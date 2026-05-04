I vari colossi che offrono servizi di intelligenza artificiale sono costantemente al lavoro per migliorare le rispettive piattaforme e garantire agli utenti un’esperienza via via più completa e accattivante, anche per tenere testa alle aziende della concorrenza.

Ciò riguarda ovviamente pure OpenAI, che ha arricchito la sua app Codex di una funzionalità che dovrebbe rendere il Vibe Coding un po’ più “adorabile”: il colosso statunitense, infatti, ha introdotto degli animali domestici generati dall’IA nel suo strumento di interazione studiato per aiutare nella programmazione.

OpenAI lancia una nuova funzione in Codex

I nuovi animali generati dall’IA non hanno il compito di scrivere codice, fungendo invece da overlay fluttuante che può mostrare agli utenti su cosa sta lavorando Codex, avvisarli quando l’app ha completato una determinata attività o se è necessario un input.

Inoltre, la nuova funzionalità consente agli sviluppatori di visualizzare il thread attivo di Codex, senza la necessità di uscire dall’app attualmente aperta.

Sono disponibili otto animali domestici predefiniti tra cui scegliere ma è anche possibile generarne di propri con l’aiuto dell’intelligenza artificiale tramite il comando “/hatch”. Gli utenti possono attivare o disattivare questo simpatico assistente digitando il comando “/pet” nell’app Codex, che alla fine dello scorso mese si è anche arricchita della funzionalità Chronicle (almeno nella versione per macOS).

Gli animali domestici sono già disponibili nelle versioni di Codex per dispositivi Windows e macOS e per un periodo limitato OpenAI offre anche 30 giorni di ChatGPT Pro gratuiti ai creatori dei 10 animali generati più apprezzati.

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Per ulteriori informazioni sulla nuova funzione vi rimandiamo al sito di OpenAI dedicato a Codex (lo trovate seguendo questo link).