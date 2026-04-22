Il panorama degli abbonamenti legati all’intelligenza artificiale continua a evolversi, spesso in modo anche piuttosto rapido, e nelle ultime ore è emersa una novità che riguarda direttamente Anthropic e il suo assistente Claude: l’azienda avrebbe infatti avviato un test A/B che esclude la funzionalità Claude Code da una piccola percentuale di nuovi abbonati al piano Pro.

Si tratta, almeno per il momento, di un esperimento limitato, ma che potrebbe avere implicazioni ben più ampie nel prossimo futuro.

Claude Code di Anthropic sparisce (solo per alcuni) dal piano Pro

Secondo quanto emerso, Anthropic starebbe testando una versione del piano Pro priva di Claude Code per circa il 2% dei nuovi utenti; parliamo di una percentuale estremamente ridotta, scelta proprio per valutare l’impatto della modifica senza stravolgere l’esperienza complessiva della piattaforma.

Il cambiamento tuttavia, non è passato inosservato: diversi utenti hanno notato che, nella pagina dei piani tariffari di Claude, l‘opzione relativa a Claude Code risultava deselezionata per il piano Pro, suggerendo, almeno a livello visivo, che la funzionalità non sia più inclusa di default; in seguito però, la voce è tornata nuovamente disponibile nella relativa pagina.

Un dettaglio che, inizialmente, ha generato qualche dubbio, soprattutto considerando che Claude Code rappresenta uno degli strumenti più avanzati e apprezzati dell’intero ecosistema.

Come spesso accade in questi casi, è bene fare subito una precisazione: gli utenti già abbonati ai piani Pro e Max non subiranno alcuna modifica da questo test, e continueranno ad avere accesso a Claude Code senza limitazioni.

A chiarire la situazione è stato anche Amol Avasare, responsabile della crescita in Anthropic, che ha definito l’iniziativa come un semplice test A/B volto a raccogliere dati. L’obbiettivo, stando alle dichiarazioni, sarebbe quello di capire se la rimozione delle funzionalità possa contribuire a ridurre il carico sui server, un tema tutt’altro che secondario quando si parla di servizi IA sempre più complessi e diffusi.

Al di là delle rassicurazioni ufficiali, resta comunque un elemento che molti di voi hanno già notato: la modifica iniziale alla pagina dei prezzi potrebbe non essere solo un dettaglio temporaneo, ma il segnale di un possibile riposizionamento dell’offerta.

Non è infatti da escludere, anzi è uno scenario piuttosto plausibile, che Anthropic stia valutando una riorganizzazione dei propri piani, magari introducendo un livello intermedio tra la versione gratuita e quella Pro, con funzionalità ridotte (Claude Code incluso) e un prezzo più accessibile; una strategia che, in fondo, abbiamo già visto adottare da altre aziende del settore negli ultimi mesi.

In conclusione, siamo di fronte a un cambiamento che, almeno per ora, riguarda una fetta molto limitata di utenti, ma che potrebbe anticipare una trasformazione più ampia dell’offerta di Anthropic.

Come sempre in questi casi, sarà fondamentale capire come evolverà la situazione nelle prossime settimane; per il momento Claude Code resta disponibile per la maggior parte degli abbonati Pro, ma il fatto che Anthropic stia anche solo valutando un cambiamento di questo tipo è, senza dubbio, un segnale da non sottovalutare.