Il settore dell’intelligenza artificiale continua a muoversi a ritmi estremamente sostenuti e, come molti di voi avranno notato negli ultimi mesi, le cifre in gioco stanno raggiungendo livelli sempre più difficili da ignorare, sia per gli investitori sia per i diretti concorrenti. In questo contesto si inseriscono le ultime indiscrezioni su Anthropic, società nota per lo sviluppo dell’assistente Claude, che potrebbe essere protagonista di uno dei round di finanziamento più importanti mai visti nel settore tech.

Secondo diverse fonti vicine alla questione, l’azienda avrebbe ricevuto più offerte preliminari per raccogliere capitali fino a circa 50 miliardi di dollari, con una valutazione che oscillerebbe tra gli 850 e i 900 miliardi di dollari (numeri che, se confermati, rappresenterebbero un ulteriore salto in avanti rispetto alle già ambiziose stime circolate nelle scorse settimane). Una crescita dunque che appare tanto rapida quanto significativa, soprattutto se si considera che appena a febbraio la valutazione della società si attestava introno ai 380 miliardi.

Una crescita che non accenna a rallentare per Anthropic

Uno degli elementi che sta alimentando questo forte interesse da parte degli investitori è senza dubbio la crescita del fatturato, Anthropic avrebbe infatti superato i 30 miliardi di dollari di ricavi annuali, con alcune stime interne che parlano addirittura di circa 40 miliardi attuali (un incremento notevole rispetto ai circa 9 miliardi registrati alla fine del 2025).

Numeri che come spesso accade in questi casi, non solo raccontano il presente dell’azienda, ma contribuiscono a delineare le prospettive future: gran parte dei ricavi deriverebbe infatti dalle soluzioni legate alla programmazione basata sull’IA, in particolare tramite piattaforme come Claude Code e Cowork, strumenti che stanno progressivamente trovando spazio in ambiti sempre più ampi.

Non sorprende quindi che la domanda degli investitori sia sorprendentemente elevata, al punto che, stando a quanto riportato, alcuni grandi attori istituzionali sarebbero ancora in attesa di riuscire anche solo a incontrare il CFO Krishna Rao per discutere un possibile ingresso nel round (un segnale piuttosto chiaro del livello di competizione per partecipare all’operazione).

Alcune fonti indicano inoltre che questo potrebbe rappresentare l’ultimo grande round di finanziamento privato prima di una potenziale quotazione in borsa, anche se, come sempre in questi casi, non è ancora chiaro quando e in che forme potrebbe concretizzarsi una eventuale IPO.

La decisione definitiva dovrebbe arrivare nel corso di una riunione del consiglio prevista per il mese di maggio, momento in cui Anthropic sarà chiamata a scegliere se accettare le condizioni proposte e, soprattutto, quale valutazione considerare come riferimento.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda il confronto con OpenAI, che rappresenta oggi uno dei principali punti di riferimento nel settore; sempre a febbraio infatti, OpenAI ha chiuso un round record da 122 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione post-money di circa 852 miliardi.

Se Anthropic dovesse davvero chiudere un nuovo round alle cifre attualmente ipotizzate, non solo raddoppierebbe la propria valutazione in pochissimo tempo, ma arriverebbe anche a eguagliare, o addirittura superare, quella del suo principale concorrente, rendendo la competizione nel mondo dell’intelligenza artificiale ancora più serrata.

Come spesso accade quando si parla di indiscrezioni di questo tipo, è bene sottolineare che al momento non ci sono conferme ufficiali (la stessa Anthropic ha rifiutato di commentare), e che diversi dettagli, dalla valutazione finale alla dimensione effettiva del round, potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

Ciò che appare evidente tuttavia, è che il mercato continua a puntare con decisione sull’intelligenza artificiale e sulle aziende che stanno riuscendo a trasformarla in prodotti e servizi concreti; proprio per questo motivo, sarà interessante capire come evolverà la situazione nei prossimi mesi e se davvero Anthropic riuscirà a compiere questo ulteriore, ambizioso salto in avanti.