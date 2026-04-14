Sono ore calde per gli appassionati Amazfit e di wearable in generale: sono emersi nuovi dettagli sul prossimo smartwatch di Amazfit e le indiscrezioni dipingono un quadro piuttosto interessante per chi segue il brand cinese.

Sono a opera del leaker Roland Quandt che ha pubblicato sul proprio profilo Bluesky alcune immagini che mostrano quello che dovrebbe essere l’Amazfit Cheetah 2 Pro, svelando non solo il design ma anche un prezzo di lancio che segnerebbe un aumento significativo rispetto al modello attuale.

Ricorderete che già all’inizio del mese lo stesso smartwatch era stato avvistato in un video ufficiale di Amazfit, mentre in precedenza l’azienda aveva stuzzicato la curiosità dei più con un post su Instagram.

Inizialmente non era chiaro se il dispositivo mostrato fosse il Cheetah 2 o il Cheetah 2 Pro, ma sulla base delle ultime informazioni condivise da Quandt sembra trattarsi proprio della variante Pro.

Amazfit Cheetah 2 Pro si mostra con design rinnovato e nuovi sensori

Dalle immagini trapelate, il Cheetah 2 Pro presenta una disposizione dei sensori più complessa rispetto al predecessore, segno che Amazfit potrebbe aver lavorato per migliorare le capacità di monitoraggio della salute e delle performance sportive. Il sistema di ricarica rimane quello a due pin già visto sull’Active 3 Premium, attualmente in vendita a circa 169 dollari su Amazon.

Una delle novità più evidenti riguarda i controlli fisici: infatti, il Cheetah 2 Pro abbandona la corona digitale in favore di un secondo pulsante fisico, che sembra posizionato sopra un array di microfono o speaker espanso.

Previous Next Fullscreen

È comunque una scelta che potrebbe indicare un focus maggiore sulle funzionalità vocali o sulla qualità delle chiamate direttamente dallo smartwatch, anche se al momento si tratta solo di supposizioni basate sulle immagini.

A tutto questo si aggiungono le nuove immagini di Yeman Crippa, mezzofondista e maratoneta italiano, testimonial di Amazfit, nonché neovincitore della maratona di Parigi (primo italiano di sempre a compiere un’impresa del genere), immortalato nel corso della gara proprio con Amazfit Cheetah 2 Pro al polso.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Un prezzo che farà discutere

Il dettaglio che ha fatto più rumore, però, riguarda il prezzo. Secondo quanto riportato dal leaker, Amazfit avrebbe intenzione di lanciare il Cheetah 2 Pro a circa 460 euro, un aumento di 151 euro rispetto ai 299 euro dell’originale Cheetah Pro. Si tratta di un salto di prezzo tutt’altro che trascurabile, che porterebbe lo smartwatch a competere in una fascia di mercato decisamente più alta e affollata.

Se l’aumento di prezzo dovesse essere confermato e replicato anche in altri mercati, il Cheetah 2 Pro potrebbe arrivare nel Regno Unito e negli Stati Uniti a 459 sterline e 459 dollari rispettivamente. Cifre che lo metterebbero in diretta competizione con proposte di brand come Garmin e persino con alcuni modelli di Apple Watch, alzando notevolmente le aspettative in termini di funzionalità e qualità costruttiva.

Cosa aspettarsi

Al momento non sono noti i dettagli esatti sul lancio, né tantomeno la scheda tecnica completa del dispositivo. Quello che sembra chiaro è che Amazfit stia puntando a posizionare il Cheetah 2 Pro come un prodotto premium all’interno della propria gamma, con sensori migliorati e un design rivisto che giustifichino l’aumento di prezzo.

Resta da vedere se il mercato sarà disposto ad accogliere uno smartwatch Amazfit a quasi 460 euro, considerando che uno dei punti di forza del brand è sempre stato l’ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza più blasonata.

Nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi del lancio ufficiale, ne sapremo sicuramente di più sulle specifiche tecniche e sulle funzionalità che Amazfit ha in serbo per questo nuovo modello.