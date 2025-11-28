Il presunto video leak di quello che sembrava un gameplay di GTA VI che negli ultimi giorni aveva infiammato i social si è rivelato un falso realizzato con l’intelligenza artificiale, un classico deepfake.

Il video, pubblicato prima su TikTok e poi su X da un utente noto come “Zap Actu GTA6”, ha raccolto milioni di visualizzazioni in poche ore stimolando migliaia di discussioni e speculazioni, salvo poi essere smentito dallo stesso autore, che ha ammesso di aver creato il deepfake come parte di un “esperimento sociale”. Scopriamo i dettagli di questa vicenda dal retrogusto amaro.

Il finto video virale di GTA VI che ha ingannato milioni di utenti

Come saprete, la community di Grand Theft Auto vive da mesi in una condizione di attesa febbrile, spasmodica, al limite della disperazione. Dopo anni di silenzio da parte di Rockstar Games e con l’uscita di GTA VI , nuovamente rimandata, fissata per il 19 novembre 2026, ogni presunto indizio diventa un evento, un’occasione per mettere gli occhi sul nuovo titolo della serie videoludica più amata e famosa di sempre.

In questo contesto di hype e fame di informazioni, il video di “Zap Actu GTA6” è apparso come la tempesta perfetta in quanto mostrava la protagonista Lucia muoversi in un mondo aperto ricco di dettagli, con meteo dinamico, NPC realistici e grafica fotorealistica, apparentemente superiore a qualsiasi materiale ufficiale diffuso finora.

Nel giro di 24 ore, il filmato ha superato le 8 milioni di visualizzazioni su X, alimentando discussioni, analisi fotogramma per fotogramma e teorie di ogni tipo. Ma la verità è arrivata poco dopo, dallo stesso autore.

La smentita dell’autore del video e le reazioni della community

Messo alle strette dalle verifiche della community, l’utente ha confessato che il video non proveniva da alcuna build reale di GTA VI, ma era interamente generato tramite modelli di intelligenza artificiale. In un post pubblicato sul suo profilo, “Zap Actu GTA6” ha ammesso di aver creato un deepfake “per dimostrare quanto facilmente, nel 2025, un contenuto AI possa essere scambiato per autentico”.

Ha definito l’iniziativa “a big joke”, ovvero una “grande burla” e un modo per stimolare la riflessione sul confine sempre più sottile tra realtà e simulazione digitale. Ha inoltre dichiarato di non aspettarsi un simile clamore mediatico, aggiungendo che non era sua intenzione trarre profitto dal video.

📢 OFFICIAL STATEMENT – CLARIFICATION & APOLOGY ( Fake leaked video of GTA 6) Following the content recently shared on this account, I would like to provide a clear and transparent clarification. I sincerely apologize to anyone who may have felt disappointed, frustrated or… — Zap Actu GTA6 (@zapactugta6) November 27, 2025

Tuttavia, come ha astutamente osservato il portale Kotaku, il suo account su X soddisfa i criteri per la monetizzazione dei contenuti, un dettaglio che mina le motivazioni etiche dietro uno scherzo di cattivo gusto che, di fatto, ha tratto profitto per il proprio tornaconto dall’attesa spasmodica attorno a GTA VI.

La vicenda ha diviso la community. Molti utenti hanno espresso irritazione per la presa in giro, accusando il presunto “esperimento sociale” di essere solo un tentativo di generare visibilità e guadagni. Altri hanno colto il punto sollevato dal creatore sulla difficoltà crescente nel distinguere il reale dal generato artificialmente.

Non sono mancate, però, perplessità sulla sincerità dell’autore. L’account “Zap Actu GTA6” pubblica da anni aggiornamenti e indiscrezioni legate al franchise, e in molti trovano poco credibile che non prevedesse la viralità del suo contenuto considerando l’esperienza ormai accumulata nel settore.

Nonostante quello che voglia far credere l’autore, è indubbio che la storia di questo falso leak sia anche un sintomo della fame di informazioni che circonda GTA 6, una fame che cresce a ogni trailer e posticipo della data di uscita. In questo contesto è inevitabile che alcuni attori scelgano di sfruttare la cosa a loro favore.

Nel caso di GTA VI, un titolo atteso da oltre un decennio, la combinazione tra aspettativa mai vista prima e credulità collettiva ha reso il terreno perfetto per un inganno di massa.

A conclusione della questione, il video è stato infine rimosso dalle piattaforme, ma il suo impatto resta. Se da un lato ha ricordato ai fan l’importanza di verificare le fonti, dall’altro ha dimostrato quanto sia facile, oggi, manipolare la percezione del pubblico attraverso l’IA, soprattutto nel mondo dei videogiochi, dove l’attesa è spesso carica di emozioni e sentimenti viscerali che possono offuscare le abilità di distinguere l’hype dalla realtà.