A distanza di qualche settimana dall’evento, emergono nuovi dettagli su uno dei momenti più simbolici delle celebrazioni per il 50° anniversario di Apple: il concerto esclusivo di Paul McCartney tenutosi lo scorso 31 marzo all’interno dell’Apple Park. Un evento che, come molti di voi ricorderanno, era rimasto perlopiù chiuso al pubblico, con solo qualche breve video circolato online.

Tuttavia, è stato proprio McCartney a pubblicare un video dietro le quinte che permette di dare uno sguardo più approfondito non solo al concerto, ma anche all’intera giornata trascorsa dall’artista all’interno del campus.

Il concerto di Paul McCartney è stato un evento esclusivo per i dipendenti Apple

Il concerto si è svolto sul celebre palco arcobaleno di Apple Park, davanti a migliaia di dipendenti dell’azienda, in un contesto che, come spesso accade per questo tipo di celebrazioni, era chiaramente pensato come momento interno più che come spettacolo mediatico globale.

Nonostante alcuni spezzoni dell’esibizione siano circolati online già dal giorno stesso (soprattutto su piattaforme come YouTube), Apple ha scelto di non pubblicare alcun video ufficiale, rafforzando l’idea di un evento riservato alla propria community aziendale.

Il filmato condiviso da McCartney quindi, assume un valore ancora più interessante: offre infatti una prospettiva inedita su ciò che è accaduto dietro le quinte, mostrando momenti di preparazione, scorci del campus e dettagli della visita privata.

Uno degli aspetti più curiosi del video riguarda i ricordi personali dell’artista legati alla storia di Apple. Nel corso della visita, McCartney ha infatti ripercorso alcuni momenti chiave del suo rapporto con l’azienda, a partire da un episodio che molti appassionati potrebbero trovare particolarmente significativo.

Il cantante racconta infatti di quando Steve Jobs gli regalò uno dei primi iPhone, o come lo definisce lui con una certa ironia, un telefono Apple; un aneddoto che, al di là della semplicità apparente, testimonia il legame tra il mondo della musica e quello della tecnologia, un rapporto che Apple ha contribuito a trasformare profondamente nel corso degli anni.

Non manca poi un riferimento a un altro momento storico, l’arrivo del catalogo dei The Beatles su iTunes. In quell’occasione, Apple utilizzò una fotografia iconica della band, poco diffusa fino a quel momento, contribuendo a renderla improvvisamente familiare al grande pubblico.

Come sottolineato dallo stesso McCartney, si trattava di uno scatto che la band conosceva bene, ma che per molti utenti è apparso quasi come completamente nuovo, un dettaglio che racconta molto della capacità di Apple di reinterpretare contenuti esistenti e trasformarli in qualcosa di inedito.

Il video offre anche uno sguardo alla mostra allestita per il 50° anniversario all’interno dell’Apple Park, un percorso pensato per ripercorrere la storia dell’azienda e, allo stesso tempo, guardare alle sue prospettive future e, in effetti, questo evento rappresenta perfettamente il modo in cui Apple ama raccontarsi, un mix di nostalgia, celebrazione e visione, in cui passato e futuro si intrecciano continuamente.

Non ci resta che attendere per scoprire se, e quando, l’azienda deciderà di condividere ufficialmente altri contenuti legati al concerto; per il momento, gli utenti dovranno accontentarsi del dietro le quinte pubblicato da McCartney che, come spesso accade in questi casi, riesce comunque a restituire una visione autentica e per certi versi ancora più interessante dell’evento.