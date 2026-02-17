Da Anker arriva un nuovo dispositivo smart home dedicato a coloro che desiderano rendere la propria casa sempre più sicura: stiamo parlando di eufy Glass Break Sensor E10.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di un sensore di rottura del vetro che, sfruttando un chip neurale e un algoritmo IA (addestrati sui tipi di vetro più comuni), è a dire del produttore in grado di garantire un rilevamento affidabile della rottura del vetro.

Le principali caratteristiche di eufy Glass Break Sensor E10

Stando alle informazioni pubblicate sul sito ufficiale, eufy Glass Break Sensor E10 può rilevare le superfici in vetro fino a 7,6 metri di distanza e consente agli utenti di monitorare l’intera stanza con un solo dispositivo.

Nel momento in cui il sensore rileva il rumore di un vetro rotto, può attivare un allarme sonoro o inviare un avviso allo smartphone, ciò anche grazie ad un sistema capace di garantire una connessione stabile alla HomeBase in campo aperto fino a 200 metri.

Per quanto riguarda l’alimentazione, infine, il sensore può contare su due potenti batterie che consentono fino a tre anni di funzionamento senza alcuna manutenzione.

Per il suo funzionamento è richiesto l’utilizzo di HomeBase Mini (dalla v4.0.5.2), HomeBase 2 (dalla v3.4.1.2), HomeBase 3 (dalla v3.7.2.6) o HomeBase Pro (dalla v4.1.4.3).

Al momento Anker non ha ancora reso noto quando eufy Glass Break Sensor E10 sarà effettivamente disponibile in Europa mentre per quanto riguarda il suo prezzo il sito tedesco dell’azienda lo propone a 59,99 euro (è possibile ricevere una notifica quando sarà disponibile) e probabilmente questa sarà la cifra che verrà richiesta anche in Italia.