Il mercato degli speaker Bluetooth portatili continua ad arricchirsi di nuove proposte pensate per accompagnare gli utenti in ogni situazione quotidiana (e non solo) e, come spesso accade, sono proprio i modelli più compatti a suscitare maggiore curiosità; in questo contesto si inserisce la nuova proposta di Anker che, tramite il proprio brand audio Soundcore, ha ufficializzato il nuovo Boom Go 3i.

Parliamo di uno speaker che punta tutto su un concetto ormai chiaro: massima portabilità senza rinunciare a un’esperienza sonora soddisfacente, cercando di abbattere quel compromesso che per anni ha caratterizzato questa categoria di prodotti.

Anker Soundcore Boom Go 3i è uno speaker compatto ma con audio sorprendente

Uno degli aspetti su cui Anker ha voluto insistere maggiormente è la qualità audio, nonostante le dimensioni estremamente contenute. Il nuovo Boom Go 3i offre infatti una potenza di uscita di 15 W, accompagnata da un volume massimo dichiarato di 92 dB.

Si tratta di numeri che, almeno sulla carta, lo rendono adatto non solo all’uso domestico, ma anche a contesti all’aperto, dove come sapiamo la dispersione del suono può rappresentare un limite importante. A supportare il tutto troviamo la tecnologia BassUp 2.0, che promette di enfatizzare le basse frequenze restituendo un suono più pieno e coinvolgente.

Come sempre, vale la pena sottolineare che la resa reale dipenderà da diversi fattori (ambiente, distanza, tipologia di contenuti) ma è evidente che l’azienda stia cercando di posizionare questo modello leggermente sopra la media della categoria.

Un altro elemento su cui Boom Go 3i prova a distinguersi è l’autonomia: Anker dichiara fino a 24 ore di riproduzione continua, un valore che, se confermato nell’utilizzo quotidiano, lo renderebbe particolarmente interessante per chi trascorre molte ore fuori casa.

Non manca poi una funzionalità che negli ultimi anni sta diventando sempre più comune, ovvero quella di power bank integrato; lo speaker può infatti essere utilizzato per ricaricare uno smartphone, arrivando fino al 40% di carica in un’ora circa.

Una soluzione che, come sempre, non nasce per sostituire un power bank dedicato, ma che può rivelarsi estremamente utile in situazioni di emergenza, soprattutto durante viaggi, escursioni o giornate particolarmente lunghe.

A completare il tutto troviamo anche un indicatore della batteria in tempo reale, un dettaglio apparentemente secondario ma che contribuisce a migliorare l’esperienza complessiva.

Come suggerisce chiaramente il posizionamento del prodotto, Boom Go 3i è stato progettato per essere utilizzato all’aperto senza troppe precauzioni, tra le caratteristiche principali troviamo infatti:

certificazione IP68 che garantisce protezione completa contro acqua e polvere

che garantisce protezione completa contro acqua e polvere resistenza a cadute fino a 1 metro

costruzione robusta pensata per l’uso quotidiano

Questo significa, in sostanza, poter utilizzare lo speaker in contesti come spiaggia, piscina, campeggio o escursioni senza dover prestare eccessiva attenzione, un aspetto che molti utenti considerano ormai fondamentale.

Un dettaglio particolarmente interessante riguarda il sistema di trasporto, Boom Go 3i integra infatti un cinturino in silicone 2-in-1, progettato per offrire maggiore flessibilità nell’utilizzo. Nello specifico, è possibile passare facilmente dalla modalità clip (per agganciare lo speaker a zaini, biciclette o altri supporti) alla modalità maniglia per un trasporto più tradizionale.

Si tratta di una soluzione semplice ma efficace, che rende il dispositivo adatto a diversi scenari senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Non manca poi una componente più ludica, rappresentata dal sistema di illuminazione RGB sincronizzata con la musica. Boom Go 3i offre 6 modalità reattive al ritmo e 8 modalità di illuminazione ambientale, una caratteristica che, come spesso accade, non è essenziale ma contribuisce a creare atmosfera, soprattutto durante feste, ritrovi serali o momenti di relax all’aperto.

Boom Go 3i rappresenta, almeno sulla carta, un prodotto ben bilanciato, che cerca di unire dimensioni compatte, buona potenza, autonomia elevata e resistenza in un unico dispositivo.

Come sempre, sarà interessante capire come si comporterà nell’uso reale e nel confronto diretto con i principali concorrenti, ma la direzione intrapresa da Anker appare piuttosto chiara, offrire uno speaker versatile, pronto a tutto e capace di accompagnare l’utente in qualsiasi contesto.

Non è dunque difficile immaginare che dispositivi di questo tipo possano diventare sempre più centrali nella quotidianità degli utenti, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.

Il nuovo Soundcore Boom Go 3i è disponibile in quattro colorazioni (nero, beige, blu e rosa) con un prezzo consigliato di 79,99 euro, posizionandosi in una fascia piuttosto competitiva del mercato; è disponibile sia su Amazon che sul sito ufficiale, dove al momento l’azienda offre uno sconto lancio che porta il prezzo a 69,99 euro.