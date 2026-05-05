Atteso da molti, il nuovo Apple MacBook Air 15” con chip M5 si presenta sul mercato come un punto di riferimento per prestazioni e design. Se il prezzo di listino vi ha fatto esitare, l’offerta di oggi su Amazon potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando. Il modello con 16GB di RAM e 512GB di SSD nella raffinata colorazione Mezzanotte scende a un prezzo decisamente interessante, rendendo più accessibile una macchina pensata per il futuro dell’intelligenza artificiale e della produttività. Si tratta di un’opportunità da non sottovalutare per chiunque cerchi un dispositivo potente, portatile e con una longevità garantita. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini della promozione.

Apple MacBook Air 15 M5: potenza e intelligenza in un design iconico

Apple MacBook Air 15” con chip M5 non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale. Il cuore pulsante del sistema è il nuovo chip Apple M5, una CPU a 10 core (con 4 super core per le massime prestazioni e 6 efficiency core per l’ottimizzazione energetica) affiancata da una GPU a 10 core con accelerazione hardware per il ray tracing. Questa architettura è stata specificamente progettata per gestire carichi di lavoro complessi e, soprattutto, per eccellere nelle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, garantendo una reattività senza precedenti.

Il display è un pannello Liquid Retina da 15,3 pollici con una risoluzione di 2880 x 1864 pixel e 500 nits di luminosità, capace di restituire colori vividi e dettagli nitidi, ideale per professionisti della fotografia e del video editing. La dotazione di memoria è solida, con 16GB di memoria unificata che assicura un multitasking fluido anche con software esigenti e 512GB di archiviazione su SSD ultra-veloce.

Nonostante la potenza, il design rimane fedele alla filosofia Air: sottile, leggero (solo 1,51 kg) e costruito con materiali premium. La connettività è al vertice della tecnologia attuale, con il supporto a Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Di seguito un riepilogo delle specifiche chiave:

Processore: Apple M5 con CPU 10-core e GPU 10-core

Apple M5 con CPU 10-core e GPU 10-core Memoria: 16 GB di memoria unificata

16 GB di memoria unificata Archiviazione: 512 GB SSD

512 GB SSD Display: 15,3″ Liquid Retina, 2880×1864 pixel

15,3″ Liquid Retina, 2880×1864 pixel Porte: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), porta MagSafe 3, jack audio da 3,5 mm

2x Thunderbolt 4 (USB-C), porta MagSafe 3, jack audio da 3,5 mm Webcam: Fotocamera a 12 MP con Center Stage

Fotocamera a 12 MP con Center Stage Audio: Sistema a 6 altoparlanti

Sistema a 6 altoparlanti Batteria: Fino a 18 ore di autonomia

Fino a 18 ore di autonomia Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Il comparto audio-video è completato da una webcam a 12 megapixel con tecnologia Center Stage e da un sistema a sei altoparlanti, che garantiscono un’esperienza immersiva sia durante le videochiamate che nella fruizione di contenuti multimediali. L’incredibile autonomia, che raggiunge le 18 ore, permette di lavorare un’intera giornata senza la necessità di avere un caricabatterie a portata di mano.

L’offerta da cogliere al volo su Amazon

Questa interessante promozione riguarda la configurazione del MacBook Air 15” con chip M5, 16GB di memoria unificata, 512GB di SSD nella colorazione Mezzanotte. Il dispositivo, normalmente venduto a un prezzo di listino di 1.549 €, è oggi disponibile su Amazon a soli 1.449 €.

Si tratta di un risparmio netto di 100 €, corrispondente a uno sconto del 6% sul prezzo originale. Sebbene la percentuale possa non sembrare altissima, uno sconto di questa entità su un prodotto Apple appena lanciato sul mercato è un evento piuttosto raro e rappresenta un’ottima occasione per acquistarlo a un prezzo più vantaggioso. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce una spedizione rapida e affidabile, oltre a un eccellente servizio di assistenza post-vendita. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte e il prezzo potrebbe subire variazioni, per cui il consiglio è di approfittarne il prima possibile se si è interessati al prodotto.

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