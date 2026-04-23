Il mercato dei televisori OLED sta attraversando un momento di forte dinamismo grazie alle recenti promozioni targate MediaWorld. Se state cercando il nero perfetto e un contrasto infinito, le offerte attuali coprono l’intera gamma 2025, dai modelli d’ingresso fino ai giganti da 83 pollici. La tecnologia OLED si conferma il punto di riferimento per chi non accetta compromessi sulla qualità d’immagine, grazie alla capacità dei pixel di auto-illuminarsi e spegnersi singolarmente. Che siate appassionati di cinema o videogiocatori alla ricerca di un refresh rate a 144Hz, la selezione di oggi offre soluzioni mirate per ogni tipologia di utente. Potete seguire tutte le evoluzioni dei prezzi e i cali lampo sui nostri canali Telegram indicati a fondo pagina.

Guida alla scelta: quale OLED 2025 fa per voi?

La scelta di un televisore OLED oggi non riguarda solo la dimensione del pannello, ma la potenza del processore AI e la gestione della luminosità massima. Ecco le principali differenze tra le serie in promozione.

1. LG Serie C5: L’ammiraglia evo con Processore α9 Gen8

La serie LG C5 rappresenta il cuore dell’offerta premium. Grazie alla tecnologia OLED evo e al nuovo Processore α9 Gen8 con AI, questi TV offrono una luminosità superiore rispetto ai modelli standard e una gestione dei colori certificata per una fedeltà cromatica al 100%. È la scelta consigliata per il gaming estremo, supportando il VRR fino a 144Hz su tutte e quattro le porte HDMI 2.1. Sia nel taglio compatto da 48 pollici che nel maestoso 65 pollici, la serie C5 garantisce l’esperienza più completa dell’ecosistema webOS.

2. Samsung S85F: La visione AI e lo schermo antiriflesso

Samsung risponde con il modello QE55S85F, che punta tutto sulla potenza del processore NQ4 AI Gen2. Questo televisore si distingue per l’ottima gestione dell’upscaling in 4K e per uno schermo con trattamento antiriflesso particolarmente efficace, ideale se la stanza è molto illuminata. Il sistema Object Tracking Sound (OTS Lite) sincronizza l’audio con l’azione a schermo, offrendo un coinvolgimento sonoro superiore senza ricorrere immediatamente a impianti esterni.

3. LG Serie B5 e Hisense A85Q: Il miglior rapporto qualità-prezzo

Per chi desidera la qualità OLED su grandi diagonali senza superare budget proibitivi, la serie LG B5 è la soluzione più equilibrata. Pur utilizzando il processore α8 Gen2, mantiene tutte le caratteristiche chiave come il supporto al Dolby Vision e il gaming a 120Hz. Interessante anche la proposta di Hisense con il modello 55A85Q, che si distingue per una costruzione solida in metallo e una gestione software affidabile, ideale per chi cerca concretezza e neri assoluti sotto la soglia dei 750 euro.

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Le offerte disponibili da MediaWorld

Di seguito trovate la lista completa dei televisori OLED attualmente in promozione. I link includono il tag aggiornato per garantirvi l’accesso diretto ai prezzi scontati.

Per avere questi prezzi, è necessario acquistare con carta MW Club (basta registrarsi e richiederla gratuitamente qualora non l’aveste)

In conclusione, la selezione di televisori OLED attualmente proposta da MediaWorld permette di scegliere tra l’avanguardia tecnologica della serie LG C5 e soluzioni più bilanciate ma altrettanto performanti. Vi consigliamo di prestare particolare attenzione ai modelli da 65 pollici, che oggi presentano il punto di prezzo più interessante per chi vuole allestire una sala cinema domestica. Data l’entità delle riduzioni, le scorte potrebbero variare sensibilmente nelle prossime ore; verificate sempre la disponibilità del ritiro gratuito in negozio per assicurarvi il prodotto nel minor tempo possibile.

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