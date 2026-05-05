Mentre cresce l’attesa per uno dei titoli più ambiziosi e chiacchierati degli ultimi anni, emergono nuovi dettagli sulla strategia di lancio di GTA VI, destinato (salvo ulteriori cambi di programma) a debuttare entro la fine del 2026. Tuttavia, come molti di voi avranno già notato, tra le piattaforme ufficialmente annunciate manca ancora una volta il PC, una scelta che continua a far discutere e che ora trova una spiegazione direttamente dai vertici aziendali.

Secondo Take-Two gli utenti console sono il pubblico principale di GTA VI

Nel corso di una recente intervista, Strauss Zelnik, CEO di Take-Two Interactive, ha chiarito come la decisione di concentrarsi inizialmente su Sony e Microsoft (con le rispettive piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series X|S) non sia affatto casuale, ma rientri in una strategia ben precisa e, per certi versi, consolidata nel tempo.

Secondo Zelink infatti, Rockstar Games ha storicamente scelto di partire dalle console per le sue produzioni più importanti, soprattutto quando si tratta di lanci di grande portata come quello di GTA VI. Il motivo è legato alla necessità di soddisfare in primo luogo quello che viene definito il pubblico principale, ovvero la base utenti più ampia e immediatamente rilevante in termini di impatto commerciale.

L’idea, in sostanza, è piuttosto chiara: se il prodotto riesce a convincere e coinvolgere pienamente il pubblico console, allora diventa più semplice espandere il successo anche verso altri segmenti, compresi ovviamente gli utenti PC.

Queste dichiarazioni risultano particolarmente interessanti se messe a confronto con un dato sottolineato dallo stesso CEO. Quando Zelnik iniziò la sua esperienza in azienda, nel 2007, le vendite su PC rappresentavano appena il 5% del totale dei titoli pubblicati da Take-Two; oggi invece, la situazione è profondamente cambiata, con le versioni PC che possono arrivare a coprire fino al 45-50% delle vendite complessive.

Un’evoluzione significativa che, com’è facile intuire, rende la mancata presenza di GTA VI su PC al lancio ancora più curiosa, nonché per certi versi controintuitiva. Eppure, nonostante questa crescita evidente, la priorità resta quella di garantire un debutto solido e ottimizzato sulle console di attuale generazione.

Una domanda che molti di voi probabilmente si staranno ponendo riguarda il futuro della versione PC, su questo punto Zelnik è stato volutamente evasivo, non ha confermato esplicitamente che il gioco sia in sviluppo per questa piattaforma, lasciando la questione in sospeso.

Allo stesso tempo, non ha neanche escluso la possibilità di un arrivo successivo, limitandosi a un generico vedremo come andrà a finire; una risposta che, di fatto, lascia aperta la porta a diversi scenari, incluso quello, già visto in passato con altri capitoli della serie, di un lancio posticipato su PC.

Se le tempistiche attuali verranno rispettate, GTA VI dovrebbe debuttare il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con aspettative altissime sia in termini di vendite che di impatto mediatico.

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la strategia completa nel medio periodo, il pubblico PC dovrà pazientare ancora a lungo oppure Rockstar sorprenderà tutti con un annuncio a ridosso del lancio?