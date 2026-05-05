Negli ultimi mesi il tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito militare è diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico e industriale, con prese di posizione sempre più nette da parte di lavoratori e investitori. Proprio in questo contesto si inserisce una vicenda particolarmente significativa: i dipendenti britannici di Google DeepMind hanno infatti votato per la sindacalizzazione, una scelta che, come spesso accade in questi casi, affonda le sue radici in motivazioni ben più ampie rispetto alle sole condizioni lavorative.

Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe stata influenzata in maniera decisiva dalle recenti notizie relative a un accordo tra Google e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Pentagono), annunciato proprio nei giorni scorsi e destinato ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle operazioni militari statunitensi.

Una scelta maturata nel tempo (ma accelerata dagli ultimi eventi)

Alcuni dei lavoratori coinvolti, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno spiegato come le preoccupazioni legate all’utilizzo dell’IA per scopi militari o di sorveglianza non siano affatto nuove, ma abbiano subito un’accelerazione dopo le recenti evoluzioni geopolitiche e industriali. Tra i fattori citati troviamo, ad esempio, le tensioni internazionali (tra cui riferimenti alla guerre in Iran) e le dinamiche tra aziende IA e governo statunitense, inclusi i contrasti con Anthropic.

Non si tratta dunque di un episodio isolato, bensì dell’ennesimo capitolo di un rapporto sempre più complesso tra big tech e settore militare, che molti dipendenti faticano ad accettare, soprattutto quando il loro lavoro contribuisce direttamente allo sviluppo di tecnologie sensibili.

Il ruolo dell’accordo con il Pentagono

Entrando più nel dettaglio, l’accordo siglato dal Pentagono coinvolge diverse aziende leader nel settore, tra cui oltre a Google anche OpenAI, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA e SpaceX, e punta a rafforzare le capacità decisionali dell’esercito attraverso sistemi avanzati di intelligenza artificiale.

Come spesso accade in questi casi, non è del tutto chiaro come tali tecnologie verranno impiegate nel concreto, nonostante la presenza di clausole che escludano (almeno formalmente) l’uso per sorveglianza di massa interna o armi autonome senza supervisione umana. Tuttavia, un aspetto particolarmente rilevante è che le aziende coinvolte, inclusa Google, non avrebbero un reale potere di veto sull’utilizzo finale delle loro soluzioni, ed è proprio questo punto ad aver alimentato ulteriormente le preoccupazioni interne.

Le richieste dei lavoratori

I dipendenti britannici hanno quindi richiesto il riconoscimento ufficiale dei sindacati Communication Workers Union e Unite the Union, con l’obbiettivo di ottenere maggiore voce in capitolo sulle scelte aziendali.

Le richieste avanzate sono piuttosto chiare e riflettono un’esigenza etica sempre più diffusa nel settore:

evitare lo sviluppo di tecnologie progettate per causare danni alle persone

istituire un organismo indipendente di supervisione etica

garantire ai lavoratori il diritto di rifiutare progetti per motivi morali

In caso di mancato ascolto, i lavoratori starebbero già valutando forme di protesta più incisive, inclusi i cosiddetti scioperi della ricerca; si tratta, in sostanza, di un rallentamento mirato dello sviluppo di prodotti chiave, come Gemini, che potrebbe avere ripercussioni concrete sull’evoluzione delle tecnologie IA di Google.

Un malcontento che arriva da lontano

Come molti di voi ricorderanno, non è certo la prima volta che i dipendenti Google si oppongono a progetti con implicazioni militari, già nel 2018, con il caso Project Maven, l’azienda era stata costretta a fare un passo indietro dopo forti pressioni interne.

Negli anni successivi tuttavia, la posizione di Google è cambiata, anche alla luce della crescente competizione globale nel campo dell’IA, arrivando progressivamente ad abbandonare alcune delle restrizioni inizialmente promesse.

A ciò si aggiungono ulteriori tensioni legate, ad esempio, al Progetto Nimbus e al coinvolgimento dell’azienda in contesti geopolitici delicati, come il conflitto a Gaza, temi che hanno contribuito ad alimentare il malcontento interno.

Una questione destinata a far discutere ancora

Insomma, la sindacalizzazione dei dipendenti Google DeepMind nel Regno Unito rappresenta un segnale forte, che potrebbe avere conseguenze ben oltre i confini dell’azienda stessa. Da un lato, evidenzia come il tema dell’etica nell’intelligenza artificiale sia tutt’altro che risolto, dall’altro apre scenari interessanti sul futuro rapporto tra lavoratori tech e grandi aziende.

Resta ora da capire quale sarà la risposta di Google e, soprattutto, se questo movimento riuscirà davvero a influenzare le strategie dell’azienda nel medio-lungo periodo; gli sviluppi non saranno immediati, ma è evidente che qualcosa, nel settore, si sta muovendo in modo sempre più deciso.