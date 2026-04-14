Se state cercando una nuova scheda video per aggiornare il vostro PC, o più semplicemente volete mettere insieme una build da gaming per giocare i nuovi titoli in arrivo, vedi PRAGMATA ad esempio, vi diciamo subito e con molta onestà che questo sicuramente non è il periodo migliore. La situazione prezzi/disponibilità, e ne abbiamo discusso più volte, è piuttosto compromessa, ma come al solito cerchiamo di non farci condizionare troppo e con un po’ di pazienza siamo riusciti a estrapolare per i nostri lettori una selezione delle offerte più convenienti disponibili oggi su Amazon.
In questo contesto, va anche detto che almeno per il 2026 non sono previste particolari novità dalle aziende di settore, motivo per cui vanno valutati bene sia l’acquisto che un probabile posticipo in attesa di qualcosa che potrebbe anche non arrivare.
Indice:
msi Katana 17 HX con RTX 5070
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Come al solito, quella che trovare a seguire rappresenta una selezione personale dei migliori modelli che si possono acquistare su Amazon. Una vera e propria scrematura che comprende diverse tipologie di prodotto, dalle offerte del giorno, passando per modelli con un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso o, ancora, al minimo storico sulla piattaforma.
Per comodità abbiamo anche diviso le offerte in quattro gruppi, dalla fascia bassa a partire da circa 200 euro, per arrivare alle soluzioni di fascia enthusiast. Prima di procedere con le offerte di oggi, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC 6 GB, disponibile a 209,99 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile a 303,82 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Guardian 12 GB, disponibile a 307,58 euro
- MSI GeForce RTX 5050 SHADOW 2X OC 8 GB, disponibile a 319,99 euro invece di 339 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 328,96 euro
Schede video fascia media
- XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC 8 GB, disponibile a 390,63 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8 GB, disponibile a 389,99 euro invece di 524,80 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 429 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 589 euro
Schede video fascia medio-alta
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 599,99 invece di 689 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC 12 GB, disponbile a 627 euro invece di 739 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 646,44 euro invece di 674,99 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 658,99 euro invece di 839,90 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 XT OC 16 GB, disponibile a 705 euro invece di 749,99 euro
Schede video fascia alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.002,38 euro invece di 1.099 euro
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 1.004,90 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 1.373,37 euro
- MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC 16 GB, disponibile a 1.399,99 euro invece di 1.459 euro
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32 GB, disponibile a 3.822 euro
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