Ancora tanti mesi ci separano dall’attesissima ultima fatica di Rockstar Games, Grand Theft Auto VI, il cui lancio sui mercati di tutto il mondo è previsto (dopo non pochi rinvii) per il prossimo 26 maggio 2026. Nel frattempo, nuovi leak suggerirebbero enormi passi in avanti per la fisica dell’acqua, all’interno del motore di gioco: scopriamone insieme tutti i dettagli.

GTA VI: fisica dell’acqua mai vista prima?

Stando a quanto dichiarato da VGT Gaming News, la stessa Rockstar Games avrebbe affidato la realizzazione della fisica dell’acqua ad un team composto da ben 20 ingegneri. Per l’occasione, le attività relative all’acqua non si limiteranno solo al surf, bensì andranno a comprendere anche uragani e inondazioni, rendendo così ancor più realistico l’intero mondo di gioco.

Il budget messo a disposizione per il miglioramento della fisica dell’acqua sarebbe compreso rispettivamente tra i 200 e i 300 milioni di dollari, una cifra di tutto rispetto se paragonata ad altre produzioni di videogiochi più recenti e ben più modeste. Stando ad alcune stime, il budget complessivo per la realizzazione di GTA VI sarà pari a circa un miliardo di dollari, con un ritorno previsto che si attesterebbe sui 7,6 miliardi di dollari entro due mesi dall’uscita.

Secondo alcune indiscrezioni passate, ricordiamo che il nuovo titolo free-roaming di Rockstar Games potrebbe avere un prezzo di lancio piuttosto proibitivo, pari a oltre 90 euro, superando così anche il recente Mario Kart World uscito su Nintendo Switch 2. Come sempre vi ricordiamo che si tratta di informazioni che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice stessa.

Vi ricordiamo che GTA VI sarà disponibile a partire dal 26 maggio rispettivamente per PlayStation 5 e Xbox Series X, con un’uscita per PC attesa verosimilmente nei mesi successivi al lancio su console. Non ci resta che attendere ulteriori delucidazioni a riguardo direttamente da Rockstar Games, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.