In un periodo dove il mercato delle componenti hardware sembra quasi senza regole, sia lato prezzi che disponibilità effettiva di prodotti già annunciati, oltre a RAM e schede video anche il segmento dei processori inizia a essere influenzato da questo trend. Nelle ultime settimane il settore è stato molto movimentato; da un lato ci sono gli ottimisti, dall’altro invece i pessimisti o se preferite i “prudenti” che, forse per non avere sorprese, paventano un imminente incremento di prezzo anche per le CPU consumer desktop.

In tale contesto, accanto alla nostra rubrica settimanale sulle migliori schede video da acquistare su Amazon, abbaiamo pensato di fornire ai lettori di TuttoTech qualche indicazione sui migliori processori che si possono acquistare oggi sulla nota piattaforma di e-commerce. Se anche voi quindi state cercando una nuova CPU, questa selezione potrà aiutarvi a risparmiare tempo e denaro; ma non perdiamo altro tempo e passiamo alla pratica.

Ecco quali processori scegliere su Amazon, sia per AMD che per Intel

Mantenendo quello che è ormai un approccio consolidato, a seguire trovate una selezione personale dei migliori processori disponibili a oggi su Amazon. In questo caso valutiamo ovviamente CPU con brand AMD e Intel, partendo dalle offerte del giorno, passando a modelli con un prezzo particolarmente conveniente o al minimo storico su Amazon.

Per comodità, oltre che per facilitare la consultazione, le offerte sono divise in tre fasce di prezzo, dai processori più economici, passando per la fascia media e i prodotti più potenti e costosi. Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Migliori processori fascia bassa

Migliori processori fascia media