione ad asciugatura, gestione automatica dello sporco e praticità d’uso. La S9 Master resta una valida alternativa per chi preferisce il lavaggio con acqua calda, mentre la S9 Artist Steam Pro è la scelta più adatta a chi vuole anche la forza igienizzante del vapore.

A chi lo consigliamo

La S9 Scientist è la scelta giusta per chi vive in una casa con pavimenti duri estesi, ha arredi bassi difficili da pulire con le lavapavimenti tradizionali e cerca un risultato visivo impeccabile senza aloni o strisce residue. La trazione assistita e lo snodo a 360 gradi la rendono particolarmente adatta a chi fatica con i movimenti ripetitivi o gestisce spazi articolati con molti ostacoli. L’autonomia da 60 minuti in modalità Auto copre senza interruzioni planimetrie generose, e il sistema FlashDry con SilentDry rende la manutenzione post-pulizia concreta e non invasiva.

Chi invece ha una cucina molto utilizzata con accumuli di grasso, o chi cerca una funzione di igienizzazione termica profonda, troverà più valore nella S9 Master o nella S9 Artist Steam. Se invece siete ancora in fase di orientamento sulla categoria e volete un quadro completo prima di scegliere, la nostra guida alle migliori scope lavapavimenti offre un confronto aggiornato tra i principali modelli disponibili sul mercato.

Le lavapavimenti Tineco aspirano e lavano in una sola passata, gestendo automaticamente acqua pulita e sporca, e si distinguono per le tecnologie smart integrate come sensori che rilevano automaticamente lo sporco, sistemi di autopulizia e display che guidano passo dopo passo. A 799 euro, la S9 Scientist è un prodotto solido, con differenziali reali rispetto alla generazione precedente e un equilibrio tra manovrabilità, resa estetica e autonomia poco comune in questa fascia.

L’assenza del dosatore automatico del detergente e la capacità dei serbatoi sono i soli aspetti da considerare prima dell’acquisto, soprattutto per le abitazioni più grandi.

Pro: Raschietto StreakFree dinamico



Design lay-flat a 180° con spessore di 11 cm



Trazione SmoothDrive a 360°



Autonomia da 60 minuti in modalità Auto



FlashDry a 85°C con modalità SilentDry



Backtrack Water Erasure Contro: Nessun riscaldamento dell'acqua né vapore



Nessun dosatore automatico del detergente



Serbatoi di capacità nella media