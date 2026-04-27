Se siete tra i sostenitori delle schede video a marchio Intel come la Arc B580, le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore non sono proprio incoraggianti dal punto di vista delle novità. Voci di corridoio infatti, suggeriscono un possibile cambio di rotta nella roadmap GPU del produttore statunitense, una notizia che non ci fa particolarmente piacere, soprattutto visti i risultati ottenuti da Arc Battlemage sul versante prestazioni/prezzo.

Al contempo, i risultati finanziari del primo trimestre 2026 condivisi da Intel, raccontano una situazione complessivamente positiva per l’azienda di Santa Clara. Da un lato, infatti, si parla della possibile cancellazione delle GPU desktop basate su architettura Xe3 Celestial, dall’altro invece i conti evidenziano una crescita sostenuta soprattutto nei segmenti legati all’Intelligenza Artificiale con particolare enfasi sul reparto CPU.

GPU Intel Arc Xe3 Celestial: indiscrezioni sulla possibile cancellazione

Secondo quanto riportato da diverse fonti, la famiglia di schede video gaming basata su architettura Xe3P, conosciuta come Celestial, potrebbe non arrivare mai sul mercato desktop. Le informazioni parlano di una cancellazione delle varianti GPU dedicate al gaming, con il progetto che sarebbe stato ridimensionato o “spostato” verso altri ambiti.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte di Intel, ma i report indicano che lo sviluppo delle GPU dedicate di fascia consumer potrebbe essere stato interrotto internamente, almeno per quanto riguarda questa generazione. Resta da capire se alcune tecnologie o componenti della piattaforma Xe3 verranno riutilizzati in altri prodotti, come soluzioni integrate o acceleratori destinati a carichi specifici.

Questo scenario si inserisce in un percorso già complesso per la divisione grafica dell’azienda americana. Dopo il debutto con Intel Arc Alchemist e il successivo sviluppo della generazione Intel Arc Battlemage, il progetto Celestial rappresentava il passo successivo nel consolidamento della presenza nel mercato delle GPU per sistemi desktop (un peccato quindi dal punto di vista dell’utente finale).

Le indiscrezioni suggeriscono inoltre che la roadmap futura potrebbe concentrarsi su architetture successive, come Intel Xe4 Druid prevista indicativamente per il 2027, seguita da una generazione ancora successiva attesa nel 2028; tuttavia, anche per queste piattaforme restano interrogativi sulla presenza di modelli dedicati al mondo gaming desktop.

Il quadro resta quindi in evoluzione; da una parte emerge la possibilità di un ridimensionamento dell’offerta nel settore GPU consumer, dall’altra non è escluso che l’azienda stia riorganizzando le proprie priorità tecnologiche, con un maggiore focus su segmenti come AI, datacenter e soluzioni integrate (al pari dei competitor per intenderci).

Risultati finanziari Q1 2026: crescita trainata da AI e datacenter

Sul fronte finanziario, Intel ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati definiti solidi, mostrando segnali di crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato si è attestato intorno ai 12,7 miliardi di dollari, accompagnato da un miglioramento della redditività complessiva.

Uno dei contributi principali arriva dal segmento datacenter e AI, che continua a beneficiare della domanda crescente legata all’Intelligenza Artificiale e alle infrastrutture cloud. In questo contesto, le CPU destinate ai server stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante, affiancando o integrando le GPU in diversi carichi di lavoro.

La divisione Client Computing ha mostrato segnali di stabilizzazione e ripresa, sostenuto dall’adozione delle nuove piattaforme basate su architettura Core Ultra e da un progressivo rinnovo del parco PC (e qui Windows 10 ha aiutato sicuro). Anche in questo caso, l’integrazione di funzionalità legate all’AI rappresenta uno dei principali punti di interesse, senza escludere sostanzialmente il versante consumer.

Nel complesso, il trimestre evidenzia una fase di consolidamento per l’azienda, con risultati che riflettono una strategia sempre più orientata verso i segmenti ad alto rendimento come AI e datacenter. Un contesto che potrebbe contribuire a spiegare anche eventuali scelte più selettive su altri fronti, come quello delle schede grafiche e GPU dedicate al gaming; resta ora da capire come evolverà la roadmap nei prossimi mesi e quale sarà il ruolo effettivo delle future architetture grafiche all’interno della strategia Intel.

Tornando sull’argomento dei processori, a parte il segmento server, lato consumer Intel ha appena annunciato le soluzioni Core Ultra 200 Plus che, da un lato non stravolgono dal punto di vista tecnologico, dall’altro invece convincono per un rapporto costo/prestazioni che non si vedeva da tempo. Il tutto va considerato anche in un contesto dove il produttore sta preparando un ritorno in grande stile con la prossima generazione di CPU Nova Lake, candidata alla sfida decisiva con AMD e i Ryzen top di gamma della serie X3D.